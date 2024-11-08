Какой завтра, 9 ноября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 9 ноября, Всеукраинский день работников культуры и любителей народного искусства. Верующие чтят память святых преподобных Матроны и Теоктисты. До Нового года осталось 52 дня.

9 ноября 2024 года — суббота. 990-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

9 ноября в церковном календаре – день памяти святых преподобных Матроны и Теоктисты. Они были священниками, жившими в XIX веке. Они известны своей духовной силой и преданностью Богу. Преподобный Матрона был известен своим духовным лидерством и помощью бедным, а преподобный Теоктиста отличался своим духовным пониманием и мудростью.

Что нельзя делать 9 ноября

Не отдавайте чужакам свою старую одежду.

Не стоит ссориться с родными или друзьями.

Не следует заниматься физическим трудом.

Народные приметы и традиции на 9 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: дождь — к большому урожаю пшеницы в следующем году;

туман – ждите оттепели;

на деревьях иней — овес в следующем году не уродит;

на деревьях вдали иней — к сильному морозу;

снегопад — непогода затянется.

9 ноября снегопад — непогода затянется / Фото: Unsplash

Люди пытались отдавать бедным одежду, которую они не будут носить. Однако важно было отобрать такой, который выглядит как новый. Изношенный и очень старый не дарили.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 ноября

Какие завтра именины: Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Александр, Алексей, Семен, Тимофей, Федор.

Талисманом человека, рожденного 9 ноября является кошачий глаз. Камень защищает человека от негатива. Также издавна верили, что кошачий глаз чистит ауру, лишает негативной энергетики.

В этот день родились:

1948 год — футболист "Динамо" (Киев), обладатель Кубка Кубков Виктор Матвиенко;

1983 год — украинский комик, телеактер Юрий Ткач;

1985 год — украинский актер театра и кино Алексей Гнатковский.

Памятные даты 9 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 9 ноября:

1799 год — переворот 18 брюмера приводит Наполеона к власти во Французской республике;

1867 год — в Японии сегун Токугава Йосинобу возвращает государственную власть Императору;

1907 год — британский король Эдуард VII получает в подарок самый большой бриллиант в мире;

1918 год — на руинах Австро-Венгрии провозглашают Австрийскую Республику;

1918 год — во Львове создают исполнительный орган ЗУНР (от 13 ноября 1918 — Государственный Секретариат);

1923 год — в Мюнхене происходит "Пивной путч";

1938 год — в Хусте для организации обороны Карпатской Украины образуют полувоенную организацию "Карпатская Сечь";

1938 год — в Третьем Рейхе происходят массовые погромы евреев "Хрустальная ночь";

1989 год — начинается разрушение Берлинской стены;

1991 год — генерала Джохара Дудаева избирают первым президентом Ичкерии;

1995 год — Македония и Украина принимаются в Совет Европы;

1997 год — в Украине впервые празднуют День украинской письменности и языка.

Погода на 9 ноября

Завтра, 9 ноября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не предполагается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +7 днем и +5 ночью. Во Львове — +7 днем и 0 ночью. В Харькове — +7 днем и +4 ночью. В Одессе — +10 днем и +5 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

9 ноября Всемирный день свободы / Фото: Фото из открытых источников

9 ноября в Украине празднуют Всеукраинский день работников культуры и любителей народного искусства. Этот праздник чествует тех, кто вносит весомый вклад в развитие украинской культуры, сохранение традиций, народного искусства и духовного наследия. Праздник был начат для чествования как профессиональных работников культуры, так и любителей — людей, вкладывающих свое время и таланты в народное творчество. Среди них – музыканты, художники, мастера декоративно-прикладного искусства, народные певцы и многие другие. Этот день является прекрасной возможностью выразить благодарность всем, кто способствует сохранению национальной идентичности Украины, ведь культура и искусство играют важную роль в формировании самобытности и объединении общества.

Также 9 ноября Международный день борьбы с фашизмом, расизмом и антисемитизмом. Дата была выбрана в память о трагических событиях так называемой "Хрустальной ночи" 1938 года — массовых погромов еврейских домов, магазинов и синагог в нацистской Германии и Австрии, которые стали началом открытых преследований евреев в Европе. "Хрустальная ночь" является символом трагедии и началом Холокоста, во время которого миллионы евреев, представителей национальных и религиозных меньшинств, а также политических оппонентов стали жертвами нацистского режима. Этот день призван напоминать миру об опасности разжигающих ненависть, дискриминацию и насилие идеологий.

Основной целью этого дня является привлечение внимания к проблемам ксенофобии, расизма, антисемитизма и нетерпимости в современном обществе. В этот день по всему миру проводятся мероприятия, призывающие к объединению усилий в борьбе против проявлений нетерпимости, памяти жертв расовой и национальной ненависти, а также к продвижению идей равенства, уважения и мирного сосуществования.

А еще 9 ноября Всемирный день усыновления. Он был начат для повышения осведомленности о важности усыновления и поддержки детей, оставшихся без родительской опеки. Идея дня принадлежит международным организациям, работающим с семьями и детьми, чтобы популяризировать усыновление и привлечь общество к проблеме сиротства. Символом этого дня является изображение улыбающегося лица на ладони, которое стало международным символом поддержки и любви к детям-сиротам. Это изображение символизирует тепло, заботу и открытость детей, нуждающихся в семье.

9 ноября празднуют Всемирный день лизинга. Событие посвящено популяризации лизинга как современного инструмента финансирования бизнеса и частных лиц. Лизинг является формой долгосрочной аренды с возможностью выкупа, позволяющей компаниям и физическим лицам пользоваться имуществом или техникой без необходимости полной оплаты его стоимости в начале.

Также 9 ноября День рождения неоновой рекламы. Неоновая реклама стала символом современных городов, придав им динамичность и стиль, а также стала неотъемлемой частью культуры и популярной эстетики. Неоновые вывески и установки используются и сегодня, хотя современные технологии (такие как LED) частично заменили неон, благодаря энергоэффективности. Но неоновые огни продолжают оставаться популярными, особенно в ретро-стиле и художественных проектах, напоминая о начале яркой эпохи рекламы и городского искусства.

А еще 9 ноября Всемирный день свободы. Этот праздник был основан в 2001 году в Соединенных Штатах Америки как день для празднования демократии и свободы, а также для чествования событий, связанных с падением Берлинской стены. 9 ноября 1989 года стало символической датой, знаменовавшей конец "холодной войны" и начало объединения Германии. Падение Берлинской стены стало мощным символом борьбы за свободу, права человека и преодоления политических и социальных барьеров.