Какой завтра, 9 ноября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 9 ноября День работников культуры и любителей народного искусства в Украине. Верующие чтят память преподобной Матроны Константинопольской. До Нового года осталось 52 дня.

9 ноября 2023 года — четверг. 624 день войны в Украине.

Какой завтра, 9 ноября, церковный праздник

9 ноября в церковном календаре – день памяти преподобной Матроны Константинопольской. Родилась она в Восточной Римской империи в 392 году. В молодом возрасте девушку отдали замуж за богатого мужчину. Когда у семьи родилась дочь, они переехали в Константинополь. Там Матрона стала часто посещать церковь, молиться и просить прощения за свои грехи. Там же она познакомилась со старицами Евгенией и Сусанной. Впоследствии женщина постриглась и пошла в монастырь Вассиана, но притворялась там евнухом и молчала.

Как-то преподобному Вассиану приснился сон, что молодой евнух — женщина. Вызвал он на следующее утро к себе Матрону и стал расспрашивать. Женщина обо всем рассказала ему и попросила защиты от преследований мужчины. Тогда отправили ее в женский монастырь Емес, где она со временем стала наставницей.

Что запрещено делать в этот день

Нельзя отдавать другим людям свою старую, особенно нестиранную, одежду.

Запрещено заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя ссориться с родными и друзьями.

Народные приметы и традиции на 9 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: пошел дождь — в следующем году ждите большой урожай пшеницы;

утром иней — урожая овса не будет;

туман означает, что скоро придет оттепель;

начался снегопад — ненастье затянется надолго;

деревья покрыты инеем — скоро придут сильные морозы.

9 ноября утром иней — урожая овса не будет / Фото: Pexels

В прежние времена в этот день почитается память мучеников. Люди пытались отдать свою ненужную теплую одежду бедным и нуждающимся. Верили, что если избавиться от ненужной одежды, то прошлое не будет тянуть назад.

Погода на 9 ноября

Завтра, 9 ноября, в Киеве пасмурно до самого вечера, ночью возможен мелкий дождь, но затем без осадков. Во Львове без осадков. В Харькове облачно, утром небольшой дождь, который закончится к середине дня. В Одессе ясно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +10 днем и +6 ночью. Во Львове — +10 днем и +3 ночью. В Харькове — +9 днем и +6 ночью. В Одессе — +13 днем и +9 ночью.

Памятные даты 9 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 9 ноября:

1799 год — переворот 18 брюмера приводит Наполеона к власти во Французской республике;

1867 год — в Японии сегун Токугава Йосинобу возвращает государственную власть императору;

1907 год — британский король Эдуард VII получает в подарок самый большой бриллиант в мире;

1918 год — на руинах Австро-Венгрии провозглашают Австрийскую Республику;

1918 год — во Львове создают исполнительный орган ЗУНР;

1923 год — в Мюнхене происходит "Пивной путч", попытка Адольфа Гитлера прийти к власти;

1938 год — в Хусте для организации обороны Карпатской Украины образуют полувоенную организацию "Карпатская Сечь";

1938 год — в Третьем Рейхе происходят массовые погромы евреев "Хрустальная ночь";

1976 год — в Киеве создают Украинскую общественную группу содействия выполнению Хельсинкских соглашений;

1977 год — Украинская Хельсинкская Группа обнародует "Манифест украинского правозащитного движения";

1989 год — начинается разрушение Берлинской стены;

1991 год — генерала Джохара Дудаева обрывали первым президентом Ичкерии;

1995 год — Македонию и Украину принимают в Совет Европы;

1997 год — в Украине впервые празднуют День украинской письменности и языка.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 ноября

Какие завтра именины: Александр, Антон, Дмитрий, Виктор, Илья, Матрона, Семен, Тимофей, Константин, Федор.

Талисманом человека, рожденного 9 ноября, является кошачий глаз. Кварц отличается оливково-зеленым цветом. Издавна верили, что кошачий глаз помогает своему владельцу улучшить благоразумие и сохранить здоровье.

В этот день родились:

1872 год – украинский поэт, прозаик, литературовед, критик, переводчик, издатель, публицист, общественно-культурный деятель, художник Богдан Лепкий;

1906 год – украинский ученый-математик, академик НАН Украины Ярослав Лопатинский;

1983 год – украинский комик, телеактер Юрий Ткач.

Какой завтра день в Украине и мире

9 ноября в Украине празднуют День работников культуры и любителей народного искусства / Фото: pixabay.com

9 ноября в Украине празднуют День работников культуры и любителей народного искусства. Праздник был начат президентом Украины Леонидом Кучмой 21 марта 2000 года. Тогда дата празднования была 23 марта, но в 2013 ее изменили. Несмотря на то, что Украина часто находилась под гнетом других государств, мы смогли сохранить свою самобытность. Украинцев отличает глубокие культурные корни и именно любители народного искусства являются проводниками в историю.

Также 9 ноября Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемизма. Событие было начато в память о первом нападении немецкими нацистами на евреев, которое произошло именно 9 ноября 1938 года и получило название "Хрустальная ночь".

А еще 9 ноября празднуют Всемирный день юзабилити. Ежегодно выпадает на второй четверг ноября, а впервые празднование состоялось в 2005 году. Инициатором создания столь интересного праздника стала Ассоциация профессионалов юзабилити. В переводе этот термин означает "удобство в эксплуатации". Простота использования, удобство и практичность важны для любого проекта. Именно поэтому специалисты по юзабилити пытаются учесть все факторы при создании продукта для массового использования.

9 ноября Всемирный день качества. Праздник выпадает на второй четверг ноября. Главная цель события состоит в том, чтобы подчеркнуть важность качества в повседневной жизни.

Также 9 ноября Всемирный день усыновления. Праздник был создан по инициативе Хэнка Фортнера в 2014 году. Он также является основателем краудфандинговой платформы AdoptTogether, объединяющей людей в поддержку создания семей для детей, оставшихся сиротами. Это глобальное событие, указывающее, насколько важно усыновление.

А еще 9 ноября празднуют Всемирный день лизинга. Главная цель этого события состоит в том, чтобы объединить людей, профессия которых связана с лизингом (это долгосрочная аренда с последующей покупкой).

9 ноября Всемирный день курицы. Она является самой популярной домашней птицей в мире. В настоящее время ее численность превышает 24 миллиарда особей. Главными экспортерами курятины в наши дни являются США и Бразилия, а вот крупнейшими импортерами – Япония, Мексика и Китай.