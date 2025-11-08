Какой праздник 9 ноября 2025 года / © ТСН

9 ноября 2025 года — воскресенье. 1354-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 9 ноября, верующие празднуют день памяти святых преподобных Матроны и Теоктисты. Матрона с юных лет стремилась к безмолвию и внутреннему миру. Выделяясь кротостью и глубокой зрелостью духа, она отказалась от мирской жизни и поселилась в монастыре, где быстро стала примером для других сестёр. По преданию, Матрона сочетала необычайное воздержание характера с мудрым разумом, поэтому к ней часто обращались за советом и духовным распознаванием.

Ее подвижничество строилось на постоянном труде: ночных молитвах, сдержанном питании, служении больным и отверженным. В духовной традиции ее образ неразрывно связан с добродетелями чистоты сердца и терпеливой любви.

Теоктиста, по церковным сказаниям, была духовной ученицей Матроны и ее ближайшей сподвижницей. Вместе они сформировали в своей обители атмосферу братской (сестринской) поддержки и строгого соблюдения монашеского устава.

Теоктиста отличалась особой стойкостью в испытаниях. Она вела жизнь, полную самоотречения: практиковала длительные посты, отличалась ревностью в богослужебном труде и совершенно непоколебимой верностью Христу. В преданиях о ней чаще всего подчеркивается дар духовного понимания, умение увещевать тех, кто искал поддержки.

Что нельзя делать 9 ноября

Не стоит начинать важные дела — день не подходит для рискованных начинаний.

Запрещается распространять сплетни — опрометчивые высказывания могут обернуться неприятностями.

Не следует оставлять дом в беспорядке — это беспорядок в мыслях и памяти.

Народные приметы и традиции на 9 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

тепло в этот день до мягкой и поздней зимы;

мороз 9 ноября — будет ранняя и суровая зима;

туман утром — ждите зимы с частыми оттепелями;

дождь — к неустойчивой зимней погоде;

ясный и солнечный день — в конце ноября будут затяжные морозы.

9 ноября туман утром— ждите зимой с частыми оттепелями / © unsplash.com

В народе 9 ноября носило название Матрона Зимняя. Верили, что молитва в этот день имеет очистительную силу. В народе говорили, что после Матроны и Теоктисты земля окончательно входит в зимний покой.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 ноября

Какие завтра именины: Антон, Виктор, Дмитрий, Иван, Илья, Иосиф, Константин, Нестор, Александр, Алексей, Семен, Тимофей, Федор.

Талисманом человека, рожденного 9 ноября является кошачий глаз. С давних времен ему приписывали способность прояснять мысли своего владельца и оберегать его здоровье.

В этот день родились:

1948 год — Виктор Матвиенко, футболист “Динамо” (Киев), обладатель Кубка Кубков;

1983 год — Юрий Ткач, украинский комик, телеактер;

1985 год — Алексей Гнатковский, украинский актер театра и кино.

Памятные даты 9 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 9 ноября:

1799 год — государственный переворот, известный как 18 брюмера, фактически разрушил устоявшийся строй Французской республики и привел Наполеона Бонапарта к верховной власти;

1867 год — сегун Токугава Йосинобу отрекся от руководства и вернул политические полномочия японскому императору;

1882 год — в Кропивницком выступлением по пьесе “Наталка Полтавка” дебютировал украинский профессиональный театр под руководством Марка Кропивницкого;

1907 год — британскому монарху Эдуарду VII преподнесли уникальный подарок — самый большой в то время в мире бриллиант;

1918 год — после распада Австро-Венгерской империи было провозглашено создание Австрийской Республики;

1918 год — во Львове организовали исполнительный орган Западноукраинской Народной Республики, который от 13 ноября получил название Государственный Секретариат;

1923 год — в Мюнхене состоялся так называемый Пивной путч — первая попытка Адольфа Гитлера захватить власть;

1938 год — в Хусте, ради обороны Карпатской Украины, была сформирована полувоенная структура “Карпатская Сечь”;

1938 год — в Третьем Рейхе прокатились массовые еврейские погромы, вошедшие в историю под названием Хрустальная ночь;

1947 год — киевское ”Динамо” получило Кубок УССР по футболу, одолев одесский “Пищевик” со счетом 5:1;

1956 год — Президиум Верховного Совета СССР принял указ, которым запрещала бывшим деятелям украинского националистического подполья, даже после отбывания наказания, возвращаться в западные области УССР;

1956 год — в знак протеста против советского вторжения в Венгрию Жан-Поль Сартр вышел из рядов Французской коммунистической партии;

1961 год — город Сталино получил новое название — Донецк;

1962 год — принято решение переименовать город Станислав в Ивано-Франковск, а одноименную область — в Ивано-Франковск;

1976 год — в Киеве основали Украинскую общественную группу содействия выполнению Хельсинкских соглашений;

1977 год — Украинская Хельсинкская Группа объявила “Манифест украинского правозащитного движения”;

1989 год — начался демонтаж Берлинской стены, ставший символом разрушения разделения Европы;

1991 год — Джохара Дудаева избрали первым президентом Чеченской Республики Ичкерия;

1995 год — к Совету Европы одновременно присоединились Македония и Украина;

1997 год — в Украине впервые официально отпраздновали День украинской письменности и языка.

Какой завтра праздник в Украине и мире

9 ноября День виноградаря и винодела в Украине / © unsplash.com

9 ноября в Украине и мире празднуют Всемирный день свободы. Дата 9 ноября выбрана неслучайно — именно в этот день 1989 года началось падение Берлинской стены, одного из самых мощных символов разделения Европы и несвободы во второй половине XX века. Разрушение стены явилось образом перехода от тоталитарных режимов к демократическим свободам, изломом старых границ и началом новой эпохи для миллионов людей.

Также 9 ноября Всеукраинский день работников культуры и любителей народного искусства. Праздник призван почтить тех, кто бережет и преумножает духовные сокровища украинского народа — как профессиональных деятелей культуры, так и талантливых любителей, которые своим творчеством поддерживают традиции и формируют культурное лицо страны.

А еще 9 ноября День виноградаря и винодела в Украине. Праздник установлен Указом Президента Украины №464/2020 от 25 октября 2020 года. Инициатива направлена на поддержку виноградарства и виноделия как важнейшей части украинской аграрной экономики и культурного наследия. Виноград — культура, требующая почти круглогодичного ухода. Праздник чествует терпение, знание и мастерство.

9 ноября празднуют Всемирный день усыновления. Это день, посвященный семьям, усыновившим детей, людям, которые сами были усыновлены, и всем, кто поддерживает культуру заботы, принятия и семейного тепла. Инициатива появилась в 2014 году в США и быстро распространилась в мире благодаря социальным сетям, благотворительным организациям и фондам, которые работают с приютами и поддерживают семейные формы воспитания.

Также 9 ноября Международный день борьбы с фашизмом, расизмом и антисемитизмом. Дата выбрана не случайно — именно в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года произошло событие, вошедшее в историю как Хрустальная ночь (или “Ночь разбитых окон”) — массовый погром евреев в нацистской Германии.

А еще 9 ноября Всемирный день лизинга. Целью этого праздника является объединение специалистов лизинговой индустрии, подчеркивание их вклада в экономику, коммерцию и развитие бизнеса. Праздник основан в 2017 году. Согласно источникам, инициатором выступила литовская авиационная лизинговая компания AviaAM Leasing и с тех пор к празднованию приобщаются лизинговые компании, брокеры, финансовые учреждения в разных странах.

9 ноября празднуют Международный день скороговорок. Выпадает на второе воскресенье ноября. Скороговорки — это веселые, часто сложные для произношения фразы, тренирующие дикцию, артикуляцию, скорость речи.