Какой завтра, 9 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

9 октября 2024 года – среда. 959-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

9 октября в церковном календаре – день памяти святого апостола Иакова Алфеева. Он был одним из двенадцати апостолов, избранных Иисусом Христом для проповеди Евангелия. Он был сыном Алфея и братом апостола Матфея. Яков отличался своей услугой, лечением недугов и проповедью в разных странах. После сошествия Святого Духа Иаков проповедовал в Иудее, Эдессе, Тире, Газе, Элевтерополе, а также в Персии и Египте. Он лечил разные недуги, отгонял злых духов и приводил многих людей ко Христу.

Что нельзя делать 9 октября

Нельзя рубить яблони, груши и черешни.

Запрещается играть свадьбу.

Не следует злоупотреблять алкоголем и объедаться.

Народные приметы и традиции на 9 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: на талую землю выпал снег — ждите плохого урожая в следующем году;

луна за облаками — до засушливого лета;

дождь — снег выпадет рано;

кроты копают широкие норы – ждите быстрого потепления;

еще не все листья опали из вишни — к потеплению.

9 октября кроты копают широкие норы — ждите скорого потепления / Фото: Unsplash

В прежние времена этот день называли "Евровидение". Традиционно в большом котле варили кашу с большим количеством сала. Считалось, кто ее съест, тот будет здоров.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 октября

Какие завтра именины: Константин, Максим, Петр, Степан, Яков.

Талисманом человека, рожденного 9 октября, является топаз. Камень, известный человечеству уже три тысячелетия. Издавна топаз называли символом хладнокровия. Верили, что самоцвет делает своего владельца благоразумным.

В этот день родились:

1963 год – украинский прозаик и поэт Павел Вольвач;

1970 год – украинская поэтесса Антонина Филонич;

1975 год – украинский актер Андрей Водичев.

Памятные даты 9 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 9 октября:

1596 год — церковный собор в Бресте утверждает Берестейскую унию, чем основывает Украинскую греко-католическую церковь;

1621 год — в Хотине после войны подписывают мирный договор между Речью Посполитой и Османской империей, за которым Речь Посполита закрепляет свою победу над Турцией и на полвека уберегает Европу от османских нападений;

1655 год — победа гетмана Богдана Хмельницкого над войском Речи Посполитой в битве под Городком у Львова;

1779 год — первые бунты против ввода оборудования для прядения хлопка, начинаются в Манчестере;

1789 год — в Королевстве Франция запрещают пытки;

1780 год — в Королевстве Пруссия отменяют личную зависимость крестьян от помещиков;

1874 год — создание Всемирного почтового союза;

1918 год — избрание Фридриха Карла Гессенского королем Финляндии;

1920 год — польские части под командованием генерала Л. Желиговского занимают Вильнюс;

1928 год — во Львове основывают греко-католическую Богословскую академию;

1963 год — в воздух впервые поднимается вертолет Ми-8.

Погода на 9 октября

Завтра, 9 октября, в Киеве ясно без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове без осадков. В Одессе с утра небо будет покрыто облаками, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве — +20 днем и +11 ночью. Во Львове — +21 днем и +12 ночью. В Харькове — +18 днем и +10 ночью. В Одессе — +20 днем и +16 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

9 октября в Украине и мире празднуют Всемирный день почты / Фото: Unsplash

9 октября в Украине и мире празднуют Всемирный день почты. Этот международный праздник был основан в 1969 году на Конгрессе Всемирного почтового союза (ВВС) в Токио. Целью этого дня является повышение осведомленности о важности почтовых услуг в повседневной жизни людей и бизнеса, а также содействие развитию почтового обслуживания в мире. Этот день празднуют в память о создании Всемирного почтового союза 9 октября 1874 года в Берне, Швейцария. На сегодняшний день ВВС объединяет 192 страны, включая Украину.

Также 9 октября День риелтора в Украине. Этот неофициальный профессиональный праздник был основан в 1999 году на Первом Всеукраинском съезде риелторов. Впервые его отпраздновали в 2000 году. Риелторы играют важную роль в сфере недвижимости, помогая людям покупать, продавать и арендовать жилье и коммерческие помещения. Они выступают посредниками в сделках, обеспечивая юридическую чистоту и выгодные условия для своих клиентов.

А еще 9 октября Международный день волчка. Этот день посвящен одной из древнейших игрушек человечества – волчку, который известен в разных культурах и странах мира на протяжении тысячелетий. Идея празднования принадлежит Музею волчка и йо-йо в Берлингтоне, штат Висконсин. В этот день проводятся соревнования по крутению игрушки, где участники демонстрируют свои умения и технику. Выигрывает тот, чей волчок вращается дольше всего, организуются мастер-классы по изготовлению волчка собственными руками, что позволяет узнать больше о физических принципах его движения, в музеях и учебных заведениях организуются выставки старинных и современных волчков, представляющих разнообразные культуры мира. Волчок является не только игрушкой, но и инструментом для научных исследований, демонстрируя принципы вращения и стабильности.

9 октября празднуют Всемирный день финансового планирования. Этот праздник был начат для повышения осведомленности о важности финансового планирования и управления личными финансами. Основная цель этого дня – помочь людям понять, как правильно планировать свои финансы, чтобы добиться финансовой стабильности и благосостояния. В этот день проводятся различные мероприятия, такие как семинары, вебинары, консультации с финансовыми экспертами, которые помогают людям научиться эффективно управлять своими деньгами.