Какой завтра, 9 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 9 октября, Всемирный день почты. Верующие чтят память святого апостола Иакова Алфеева. До Нового года осталось 83 дня.
9 октября 2024 года – среда. 959-й день войны в Украине.
Что завтра за церковный праздник
9 октября в церковном календаре – день памяти святого апостола Иакова Алфеева. Он был одним из двенадцати апостолов, избранных Иисусом Христом для проповеди Евангелия. Он был сыном Алфея и братом апостола Матфея. Яков отличался своей услугой, лечением недугов и проповедью в разных странах. После сошествия Святого Духа Иаков проповедовал в Иудее, Эдессе, Тире, Газе, Элевтерополе, а также в Персии и Египте. Он лечил разные недуги, отгонял злых духов и приводил многих людей ко Христу.
Что нельзя делать 9 октября
- Нельзя рубить яблони, груши и черешни.
- Запрещается играть свадьбу.
- Не следует злоупотреблять алкоголем и объедаться.
Народные приметы и традиции на 9 октября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: на талую землю выпал снег — ждите плохого урожая в следующем году;
- луна за облаками — до засушливого лета;
- дождь — снег выпадет рано;
- кроты копают широкие норы – ждите быстрого потепления;
- еще не все листья опали из вишни — к потеплению.
В прежние времена этот день называли "Евровидение". Традиционно в большом котле варили кашу с большим количеством сала. Считалось, кто ее съест, тот будет здоров.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 октября
Какие завтра именины: Константин, Максим, Петр, Степан, Яков.
Талисманом человека, рожденного 9 октября, является топаз. Камень, известный человечеству уже три тысячелетия. Издавна топаз называли символом хладнокровия. Верили, что самоцвет делает своего владельца благоразумным.
В этот день родились:
- 1963 год – украинский прозаик и поэт Павел Вольвач;
- 1970 год – украинская поэтесса Антонина Филонич;
- 1975 год – украинский актер Андрей Водичев.
Памятные даты 9 октября
Календарь важных событий в Украине и мире за 9 октября:
- 1596 год — церковный собор в Бресте утверждает Берестейскую унию, чем основывает Украинскую греко-католическую церковь;
- 1621 год — в Хотине после войны подписывают мирный договор между Речью Посполитой и Османской империей, за которым Речь Посполита закрепляет свою победу над Турцией и на полвека уберегает Европу от османских нападений;
- 1655 год — победа гетмана Богдана Хмельницкого над войском Речи Посполитой в битве под Городком у Львова;
- 1779 год — первые бунты против ввода оборудования для прядения хлопка, начинаются в Манчестере;
- 1789 год — в Королевстве Франция запрещают пытки;
- 1780 год — в Королевстве Пруссия отменяют личную зависимость крестьян от помещиков;
- 1874 год — создание Всемирного почтового союза;
- 1918 год — избрание Фридриха Карла Гессенского королем Финляндии;
- 1920 год — польские части под командованием генерала Л. Желиговского занимают Вильнюс;
- 1928 год — во Львове основывают греко-католическую Богословскую академию;
- 1963 год — в воздух впервые поднимается вертолет Ми-8.
Погода на 9 октября
Завтра, 9 октября, в Киеве ясно без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове без осадков. В Одессе с утра небо будет покрыто облаками, осадков не предполагается.
Температура воздуха в Киеве — +20 днем и +11 ночью. Во Львове — +21 днем и +12 ночью. В Харькове — +18 днем и +10 ночью. В Одессе — +20 днем и +16 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
9 октября в Украине и мире празднуют Всемирный день почты. Этот международный праздник был основан в 1969 году на Конгрессе Всемирного почтового союза (ВВС) в Токио. Целью этого дня является повышение осведомленности о важности почтовых услуг в повседневной жизни людей и бизнеса, а также содействие развитию почтового обслуживания в мире. Этот день празднуют в память о создании Всемирного почтового союза 9 октября 1874 года в Берне, Швейцария. На сегодняшний день ВВС объединяет 192 страны, включая Украину.
Также 9 октября День риелтора в Украине. Этот неофициальный профессиональный праздник был основан в 1999 году на Первом Всеукраинском съезде риелторов. Впервые его отпраздновали в 2000 году. Риелторы играют важную роль в сфере недвижимости, помогая людям покупать, продавать и арендовать жилье и коммерческие помещения. Они выступают посредниками в сделках, обеспечивая юридическую чистоту и выгодные условия для своих клиентов.
А еще 9 октября Международный день волчка. Этот день посвящен одной из древнейших игрушек человечества – волчку, который известен в разных культурах и странах мира на протяжении тысячелетий. Идея празднования принадлежит Музею волчка и йо-йо в Берлингтоне, штат Висконсин. В этот день проводятся соревнования по крутению игрушки, где участники демонстрируют свои умения и технику. Выигрывает тот, чей волчок вращается дольше всего, организуются мастер-классы по изготовлению волчка собственными руками, что позволяет узнать больше о физических принципах его движения, в музеях и учебных заведениях организуются выставки старинных и современных волчков, представляющих разнообразные культуры мира. Волчок является не только игрушкой, но и инструментом для научных исследований, демонстрируя принципы вращения и стабильности.
9 октября празднуют Всемирный день финансового планирования. Этот праздник был начат для повышения осведомленности о важности финансового планирования и управления личными финансами. Основная цель этого дня – помочь людям понять, как правильно планировать свои финансы, чтобы добиться финансовой стабильности и благосостояния. В этот день проводятся различные мероприятия, такие как семинары, вебинары, консультации с финансовыми экспертами, которые помогают людям научиться эффективно управлять своими деньгами.