Какой завтра, 9 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 9 октября, День риэлтора в Украине. Верующие чтят память апостола Иакова Алфиева. До Нового года осталось 83 дня.

9 октября 2023 года – понедельник. 593-й день войны в Украине.

Какой завтра, 9 октября, церковный праздник

9 октября в церковном календаре – день памяти апостола Иакова Алфиева. Родился в городе Капернаум (современный Израиль). Был одним из ближайших учеников Иисуса Христа. Церковь предполагает, что он был братом апостола Иуды Иакова, которого еще называли Тадеем. Существует очень мало сведений о жизни апостола Иакова. Доподлинно известно о большом количестве миссионерских проповедей. Есть церковные предания, по которым он проповедовал на территории Иудеи, в Сирии и даже основал апостольскую кафедру в Тель-Батнане (сегодня город Суруч в Турции), где и умер.

Что запрещено делать в этот день

Запрещается рубить деревья на дрова.

Нельзя злословить, ругаться и лениться.

Не разрешается употреблять алкогольные напитки.

Народные приметы и традиции на 9 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: еще не опали листья из вишни — ждите теплую погоду;

на луке много шелухи — зима будет холодной и суровой;

иглы с лиственницы еще не осыпались — зимой будет мало снега и он будет быстро таять;

на талую землю начал падать снег – в следующем году будет плохой урожай.

9 октября иглы из лиственницы еще не осыпались — зимой будет мало снега и он будет быстро таять. / Фото: Pexels

В этот день наши предки мололи на крупу пшеницу, чтобы сварить из нее кашу. К такому блюду принято было добавлять кусок сала. Затем кашей угощали всех, кого встретили 9 октября.

Погода на 9 октября

Завтра, 9 октября, в Киеве будет ясным будет весь день, без осадков. Во Львове солнечно, осадков не ожидается. В Харькове днем могут появиться облака, но они продержатся недолго, без осадков. В Одессе ясно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +14 днем и +9 ночью. Во Львове +23 днем и +11 ночью. В Харькове +17 днем и +9 ночью. В Одессе +22 днем и +13 ночью.

Памятные даты 9 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 9 октября:

1596 год — церковный собор в Бресте утверждает Берестейскую унию, чем основывает Украинскую греко-католическую церковь;

1621 год — в Хотине после войны подписывают мирный договор между Речью Посполитой и Османской империей, по которому Речь Посполита обязывалась удерживать казаков от походов на татарские и османские владения, а Османская империя — своих вассалов от нападений на территорию Речи Посполитой;

1655 год — победа гетмана Богдана Хмельницкого над войском Речи Посполитой в битве под Городком у Львова;

1779 год – первые бунты против ввода оборудования для прядения хлопка, начались в Манчестере;

1789 год – в Королевстве Франция запрещают пытки;

1780 год – в Королевстве Пруссия отменяют личную зависимость крестьян от помещиков;

1874 год – создают Всемирный почтовый союз;

1918 год — Фридриха Карла Гессенского избирают королем Финляндии;

1920 год – польские части под командованием генерала Л. Желиговского занимают Вильнюс;

1928 год — во Львове основывают греко-католическую Богословскую академию;

1963 год — в воздух впервые поднимается вертолет Ми-8.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 октября

Какие завтра именины: Александр, Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Тихон, Ян.

Талисманом человека, рожденного 9 октября, является топаз. Есть легенда, что этот драгоценный камень открыли мореплаватели в Красном море на острове Топазион. Поэтому долгое время топаз считался талисманом моряков. Давно люди верили, что он помогает почувствовать интуицию.

В этот день родились:

1813 год – философ, писатель, поэт украинского происхождения Николай Станкевич;

1892 год – выдающийся украинский математик, разработчик украинской алгебраической и геометрической терминологии Михаил Кравчук;

1943 год – украинский политик и поэт Михаил Туш.

Какой завтра день в Украине и мире

9 октября празднуют Всемирный день почты / Фото: Pexels

9 октября в Украине празднуют День риэлтора. Праздник создан еще в 2000 году, а сама дата была неофициально установлена на первом всеукраинском съезде риэлторов 1999 года. Это специалисты в области работы с недвижимостью. Именно риэлтор выступает посредником при заключении соглашения о купле продажи, аренды или других сделок, связанных с недвижимостью.

Также 9 октября празднуют Всемирный день почты. Именно в этот день 1874 22 страны образовали Всемирный почтовый союз. Уже тогда в мире возникла острая потребность развивать необыкновенную интернациональную структуру, которая обеспечила бы свободное движение почтовых отправлений по всей планете. До сих пор почтовые услуги не утратили своей актуальности. В состав Всемирного почтового союза сегодня входят 192 страны, в том числе и Украина.