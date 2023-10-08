Какой завтра, 9 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 9 октября, День риэлтора в Украине. Верующие чтят память апостола Иакова Алфиева. До Нового года осталось 83 дня.
9 октября 2023 года – понедельник. 593-й день войны в Украине.
Какой завтра, 9 октября, церковный праздник
9 октября в церковном календаре – день памяти апостола Иакова Алфиева. Родился в городе Капернаум (современный Израиль). Был одним из ближайших учеников Иисуса Христа. Церковь предполагает, что он был братом апостола Иуды Иакова, которого еще называли Тадеем. Существует очень мало сведений о жизни апостола Иакова. Доподлинно известно о большом количестве миссионерских проповедей. Есть церковные предания, по которым он проповедовал на территории Иудеи, в Сирии и даже основал апостольскую кафедру в Тель-Батнане (сегодня город Суруч в Турции), где и умер.
Что запрещено делать в этот день
- Запрещается рубить деревья на дрова.
- Нельзя злословить, ругаться и лениться.
- Не разрешается употреблять алкогольные напитки.
Народные приметы и традиции на 9 октября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: еще не опали листья из вишни — ждите теплую погоду;
- на луке много шелухи — зима будет холодной и суровой;
- иглы с лиственницы еще не осыпались — зимой будет мало снега и он будет быстро таять;
- на талую землю начал падать снег – в следующем году будет плохой урожай.
В этот день наши предки мололи на крупу пшеницу, чтобы сварить из нее кашу. К такому блюду принято было добавлять кусок сала. Затем кашей угощали всех, кого встретили 9 октября.
Погода на 9 октября
Завтра, 9 октября, в Киеве будет ясным будет весь день, без осадков. Во Львове солнечно, осадков не ожидается. В Харькове днем могут появиться облака, но они продержатся недолго, без осадков. В Одессе ясно, осадков не ожидается.
Температура воздуха в Киеве +14 днем и +9 ночью. Во Львове +23 днем и +11 ночью. В Харькове +17 днем и +9 ночью. В Одессе +22 днем и +13 ночью.
Памятные даты 9 октября
Календарь важных событий в Украине и мире за 9 октября:
- 1596 год — церковный собор в Бресте утверждает Берестейскую унию, чем основывает Украинскую греко-католическую церковь;
- 1621 год — в Хотине после войны подписывают мирный договор между Речью Посполитой и Османской империей, по которому Речь Посполита обязывалась удерживать казаков от походов на татарские и османские владения, а Османская империя — своих вассалов от нападений на территорию Речи Посполитой;
- 1655 год — победа гетмана Богдана Хмельницкого над войском Речи Посполитой в битве под Городком у Львова;
- 1779 год – первые бунты против ввода оборудования для прядения хлопка, начались в Манчестере;
- 1789 год – в Королевстве Франция запрещают пытки;
- 1780 год – в Королевстве Пруссия отменяют личную зависимость крестьян от помещиков;
- 1874 год – создают Всемирный почтовый союз;
- 1918 год — Фридриха Карла Гессенского избирают королем Финляндии;
- 1920 год – польские части под командованием генерала Л. Желиговского занимают Вильнюс;
- 1928 год — во Львове основывают греко-католическую Богословскую академию;
- 1963 год — в воздух впервые поднимается вертолет Ми-8.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 октября
Какие завтра именины: Александр, Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Тихон, Ян.
Талисманом человека, рожденного 9 октября, является топаз. Есть легенда, что этот драгоценный камень открыли мореплаватели в Красном море на острове Топазион. Поэтому долгое время топаз считался талисманом моряков. Давно люди верили, что он помогает почувствовать интуицию.
В этот день родились:
- 1813 год – философ, писатель, поэт украинского происхождения Николай Станкевич;
- 1892 год – выдающийся украинский математик, разработчик украинской алгебраической и геометрической терминологии Михаил Кравчук;
- 1943 год – украинский политик и поэт Михаил Туш.
Какой завтра день в Украине и мире
9 октября в Украине празднуют День риэлтора. Праздник создан еще в 2000 году, а сама дата была неофициально установлена на первом всеукраинском съезде риэлторов 1999 года. Это специалисты в области работы с недвижимостью. Именно риэлтор выступает посредником при заключении соглашения о купле продажи, аренды или других сделок, связанных с недвижимостью.
Также 9 октября празднуют Всемирный день почты. Именно в этот день 1874 22 страны образовали Всемирный почтовый союз. Уже тогда в мире возникла острая потребность развивать необыкновенную интернациональную структуру, которая обеспечила бы свободное движение почтовых отправлений по всей планете. До сих пор почтовые услуги не утратили своей актуальности. В состав Всемирного почтового союза сегодня входят 192 страны, в том числе и Украина.