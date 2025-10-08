Какой праздник 9 октября 2025 года / © ТСН

9 октября 2025 года — четверг. 1323-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 9 октября, верующие празднуют день памяти святого апостола Иакова Алфеева. Иаков был сыном Алфея, поэтому в Евангелиях его называют «Иаков, сын Алфея». Некоторые библейские исследователи предполагают, что его мать могла быть Марией Клеоповой, стоявшей у креста во время распятия.

Иаков был призван Христом войти в число Двенадцати апостолов. Евангелие не дает много подробностей о его жизни до этого момента, однако впоследствии он стал одним из тех, кто распространял Благую Весть после Пятидесятницы.

После сошествия Святого Духа Иаков Алфеев, по преданию, отправился с проповедью в Иерусалим, Палестину и другие земли. В более поздних источниках отмечается, что он проповедовал в Иерусалиме, Иудее, Эдессе и, возможно, в Египте. Его миссия была связана с обращением иудеев и язычников к вере во Христа. По церковному преданию, апостол Иаков Алфеев погиб мученической смертью за проповедь Евангелия.

Что нельзя делать 9 октября

Нельзя выполнять тяжелую домашнюю работу — в народе даже говорили: «Яков землю покрывает, работу в доме останавливает».

Женщинам запрещается прясть и шить — можно «запутать судьбу» или навлечь неудачи в хозяйстве.

Не стоит отправляться в дальний путь — считалось, что можно попасть в непогоду или заблудиться.

Народные приметы и традиции на 9 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

иней утром — к ранней и холодной зимы;

дождь — ждите затяжную осень;

ясная погода или теплый ветер — будет ласковая осень;

уже птицы полностью улетели — ждите, что зима придет через три недели;

утром туман — к оттепели и теплой погоде;

летает много паутины — будет теплой и сухой осень;

ясная звездная ночь — к морозному утру.

9 октября летает много паутины — будет теплой и сухой осень / © unsplash.com

В народе 9 октября называлось День Якова. Говорили: «Пришел Яков — осень в руке держит, зиму за собой ведет». В народном представлении этот день символизировал предел между осенью и приближением зимы.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 октября

Какие завтра именины: Константин, Максим, Петр, Степан, Яков.

Талисманом человека, рожденного 9 октября, является топаз. Этот драгоценный камень сопровождает человечество уже более трех тысяч лет. С давних времен топаз считали олицетворением покоя и уравновешенности. Люди верили, что он наделяет своего владельца ясностью ума, здравомыслием и умением сохранять хладнокровие в любых обстоятельствах.

В этот день родились:

1963 год — Павел Вольвач, украинский прозаик и поэт;

1970 год — Антонина Филонич, украинская поэтесса;

1975 год — Андрей Водичев, украинский актер.

Памятные даты 9 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 9 октября:

1596 год — в городе Берестье (ныне Брест, Беларусь) происходит церковный собор, торжественно утверждающий Берестейскую унию;

1621 год — завершив ожесточенные бои, в Хотине заключают мирное соглашение между Речью Посполитой и Османской империей;

1655 год — гетман Богдан Хмельницкий наносит сокрушительное поражение войскам Речи Посполитой в битве под Городком возле Львова;

1779 год — в Манчестере вспыхивают первые рабочие беспорядки, направленные против внедрения новых прядильных машин в текстильном производстве;

1780 год — в Пруссии отменяют личную зависимость крестьян от помещиков;

1789 год — во Французском королевстве официально запрещают пытки;

1874 год — учреждают Всемирный почтовый союз — международную организацию, упорядочившую и унифицировавшую почтовые отношения между государствами;

1918 год — Фридрих Карл Гессенский становится королем Финляндии, однако его правление так и не произошло из-за завершения Первой мировой войны и политических изменений в стране;

1920 год — подразделения Войска Польского под командованием генерала Люциана Желиговского захватывают Вильнюс;

1928 год — во Львове основывают греко-католическую Богословскую академию;

1944 год — НКВД и НКГБ издают совместный указ об усилении борьбы с оуновским подпольем и ликвидации вооруженных формирований ОУН на территории Западной Украины;

1948 год — происходит бегство из СССР Пирогова и Барсова, приобретающее громкий международный резонанс;

1963 год — совершает свой первый полет вертолет Ми-8;

1975 год — выдающемуся правозащитнику академику Андрею Сахарову присуждают Нобелевскую премию мира за его последовательную борьбу за права человека и свободу мысли;

1989 год — в СССР официально признают право работников на забастовку, что явилось важным шагом в процессе демократизации страны в конце советской эпохи.

Какой завтра праздник в Украине и мире

9 октября Всемирный день зрения / © unsplash.com

9 октября в Украине празднуют День риелтора. Этот неофициальный профессиональный праздник был установлен в 1999 году во время Первого всеукраинского съезда риелторов, а с 2000 года стало традиционным празднованием. Дата была выбрана на основе исторических событий, связанных с развитием рынка недвижимости в Украине. Она стала символическим днем, когда профессионалы этой сферы могут объединиться, оценить достижения и обсудить перспективы развития отрасли.

Также 9 октября Всемирный день зрения. Праздник был начат в 2000 году по инициативе Lions Clubs International Foundation в рамках кампании SightFirst. Впоследствии он стал частью глобальной инициативы VISION 2020, а ныне координируется Международным агентством по профилактике слепоты (IAPB) в сотрудничестве с ВОЗ. Всемирный день зрения направлен на повышение осведомленности о важности сохранения зрения, профилактике слепоты и доступности медицинских услуг в сфере офтальмологии.

А еще 9 октября Всемирный день почты. Это международный праздник, подчеркивающий важность почтовой связи в жизни людей и развития мировой коммуникации. Почта это не только письма и посылки, но и логистика, финансовые услуги, электронная коммуникация и цифровые сервисы. Всемирный день почты помогает напомнить о важности работы почтальонов и развитии современных технологий в сфере доставки.