Какой завтра, 9 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

9 сентября 2024 года – понедельник. 929-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

9 сентября в церковном календаре – день памяти святых праведных Иоакима и Анны. Иоаким происходил из царского рода Давидова, а Анна из рода первосвященника Аарона. Они жили в Назарете и были известны своей праведностью и благочестием. Однако их семейная жизнь была омрачена бесплодием, что в то время считалось большим несчастьем и даже Божьим наказанием.

Несмотря на это, Иоаким и Анна не теряли надежды и продолжали молиться. Однажды, во время великого праздника, Иоаким пришел в Иерусалимский храм, чтобы принести дары Господу, но первосвященник отказался принять их из-за бесплодия Иоакима. Опечаленный Иоаким пошел в пустыню, где молился и постился. Анна также молилась дома, и однажды ей явился ангел, возвестивший, что она родит дочь, которая станет благословением для всего мира.

Ангел также явился Иоакиму и приказал ему вернуться в Иерусалим, где он встретит свою жену у Золотых ворот храма. Так и случилось: Иоаким и Анна встретились и радостно обнялись, узнав о предстоящем рождении ребенка. Вскоре у них родилась дочь Мария, ставшая Матерью Иисуса Христа.

Что нельзя делать 9 сентября

Запрещается ругаться, злословить.

Нельзя завидовать другим.

Не следует давать или брать деньги взаймы.

Народные приметы и традиции на 9 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: уже опали листья на вербе — ждите ранней зимы;

снег выпал — до плохого урожая в следующем году;

в доме много паутины – до морозной зимы, но теплой осенью;

появились комары – зима будет мягкой.

9 сентября уже опали листья на иве — ждите ранней зимы / Фото: Unsplash

В старину наши предки в этот день гасили старый огонь в доме и зажигали новый. Также существовала традиция сжигать в пламени старую одежду, чтобы избавиться от бед и болезней.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 сентября

Какие завтра именины: Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Александр, Алексей, Сергей, Анна.

Талисманом человека, рожденного 9 сентября является яшма. Пестрый камень, который ценят по всему миру. Издавна верили, что яшма лечит многие опасные болезни, в частности, устраняет головную боль.

В этот день родились:

1901 год – украинский физик в области физики низких температур, открыл в соавторстве с Вандером де Гаазом осцилляции магнетосопротивления при низких температурах Лев Шубников;

1903 год — украинский экономист, журналист, военный, историк-исследователь, активный участник повстанческой борьбы против советских и нацистских оккупантов во время Второй Мировой войны, член-основатель УГВР Лев Шанковский (псевдоним — Олег Мартович);

1928 год – украинский художник-оформитель Борис Головко.

Памятные даты 9 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 9 сентября:

1834 год — впервые начинаются занятия в Киевском университете на первом факультете вновь созданного университета — философском;

1850 год – Калифорнию принимают в США как 31-й штат;

1886 год — Бельгия, Великобритания, Гаити, Испания, Италия, Либерия, Германия, Тунис, Франция и Швейцария подписывают Бернскую конвенцию об охране литературных и художественных произведений;

1913 год — киевский военный летчик Петр Нестеров впервые в мире делает на самолете "мертвую петлю" — одну из фигур высшего пилотажа ("петля Нестерова");

1920 год – создают Киевский авиационный завод;

1951 год – Народно-освободительная армия Китая входит в Лхас;

1991 год – провозглашают независимость Таджикистана;

1998 год — на посту Председателя Генеральной Ассамблеи ООН украинского министра иностранных дел Геннадия Удовенко сменяет представитель Уругвая Дидье Опертити;

2001 год — массовое отравление метанолом в Пярну (Эстония), которое приводит к гибели 68 человек;

2006 год – начинается космический полет астронавтки НАСА, украинки Гайдемари Стефанишин-Пайпер.

Погода на 9 сентября

Завтра, 9 сентября, в Киеве ясно без осадков. Во Львове ясная погода, осадков не ожидается. В Харькове облачно с прояснениями, без осадков. В Одессе ясно, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве +27 днем и +16 ночью. Во Львове +27 днем и +14 ночью. В Харькове +27 днем и +16 ночью. В Одессе +25 днем и +18 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

9 сентября в Украине и мире празднуют Всемирный день сельского хозяйства / Фото: Unsplash

9 сентября в Украине и мире празднуют Всемирный день сельского хозяйства. Этот праздник посвящен честву одного из древнейших видов деятельности человечества – сельского хозяйства. Оно напоминает нам о важности труда миллионов людей, работающих в этом секторе, и о многочисленных вызовах, с которыми они сталкиваются в современную эпоху. Сельское хозяйство является основой человеческой цивилизации со времен неолитической революции. Оно включает обработку земли и выращивание растений для производства продуктов питания, волокон и других необходимых продуктов. Сегодня аграрный сектор сталкивается с многочисленными вызовами, такими как изменение климата и изменяющиеся тенденции потребления продуктов питания.

Также 9 сентября Всемирный день электромобилей. Этот праздник посвящен повышению осведомленности об электромобилях и их преимуществам для окружающей среды и общества в целом. Этот день объединяет людей по всему миру, чтобы поддержать переход к экологически чистому транспорту. Электромобили не выбрасывают выхлопные газы, что уменьшает загрязнение воздуха, и имеют меньше подвижных частей, что снижает расходы на обслуживание. Кроме того, они способствуют уменьшению выбросов CO2, что является важным шагом в борьбе с изменением климата.

А еще 9 сентября День осведомленности о фетальном алкогольном синдроме. Этот день направлен на повышение осведомленности об опасности употребления алкоголя во время беременности и его влиянии на развитие ребенка. Фетальный алкогольный синдром возникает из-за влияния алкоголя на плод во время беременности. Это может привести к серьезным физическим, интеллектуальным и поведенческим проблемам у ребенка. Симптомы ФАС могут включать специальные черты лица, задержку роста, трудности с координацией, трудности с обучением и социальную адаптацию.

9 сентября празднуют День тестировщика. Этот профессиональный праздник посвящен всем, кто занимается тестированием программного обеспечения и имеет интересную историю. Она связана с произошедшим 9 сентября 1947 года. В тот день ученые из Гарварда, работая над вычислительной машиной Mark II Aiken Relay Calculator, обнаружили первый в истории "программный" баг. Они нашли бабочку, застрявшую между контактами реле и остановившую работу машины. Этот случай стал первым документированным примером ошибки в компьютере, и именно тогда был введен термин “debugging” (наладка), что буквально означает избавление от жуков.

Также 9 сентября Международный день защиты от нападений в сфере образования. Этот день был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 29 мая 2020 года. Цель этого дня – привлечь внимание к тяжелому положению более 75 миллионов детей в 35 странах, пострадавших от конфликтов, и их настоятельной потребности в поддержке области образования. Этот день подчеркивает важность сохранения школ как безопасных мест для обучения, где учащиеся и учителя могут чувствовать себя защищенными. ООН призывает правительства обеспечивать защиту и инклюзивное качественное образование для всех учащихся, особенно находящихся в неблагоприятном положении. Украина также активно поддерживает эту инициативу. 21 ноября 2019 Украина присоединилась к Декларации о безопасности школ (Safe Schools Declaration), обязуясь обеспечивать лучшую защиту детей, учителей и школ во время боевых действий.

А еще 9 сентября Международный день судоку. Этот праздник был начат в 2012 году Всемирной федерацией по пазлспорту (World Puzzle Federation, WPF). Дата выбрана не случайно: девятый день девятого месяца символизирует структуру классического судоку, состоящего из сетки 9x9. Судоку – это логическая головоломка, которая стала популярной во всем мире благодаря своей простоте и вызовам, которые она ставит перед решателями. Игра требует заполнения сетки цифрами от 1 до 9 таким образом, чтобы каждая цифра появлялась только один раз в каждой строке, столбце и каждой девяти подсеток 3x3.

9 сентября празднуют Международный день красоты. Этот праздник был начат в 1995 году по инициативе Международного комитета эстетики и косметологии (CIDESCO). Цель этого дня – почтить красоту во всех ее проявлениях, как внешних, так и внутренних. Красота является важной составляющей нашей жизни, и она может проявляться в разных формах: в природе, искусстве, людях и их поступках. В этот день проводятся различные мероприятия, такие как конкурсы красоты, выставки, семинары и другие события, подчеркивающие важность эстетики и ухода за собой.

Также 9 сентября День дизайнера-графика. Этот профессиональный праздник был начат в 2005 году в честь 50-летия известного украинского дизайнера-графика Владимира Чайки. Он внес значительный вклад в развитие графического дизайна, и его работы остаются влиятельными по сей день.