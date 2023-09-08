Какой завтра, 9 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 9 сентября, День физической культуры и спорта в Украине. Верующие чтят память святых Иоакима и Анны. До Нового года осталось 113 дней.
9 сентября 2023 года — суббота. 563-й день войны в Украине.
Какой завтра, 9 сентября, церковный праздник
9 сентября в церковном календаре – день памяти святых Иоакима и Анны. Они были благочестивыми супругами, но долгое время не имели детей, из-за чего очень страдали. Однажды Иоаким пошел в пустыню в скорби, чтобы там в тишине молиться Господу и просить его о потомстве. Молилась об этом и его жена Анна, даже пообещавшая в своей молитве, что отдаст ребенка на служение в храм.
Тогда предстал перед ними архангел Гавриил и сообщил радостную новость, что родится у супругов скоро дочь, которую они должны назвать Марией. Это была Пречистая Матерь Божия.
Что запрещено делать в этот день
- Нельзя забывать о важной традиции наших предков посещения могил усопших родственников, иначе назовите на себя беду.
- Запрещено отказывать гостям, наоборот, нужно накрыть праздничный стол и быть очень гостеприимным.
- Не разрешается употреблять алкоголь и злословить.
Народные приметы и традиции на 9 сентября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: летает много паутины – ждите морозную зиму и погожую осень;
- уже выпал первый снег – в следующем году будет плохой урожай;
- еще не все иглы осыпались с лиственницы – зимой выпадет немало снега;
- на луке много шелухи — зима будет очень холодной;
- еще не опали листья из вишни — к теплой погоде.
У наших предков существовала традиция ходить на день Иоакима и Анны в гости к молодоженам, чтобы проверить, как они живут вместе. Молодые супруги обязательно накрывали праздничный стол с большим количеством разных яств, показывали свой быт родным. Также с 9 сентября начинали заготавливать дрова, чтобы быть готовыми к встрече зимы.
Погода на 9 сентября
Завтра, 9 сентября, в Киеве ясно без осадков. Во Львове утром ясное небо, которое во второй половине дня сменится пасмурным, но осадков не ожидается. В Харькове утром и вечером ясная погода, днем небо будет облачным, без осадков. В Одессе утром пасмурно, но во второй половине дня небо прояснится, осадков не ожидается.
Температура воздуха в Киеве — +21 днем и +14 ночью. Во Львове — +24 днем и +12 ночью. В Харькове — +17 днем и +12 ночью. В Одессе — +25 днем и +17 ночью.
Памятные даты 9 сентября
Календарь важных событий в Украине и мире за 9 сентября:
- 1834 год — впервые начинаются занятия в Киевском университете на первом факультете вновь созданного университета — философском;
- 1850 год — Калифорнию принимают в США как 31-й штат;
- 1855 год — в ходе Крымской войны после 349-дневной осады британо-французские силы принимают Севастополь;
- 1886 год — Бельгия, Великобритания, Гаити, Испания, Италия, Либерия, Германия, Тунис, Франция и Швейцария подписывают Бернскую конвенцию об охране литературных и художественных произведений;
- 1913 год — киевский военный летчик Петр Нестеров впервые в мире делает на самолете "мертвую петлю" — одну из фигур высшего пилотажа ("петля Нестерова");
- 1920 год — создают Киевский авиационный завод;
- 1951 год — Народно-освободительная армия Китая входит в Лхасу, происходит окончательная ликвидация независимости Тибета;
- 1991 год — провозглашают независимость Таджикистана;
- 1998 год — на посту Председателя Генеральной Ассамблеи ООН украинского министра иностранных дел Геннадия Удовенко сменяет представитель Уругвая Дидье Опертити;
- 2001 год — массовое отравление метанолом в Пярну (Эстония), которое приводит к гибели 68 человек;
- 2006 год — начинается космический полет астронавтки НАСА, украинки Гайдемари Стефанишин-Пайпер.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 сентября
Какие завтра именины: Степан, Александр, Иван, Дмитрий, Владимир, Михаил, Анфиса.
Талисманом человека, рожденного 9 сентября является яшма. Один из самых интересных и уникальных минералов планеты. Яшма была известна людям еще во времена каменного века. В Римской империи верили, что этот минерал помогает быстрее выздороветь, потому на шее больные носили амулеты из яшмы.
В этот день родились:
- 1769 год — украинский писатель, поэт, драматург, основатель новой украинской литературы, общественный деятель Иван Котляревский;
- 1897 год — украинская литературная деятельница Мария Струтинская (лит. псевд. Вера Марская);
- 1901 год — украинский физик в области физики низких температур, открыл в соавторстве с Вандером де Гаазом осцилляции магнетосопротивления при низких температурах Лев Шубников.
Какой завтра день в Украине и мире
9 сентября в Украине празднуют День физической культуры и спорта. Каждый год праздник приходится на вторую субботу сентября. Для украинского народа физические упражнения с давних времен были очень важными. Тело должно было быть выносливым и сильным для охоты, земледелия и защиты земель от захватчиков. Привычной практикой наших предков было проведение "игрищ" между селами, когда проходили соревнования в кулачных боях, прыжках и т.д. С середины XIX века в Украине стали распространяться европейские виды спорта. В программе киевских гимназий появились гимнастические занятия, открылась школа по фехтованию. После 1917 г. в Киеве проводились спортивные соревнования на регулярной основе.
Также 9 сентября День украинского кино. Праздник положил начало президенту Украины 12 января 1996 года своим приказом. Празднуется ежегодно во вторую субботу сентября. История кинематографа в нашей стране начинается в 1893 году, когда механик Одесского университета Иосиф Тимченко собрал первый в мире аппарат, который мог снимать и воспроизводить кино (знаменитое изобретение братьев Люмьер появилось на два года позже). Тогда кинематограф принято было называть "подвижной фотографией". Первый же сеанс кино в Украине состоялся 2 декабря 1896 года.
А еще 9 сентября Международный день защиты от нападений в сфере образования. Главная цель происшествия заключается в повышении осведомленности о насущной необходимости сохранить образование и защитить его от нападений, особенно в регионах, пострадавших от конфликтов. День был установлен единодушным принятием Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в 2020 году.
9 сентября Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Событие было основано членами Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца 2000 года. Приходится ежегодно на вторую субботу сентября.
Также 9 сентября День тестировщика. История этого профессионального праздника связана с очень интересным событием, которое произошло именно 9 сентября 1947 года в Гарвардском университете. Тогда ученые тестировали вычислительную машину Mark II Aiken Relay Calculator, но постоянно давала сбой. Долгое ученые не могли понять в чем дело, пока один из них не заметил моль между контактами электромеханического реле. Насекомое там застряло и мешало работе машины. Эту проблему назвали "bug" ("насекомое" в переводе), а сам процесс ее обнаружения "debugging". С этого времени это слово означает не только "насекомое", но и ошибку в работе вычислительной техники или программного обеспечения.
А еще 9 сентября Международный день судоку. Праздник начала Всемирная федерация по паззлспорту 2012 года. Дату выбрали неслучайно, ведь поле головоломки судоку состоит из клеток 9*9. Эта популярная сейчас игра была создана в Китае, где была известна под названием "магические квадраты". Впервые она появилась в Европе в XVIII веке. в виде игры "латинские квадраты".
9 сентября Международный день алкогольного синдрома плода. Также он известен как фетальный алкогольный синдром. Дата была начата в 1999 году. По статистике ВОЗ до 35% украинских женщин выпивали алкоголь во время беременности и по уровню распространения синдрома Украина занимает одно из первых мест.
Также 9 сентября День дизайнера-графика. Это профессиональный праздник, созданный в 2005 году. Дизайнер-график – это человек, который создает дизайн веб-страниц, рекламных модулей, оформление бумажных изданий и т.д.
А еще 9 сентября Международный день красоты. Он был создан для того, чтобы подчеркнуть важную роль beauty-индустрии в современном мире и поздравить всех тех, кто причастен к созданию красоты во всех ее проявлениях.