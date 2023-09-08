Какой завтра, 9 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 9 сентября, День физической культуры и спорта в Украине. Верующие чтят память святых Иоакима и Анны. До Нового года осталось 113 дней.

9 сентября 2023 года — суббота. 563-й день войны в Украине.

Какой завтра, 9 сентября, церковный праздник

9 сентября в церковном календаре – день памяти святых Иоакима и Анны. Они были благочестивыми супругами, но долгое время не имели детей, из-за чего очень страдали. Однажды Иоаким пошел в пустыню в скорби, чтобы там в тишине молиться Господу и просить его о потомстве. Молилась об этом и его жена Анна, даже пообещавшая в своей молитве, что отдаст ребенка на служение в храм.

Тогда предстал перед ними архангел Гавриил и сообщил радостную новость, что родится у супругов скоро дочь, которую они должны назвать Марией. Это была Пречистая Матерь Божия.

Что запрещено делать в этот день

Нельзя забывать о важной традиции наших предков посещения могил усопших родственников, иначе назовите на себя беду.

Запрещено отказывать гостям, наоборот, нужно накрыть праздничный стол и быть очень гостеприимным.

Не разрешается употреблять алкоголь и злословить.

Народные приметы и традиции на 9 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: летает много паутины – ждите морозную зиму и погожую осень;

уже выпал первый снег – в следующем году будет плохой урожай;

еще не все иглы осыпались с лиственницы – зимой выпадет немало снега;

на луке много шелухи — зима будет очень холодной;

еще не опали листья из вишни — к теплой погоде.

9 сентября еще не все иглы осыпались с лиственницы — зимой выпадет немало снега / Фото: Pexels

У наших предков существовала традиция ходить на день Иоакима и Анны в гости к молодоженам, чтобы проверить, как они живут вместе. Молодые супруги обязательно накрывали праздничный стол с большим количеством разных яств, показывали свой быт родным. Также с 9 сентября начинали заготавливать дрова, чтобы быть готовыми к встрече зимы.

Погода на 9 сентября

Завтра, 9 сентября, в Киеве ясно без осадков. Во Львове утром ясное небо, которое во второй половине дня сменится пасмурным, но осадков не ожидается. В Харькове утром и вечером ясная погода, днем небо будет облачным, без осадков. В Одессе утром пасмурно, но во второй половине дня небо прояснится, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +21 днем и +14 ночью. Во Львове — +24 днем и +12 ночью. В Харькове — +17 днем и +12 ночью. В Одессе — +25 днем и +17 ночью.

Памятные даты 9 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 9 сентября:

1834 год — впервые начинаются занятия в Киевском университете на первом факультете вновь созданного университета — философском;

1850 год — Калифорнию принимают в США как 31-й штат;

1855 год — в ходе Крымской войны после 349-дневной осады британо-французские силы принимают Севастополь;

1886 год — Бельгия, Великобритания, Гаити, Испания, Италия, Либерия, Германия, Тунис, Франция и Швейцария подписывают Бернскую конвенцию об охране литературных и художественных произведений;

1913 год — киевский военный летчик Петр Нестеров впервые в мире делает на самолете "мертвую петлю" — одну из фигур высшего пилотажа ("петля Нестерова");

1920 год — создают Киевский авиационный завод;

1951 год — Народно-освободительная армия Китая входит в Лхасу, происходит окончательная ликвидация независимости Тибета;

1991 год — провозглашают независимость Таджикистана;

1998 год — на посту Председателя Генеральной Ассамблеи ООН украинского министра иностранных дел Геннадия Удовенко сменяет представитель Уругвая Дидье Опертити;

2001 год — массовое отравление метанолом в Пярну (Эстония), которое приводит к гибели 68 человек;

2006 год — начинается космический полет астронавтки НАСА, украинки Гайдемари Стефанишин-Пайпер.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 сентября

Какие завтра именины: Степан, Александр, Иван, Дмитрий, Владимир, Михаил, Анфиса.

Талисманом человека, рожденного 9 сентября является яшма. Один из самых интересных и уникальных минералов планеты. Яшма была известна людям еще во времена каменного века. В Римской империи верили, что этот минерал помогает быстрее выздороветь, потому на шее больные носили амулеты из яшмы.

В этот день родились:

1769 год — украинский писатель, поэт, драматург, основатель новой украинской литературы, общественный деятель Иван Котляревский;

1897 год — украинская литературная деятельница Мария Струтинская (лит. псевд. Вера Марская);

1901 год — украинский физик в области физики низких температур, открыл в соавторстве с Вандером де Гаазом осцилляции магнетосопротивления при низких температурах Лев Шубников.

Какой завтра день в Украине и мире

9 сентября в Украине празднуют День физической культуры и спорта / Фото: Pexels

9 сентября в Украине празднуют День физической культуры и спорта. Каждый год праздник приходится на вторую субботу сентября. Для украинского народа физические упражнения с давних времен были очень важными. Тело должно было быть выносливым и сильным для охоты, земледелия и защиты земель от захватчиков. Привычной практикой наших предков было проведение "игрищ" между селами, когда проходили соревнования в кулачных боях, прыжках и т.д. С середины XIX века в Украине стали распространяться европейские виды спорта. В программе киевских гимназий появились гимнастические занятия, открылась школа по фехтованию. После 1917 г. в Киеве проводились спортивные соревнования на регулярной основе.

Также 9 сентября День украинского кино. Праздник положил начало президенту Украины 12 января 1996 года своим приказом. Празднуется ежегодно во вторую субботу сентября. История кинематографа в нашей стране начинается в 1893 году, когда механик Одесского университета Иосиф Тимченко собрал первый в мире аппарат, который мог снимать и воспроизводить кино (знаменитое изобретение братьев Люмьер появилось на два года позже). Тогда кинематограф принято было называть "подвижной фотографией". Первый же сеанс кино в Украине состоялся 2 декабря 1896 года.

А еще 9 сентября Международный день защиты от нападений в сфере образования. Главная цель происшествия заключается в повышении осведомленности о насущной необходимости сохранить образование и защитить его от нападений, особенно в регионах, пострадавших от конфликтов. День был установлен единодушным принятием Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в 2020 году.

9 сентября Всемирный день оказания первой медицинской помощи. Событие было основано членами Международного движения Красного Креста и Красного Полумесяца 2000 года. Приходится ежегодно на вторую субботу сентября.

Также 9 сентября День тестировщика. История этого профессионального праздника связана с очень интересным событием, которое произошло именно 9 сентября 1947 года в Гарвардском университете. Тогда ученые тестировали вычислительную машину Mark II Aiken Relay Calculator, но постоянно давала сбой. Долгое ученые не могли понять в чем дело, пока один из них не заметил моль между контактами электромеханического реле. Насекомое там застряло и мешало работе машины. Эту проблему назвали "bug" ("насекомое" в переводе), а сам процесс ее обнаружения "debugging". С этого времени это слово означает не только "насекомое", но и ошибку в работе вычислительной техники или программного обеспечения.

А еще 9 сентября Международный день судоку. Праздник начала Всемирная федерация по паззлспорту 2012 года. Дату выбрали неслучайно, ведь поле головоломки судоку состоит из клеток 9*9. Эта популярная сейчас игра была создана в Китае, где была известна под названием "магические квадраты". Впервые она появилась в Европе в XVIII веке. в виде игры "латинские квадраты".

9 сентября Международный день алкогольного синдрома плода. Также он известен как фетальный алкогольный синдром. Дата была начата в 1999 году. По статистике ВОЗ до 35% украинских женщин выпивали алкоголь во время беременности и по уровню распространения синдрома Украина занимает одно из первых мест.

Также 9 сентября День дизайнера-графика. Это профессиональный праздник, созданный в 2005 году. Дизайнер-график – это человек, который создает дизайн веб-страниц, рекламных модулей, оформление бумажных изданий и т.д.

А еще 9 сентября Международный день красоты. Он был создан для того, чтобы подчеркнуть важную роль beauty-индустрии в современном мире и поздравить всех тех, кто причастен к созданию красоты во всех ее проявлениях.