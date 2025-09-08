Какой праздник 9 сентября 2025 года / © ТСН

9 сентября 2025 года — вторник. 1294-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 9 сентября, верующие празднуют день памяти святых праведников Иоакима и Анны. Супруги жили праведно, щедро помогали бедным и храму, однако долгое время не было детей. В иудейской традиции бесплодие считалось большим бременем и даже признаком Божьего неодобрения, поэтому Иоаким и Анна много страдали от осуждения людей.

Они усердно молились, соблюдали посты и обеты. Однажды Иоаким в пустыне, а Анна в саду отдельно получили благовестие от ангела, что Господь выслушал их молитвы и дарит им дочь, через которую совершится спасение мира.

Так у них родилась Мария, впоследствии ставшая Матерью Иисуса Христа. Супруги обещали отдать ребенка на служение Богу, и когда Марии исполнилось три года, они привели его в Иерусалимский храм (этот эпизод Церковь празднует как Введение во храм Пресвятой Богородицы).

Что нельзя делать 9 сентября

Нельзя держать злобу, ссориться — супруги считаются покровителями согласия в семье.

Запрещается попойка, громкое веселье — вместо этого день лучше провести в покое.

Не следует игнорировать семейные нужды — если не позаботиться о своей семье, весь год в доме будут недоразумения.

Народные приметы и традиции на 9 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

ясный и теплый день — осень будет длинной и сухой;

южный ветер — ждите теплую осень;

услышать гром 9 сентября — к затяжной и теплой осени;

ясная и звездная ночь — будет хороший урожай грибов;

утром туман — ждите влажную осень и большой урожай в следующем году.

9 сентября утром туман — ждите влажную осень и большой урожай в следующем году / © unsplash.com

В народе 9 сентября носило название Осенины или Анна Осенняя. В народном календаре это был важный “переломный” праздник: считалось, что после него лето окончательно уходит, а природа входит в новое время года. Кое-где еще говорили “Бабье лето с Анны начинается”, ведь с этого времени часто наступала теплая и тихая пора.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 сентября

Какие завтра именины: Василий, Анна, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Александр, Алексей, Афанасий, Сергей, Федор.

Талисманом человека, рожденного 9 сентября, является яшма. Ясная и красочная яшма — драгоценный камень, высоко уважаемый во всем мире. С давних времен ему приписывали целебную силу: верили, что он способен снимать боль, в том числе и головную, и бороться со многими опасными недугами.

В этот день родились:

1901 год — Лев Шубников, украинский физик в области физики низких температур, открыл в соавторстве с Вандером де Гаазом осцилляции магнетосопротивления при низких температурах;

1903 год — Лев Шанковский (псевдоним — Олег Мартович), украинский экономист, журналист, военный, историк-исследователь, активный участник повстанческой борьбы против советских и нацистских оккупантов во время Второй Мировой войны, член-основатель УГВР;

1928 год — Борис Головко, украинский художник-оформитель, заслуженный мастер народного творчества УССР.

Памятные даты 9 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 9 сентября:

1834 год — в Киевском университете впервые начинаются занятия на вновь философском факультете;

1850 год — Калифорния становится 31-м штатом США;

1855 год — во время Крымской войны после 349 дней осады англо-французские войска захватывают Севастополь;

1886 год — Бельгия, Великобритания, Гаити, Испания, Италия, Либерия, Германия, Тунис, Франция и Швейцария подписывают Бернскую конвенцию, обеспечивающую охрану литературных и художественных произведений;

1913 год — киевский авиатор Петр Нестеров совершает первый в мире маневр «мертвой петли» на самолете, одну из фигур высшего пилотажа, впоследствии получившей его имя;

1920 год — основывают Киевский авиационный завод;

1944 год — СССР и Польша заключают соглашение о переселении украинцев из этнических земель, оказавшихся в составе Польской республики, — начинается депортация украинцев в УССР;

1951 год — Народно-освободительная армия Китая входит в Лхасу, окончательно прекратив независимость Тибета;

1991 год — Таджикистан провозглашает независимость;

1998 год — Геннадия Удовенко в должности Председателя Генеральной Ассамблеи ООН сменяет представитель Уругвая Дидье Опертити;

2001 год — в Пярну (Эстония) происходит массовое отравление метанолом, унесшее жизни 68 человек;

2006 год — начался космический полет украинки, астронавтки НАСА Гайдемари Стефанишин-Пайпер.

Какой завтра праздник в Украине и мире

9 сентября в Украине и мире празднуют Всемирный день сельского хозяйства / © Pixabay

9 сентября в Украине и мире празднуют Всемирный день сельского хозяйства. Его главная цель — подчеркнуть роль сельского хозяйства в жизни человечества, подчеркнуть значение фермеров и аграриев для обеспечения продовольственной безопасности, а также привлечь внимание к проблемам развития сельских территорий.

Также 9 сентября Всемирный день электромобилей. Этот международный праздник призван популяризировать использование электромобилей, привлекать внимание к устойчивому транспорту и уменьшение негативного влияния на окружающую среду. Праздник помогает людям осознать, что электромобили — это не просто модный тренд, а важный шаг к экологической безопасности планеты. Оно напоминает, что современные технологии могут совмещать комфорт, эффективность и заботу об окружающей среде.

А еще 9 сентября День осведомленности о фетальном алкогольном синдроме. Это специальная дата, посвященная повышению осведомленности о последствиях употребления алкоголя во время беременности и проблемах, которые он может вызвать в развитии ребенка.

9 сентября празднуют День тестировщика. Этот праздник призван отметить людей, которые проверяют программы на ошибки, обеспечивают их качество и стабильную работу, а также делают софт удобным и безопасным для пользователей.

Также 9 сентября Международный день защиты от нападений в сфере образования. Этот день был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 2020 (резолюция A/RES/74/275) с целью привлечь внимание к важности защиты образовательных учреждений, учащихся и преподавателей во время вооруженных конфликтов.

А еще 9 сентября Международный день судоку. Этот праздник посвящен знаменитой числовой головоломке, которая завоевала популярность во всем мире благодаря своей простоте и одновременно логической сложности.

9 сентября празднуют Международный день красоты. Этот праздник призван напомнить людям о важности эстетики, самовыражения и гармонии в повседневной жизни. Оно не ограничивается только внешней привлекательностью, а охватывает также внутреннюю красоту, творчество и доброту.

Также 9 сентября День дизайнера-графика. Этот профессиональный праздник посвящен людям, работающим в сфере графического дизайна, создавая визуальные образы, бренды, цифровой контент и печатные материалы.