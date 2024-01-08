Какой завтра, 9 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 9 января, Международный день хореографа. Верующие чтят память святого мученика Евстратия. До Нового года осталось 357 дней.
9 января 2024 года — вторник. 685-й день войны в Украине.
Какой завтра, 9 января, церковный праздник
9 января в церковном календаре – день памяти святого мученика Евстратия. Он пострадал за свою веру в Армению во времена правления императора Диоклетиана. Первоначально за христианство пострадал священник Авксентий. Он был устойчив в своей вере, чем удивил Евстратия, который был мэром города и долгое время тайно исповедовал христианство. Поэтому он решил признаться. Его схватили, долго пытали, держали в тюрьме, а затем казнили.
Что нельзя делать 9 января
- Нельзя злоупотреблять алкогольными напитками.
- Запрещается пришивать пуговицы, чтобы не было старых проблем.
- Нельзя ссориться, злословить и ругаться.
Народные приметы и традиции на 9 января
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: птицы сели на снег — ждите потолка;
- на деревьях сидит много воронов — ударят сильные морозы;
- ясная погода — к урожайному году;
- собака спит на снегу и свернулась клубком — придут холода;
- кошка на ночь залезла на печь – будет похолодание;
- если кот лежит животом вверх – придет теплая погода.
После ряда рождественских праздников у наших предков накапливалось немало дел, за которые принимались именно сегодня. В частности, убирали в хлеву, ухаживали за озимыми культурами, стирали белье и одежду.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 января
Какие завтра именины: Евстрат, Петр, Филипп, Пахом, Захар, Антонина.
Талисманом человека, рожденного 9 января, является александрит. Красивый, редкий и очень дорогой камень. Издавна Александру приписывали магические свойства. В частности, его считали символом ревности, страстной любви.
В этот день родились:
- 1875 год — украинский историк, публицист и политик, председатель НТШ Степан Томашевский;
- 1987 год — украинская биатлонистка, заслуженная мастерица спорта Украины, чемпионка Олимпийских игр Елена Пидгрушная (Билосюк);
- 1993 год — офицер ВВС Украины, Герой Украины Степан Тарабалка.
Памятные даты 9 января
Календарь важных событий в Украине и мире за 9 января:
- 1349 год — во время погромов в Базеле (Швейцария) около 700 евреев сгорели заживо в своих домах — местное население решило, что именно евреи виновны в эпидемии бубонной чумы;
- 1431 год — в Руане начинается судебный процесс над Жанной д'Арк под председательством епископа Кошона;
- 1449 год — первое письменное упоминание о лотерее, организованной в Милане для финансирования войны против Венеции;
- 1599 год — в Масселбурге (Шотландия) создают древнейшую из официально зарегистрированных масонских лож;
- 1648 год — Богдана Хмельницкого становится гетманом Запорожской Сечи;
- 1799 год — в Великобритании впервые в мире вводят налог на прибыль;
- 1816 год — первое испытание лампы Дэви на приисках Геббурна, Северо-Восточная Англия;
- 1878 год — Умберто I стал королем Италии.
- 1916 год — поражением Антанты завершается попытка захватить проливы Дарданеллы и Босфор во время Первой мировой войны;
- 1923 год — испанский изобретатель Хуан де ля Сиерва совершает первый полет на изобретенном им автожире;
- 1923 год — объявлен дефолт Германии из-за невыполнения ею обязательств по репарациям по Версальскому договору;
- 1927 год — в кинотеатре Монреаля из-за паники, вызванной небольшим взрывом кинокамеры, погибает 78 человек, из них 77 — дети младше 18 лет;
- 1951 год — в Нью-Йорке происходит официальное открытие штаб-квартиры Организации Объединенных Наций;
- 1960 год — начинается строительство Асуанской плотины на Ниле в Египте;
- 1972 год — в гавани Гонконга начинает гореть и тонет океанский лайнер "Королева Елизавета", в то время самый большой в мире пассажирский корабль;
- 1992 год — Гвинея, Венесуэла и Чили признают независимость Украины;
- 1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с КНДР;
- 2005 год — на президентских выборах в Палестинской автономии побеждает бывший премьер-министр Палестины Махмуд Аббас, сменяющий покойного Ясира Арафата;
- 2007 год — CEO Apple Стив Джобс представляет первый iPhone;
- 2021 год — авиакатастрофа пассажирского самолета Boeing 737 в Индонезии.
Погода на 9 января
Завтра, 9 января, в Киеве облачно, хотя днем возможно небольшое прояснение, без осадков. Во Львове ясно, осадков не ожидается. В Харькове утром облачно, но днем и вечером без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не предполагается.
Температура воздуха в Киеве — -5 днем и -15 ночью. Во Львове — -7 днем и -14 ночью. В Харькове — -11 днем и -14 ночью. В Одессе — -4 днем и -8 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
9 января в Украине и мире празднуют Международный день хореографа. Профессиональный праздник всех тех, кто является режиссером танца. Именно от них зависит, как будет рассказана история, они видят в движениях красоту и художественный вкус. Хореографы часто сочетают в своей работе творческий подход и спортивное упорство. Точно сложно сказать, когда возник танец. Даже у первобытных людей было что-то похожее. Даже тогда танцовщики вкладывали в свои движения настроение и эмоции. А с помощью ритуальных танцев повторяли движения животных и птиц.
Равномерно танец стал неотъемлемой частью жизни человека. Поэтому у разных народов мира сложились свои танцевальные традиции. Например, у украинцев это веселый и спортивный на вид гопак, а у японцев плавные движения, словно напоминающие воду. Выдающийся вклад в мир искусства танца внес хореограф Джордж Баланчин грузинского происхождения. В 1933 году он эмигрировал в США, где создал около 400 новаторских балетов. А благодаря выдающемуся украинскому хореографу Павлу Вирскому весь мир узнал об украинском народном танце.