Какой завтра, 9 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

9 января 2024 года — вторник. 685-й день войны в Украине.

Какой завтра, 9 января, церковный праздник

9 января в церковном календаре – день памяти святого мученика Евстратия. Он пострадал за свою веру в Армению во времена правления императора Диоклетиана. Первоначально за христианство пострадал священник Авксентий. Он был устойчив в своей вере, чем удивил Евстратия, который был мэром города и долгое время тайно исповедовал христианство. Поэтому он решил признаться. Его схватили, долго пытали, держали в тюрьме, а затем казнили.

Что нельзя делать 9 января

Нельзя злоупотреблять алкогольными напитками.

Запрещается пришивать пуговицы, чтобы не было старых проблем.

Нельзя ссориться, злословить и ругаться.

Народные приметы и традиции на 9 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: птицы сели на снег — ждите потолка;

на деревьях сидит много воронов — ударят сильные морозы;

ясная погода — к урожайному году;

собака спит на снегу и свернулась клубком — придут холода;

кошка на ночь залезла на печь – будет похолодание;

если кот лежит животом вверх – придет теплая погода.

9 января на деревьях сидит много воронов — ударят сильные морозы / Фото: Pexels

После ряда рождественских праздников у наших предков накапливалось немало дел, за которые принимались именно сегодня. В частности, убирали в хлеву, ухаживали за озимыми культурами, стирали белье и одежду.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 января

Какие завтра именины: Евстрат, Петр, Филипп, Пахом, Захар, Антонина.

Талисманом человека, рожденного 9 января, является александрит. Красивый, редкий и очень дорогой камень. Издавна Александру приписывали магические свойства. В частности, его считали символом ревности, страстной любви.

В этот день родились:

1875 год — украинский историк, публицист и политик, председатель НТШ Степан Томашевский;

1987 год — украинская биатлонистка, заслуженная мастерица спорта Украины, чемпионка Олимпийских игр Елена Пидгрушная (Билосюк);

1993 год — офицер ВВС Украины, Герой Украины Степан Тарабалка.

Памятные даты 9 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 9 января:

1349 год — во время погромов в Базеле (Швейцария) около 700 евреев сгорели заживо в своих домах — местное население решило, что именно евреи виновны в эпидемии бубонной чумы;

1431 год — в Руане начинается судебный процесс над Жанной д'Арк под председательством епископа Кошона;

1449 год — первое письменное упоминание о лотерее, организованной в Милане для финансирования войны против Венеции;

1599 год — в Масселбурге (Шотландия) создают древнейшую из официально зарегистрированных масонских лож;

1648 год — Богдана Хмельницкого становится гетманом Запорожской Сечи;

1799 год — в Великобритании впервые в мире вводят налог на прибыль;

1816 год — первое испытание лампы Дэви на приисках Геббурна, Северо-Восточная Англия;

1878 год — Умберто I стал королем Италии.

1916 год — поражением Антанты завершается попытка захватить проливы Дарданеллы и Босфор во время Первой мировой войны;

1923 год — испанский изобретатель Хуан де ля Сиерва совершает первый полет на изобретенном им автожире;

1923 год — объявлен дефолт Германии из-за невыполнения ею обязательств по репарациям по Версальскому договору;

1927 год — в кинотеатре Монреаля из-за паники, вызванной небольшим взрывом кинокамеры, погибает 78 человек, из них 77 — дети младше 18 лет;

1951 год — в Нью-Йорке происходит официальное открытие штаб-квартиры Организации Объединенных Наций;

1960 год — начинается строительство Асуанской плотины на Ниле в Египте;

1972 год — в гавани Гонконга начинает гореть и тонет океанский лайнер "Королева Елизавета", в то время самый большой в мире пассажирский корабль;

1992 год — Гвинея, Венесуэла и Чили признают независимость Украины;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с КНДР;

2005 год — на президентских выборах в Палестинской автономии побеждает бывший премьер-министр Палестины Махмуд Аббас, сменяющий покойного Ясира Арафата;

2007 год — CEO Apple Стив Джобс представляет первый iPhone;

2021 год — авиакатастрофа пассажирского самолета Boeing 737 в Индонезии.

Погода на 9 января

Завтра, 9 января, в Киеве облачно, хотя днем возможно небольшое прояснение, без осадков. Во Львове ясно, осадков не ожидается. В Харькове утром облачно, но днем и вечером без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве — -5 днем и -15 ночью. Во Львове — -7 днем и -14 ночью. В Харькове — -11 днем и -14 ночью. В Одессе — -4 днем и -8 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

9 января в Украине и мире празднуют Международный день хореографа / Фото: Pexels

9 января в Украине и мире празднуют Международный день хореографа. Профессиональный праздник всех тех, кто является режиссером танца. Именно от них зависит, как будет рассказана история, они видят в движениях красоту и художественный вкус. Хореографы часто сочетают в своей работе творческий подход и спортивное упорство. Точно сложно сказать, когда возник танец. Даже у первобытных людей было что-то похожее. Даже тогда танцовщики вкладывали в свои движения настроение и эмоции. А с помощью ритуальных танцев повторяли движения животных и птиц.

Равномерно танец стал неотъемлемой частью жизни человека. Поэтому у разных народов мира сложились свои танцевальные традиции. Например, у украинцев это веселый и спортивный на вид гопак, а у японцев плавные движения, словно напоминающие воду. Выдающийся вклад в мир искусства танца внес хореограф Джордж Баланчин грузинского происхождения. В 1933 году он эмигрировал в США, где создал около 400 новаторских балетов. А благодаря выдающемуся украинскому хореографу Павлу Вирскому весь мир узнал об украинском народном танце.