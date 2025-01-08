Какой завтра, 9 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 9 января, Международный день хореографа. Верующие чтят память святого мученика Полиевкта. До Нового года осталось 356 дней.
9 января 2025 года — четверг. 1051-й день войны в Украине.
Что завтра за церковный праздник
9 января в церковном календаре – день памяти святого мученика Полиевкта. Он был первым христианским мучеником в армянском городе Мелитине. Он служил военным во время правления императора Декия (249-251) и стал мучеником за веру во Христа во время правления императора Валериана (253-259). Полиевкт был другом воина Неарха, который был верным христианином. Несмотря на свою дружбу с Неархом, Полиевкт оставался язычником. Однако, когда пришло время гонения на христиан, Неарх сказал Полиевкту: "Друг, мы скоро расстанемся с тобой, меня возьмут на мучения, а ты, пожалуй, отречешься от дружбы со мной". Полиевкт ответил, что видел во сне Христа, который снял с него одежду и надел другую, светлую. «С этого момента, – сказал он, – я готов служить Господу Иисусу Христу».
Вспыхнув духом, Полиевкт вышел на городскую площадь, разорвал царский указ об обязательном поклонении идолам и выбил из рук жрецов фигуры идолов. Его тесть, правитель Феликс, которому было поручено исполнять царский указ, заявил, что полиевкт должен будет умереть. Полиевкт оставался непоколебимым в своем решении пострадать за Христа. С радостью склонил он свою голову под меч палача и крестился в собственной крови (это был 259 год).
Что нельзя делать 9 января
- Запрещается пришивать пуговицы – будут проблемы в жизни.
- Не следует злоупотреблять алкогольными напитками.
- Нельзя ругаться, ссориться, потому что ссора затянется.
Народные приметы и традиции на 9 января
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: на дереве сидят вороны — к сильным морозам;
- ясная погода – ждите богатый урожай;
- кот лежит животом вверх – будет потепление;
- кошка на ночь лезет на печь – к похолоданию.
После зимних праздников наши предки приступали к важным домашним делам, которые начинали накапливаться. Например, убирали в хлеву и стирали одежду.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 января
Какие завтра именины: Захар, Павел, Петр, Филипп, Антонина.
Талисманом человека, рожденного 9 января, является александрит. Камень изменяющий оттенок под действием солнечного света. Александрит подходит людям с сильным характером, настоящим лидером.
В этот день родились:
- 1924 год — украинский и армянский кинорежиссер Сергей Параджанов;
- 1987 год — украинская биатлонистка, заслуженный мастер спорта Украины, чемпионка Олимпийских игр Елена Пидгрушная;
- 1993 год — офицер ВВС Украины, Герой Украины Степан Тарабалка.
Памятные даты 9 января
Календарь важных событий в Украине и мире за 9 января:
- 475 год — восточно-римского императора Флавия Зенона свергает с престола Василиск, родственник жены Зенона;
- 1431 год — в Руане начинается судебный процесс над Жанной д'Арк под председательством епископа Кошона;
- 1449 год — первое письменное упоминание о лотерее, организованной в Милане для финансирования войны против Венеции;
- 1599 год — в Масселбурге (Шотландия) создают древнейшую из официально зарегистрированных масонских лож;
- 1648 год — Богдана Хмельницкого избирают гетманом Запорожской Сечи;
- 1799 год — в Великобритании впервые в мире вводят налог на прибыль;
- 1816 год — первое испытание лампы Дэви на приисках Геббурна, Северо-Восточная Англия;
- 1878 год — Умберто I становится королем Италии;
- 1916 год — поражением Антанты завершилась попытка захватить проливы Дарданеллы и Босфор во время Первой мировой войны;
- 1923 год — испанский изобретатель Хуан де Ла Сьерва совершает первый полет на изобретенном им автожире;
- 1923 год — объявлен дефолт Германии из-за невыполнения ею обязательств по репарациям по Версальскому договору; два дня спустя Франция и Бельгия оккупировали Рур;
- 1927 год — в кинотеатре Монреаля из-за паники, вызванной небольшим взрывом кинокамеры, погибает 78 человек, из них 77 — дети младше 18 лет;
- 1951 год — в Нью-Йорке происходит официальное открытие штаб-квартиры Организации Объединенных Наций;
- 1960 год — начало строительства Асуанской плотины на Ниле в Египте;
- 1972 год — в гавани Гонконга загорается и тонет океанский лайнер "Королева Елизавета", в то время самый большой в мире пассажирский корабль;
- 1992 год — Гвинея, Венесуэла и Чили признают независимость Украины;
- 1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с КНДР;
- 2005 год — на президентских выборах в Палестинской автономии побеждает бывший премьер-министр Палестины Махмуд Аббас, заменивший покойного Ясира Арафата;
- 2007 год — CEO Apple Стив Джобс представляет первый iPhone;
- 2021 год — авиакатастрофа пассажирского самолета Boeing 737 в Индонезии.
Погода на 9 января
Завтра, 9 января, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе пасмурно утром, дальше ясно, осадков не предполагается.
Температура воздуха в Киеве — +4 днем и +2 ночью. Во Львове — +9 днем и +1 ночью. В Харькове — +6 днем и +3 ночью. В Одессе — +11 днем и +6 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
9 января в Украине и мире празднуют Международный день хореографа. Этот праздник посвящен профессии хореографов, являющихся создателями танцевальных постановок и вдохновителями танцевального искусства. Оно направлено на признание их вклада в развитие культуры, искусства и общества в целом. Дата выбрана в честь дня рождения Жана-Жоржа Новера (1727-1810), которого называют "отцом современного балета". Он заложил основы драматического танца и революционно изменил представление о балете как чисто техническом искусстве, придав к нему эмоциональность и сюжетность. Праздник является прекрасной возможностью для танцоров и хореографов отметить свою любовь к искусству, а также для поклонников танца – выразить благодарность мастерам за их работу.
Также 9 января День словесного ботаника. Это неофициальный праздник, который отмечают любители красивого, утонченного языка, языковых экспериментов и игры со словами. Он посвящен людям, которые наслаждаются сложными литературными формами, неожиданными словесными конструкциями и богатством языка. Этот праздник напоминает важность языка как средства выражения, творчества и общения. Оно вдохновляет развитие словарного запаса и языкового вкуса, а также способствует популяризации культуры грамотного высказывания.