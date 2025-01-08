Какой завтра, 9 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

9 января 2025 года — четверг. 1051-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

9 января в церковном календаре – день памяти святого мученика Полиевкта. Он был первым христианским мучеником в армянском городе Мелитине. Он служил военным во время правления императора Декия (249-251) и стал мучеником за веру во Христа во время правления императора Валериана (253-259). Полиевкт был другом воина Неарха, который был верным христианином. Несмотря на свою дружбу с Неархом, Полиевкт оставался язычником. Однако, когда пришло время гонения на христиан, Неарх сказал Полиевкту: "Друг, мы скоро расстанемся с тобой, меня возьмут на мучения, а ты, пожалуй, отречешься от дружбы со мной". Полиевкт ответил, что видел во сне Христа, который снял с него одежду и надел другую, светлую. «С этого момента, – сказал он, – я готов служить Господу Иисусу Христу».

Вспыхнув духом, Полиевкт вышел на городскую площадь, разорвал царский указ об обязательном поклонении идолам и выбил из рук жрецов фигуры идолов. Его тесть, правитель Феликс, которому было поручено исполнять царский указ, заявил, что полиевкт должен будет умереть. Полиевкт оставался непоколебимым в своем решении пострадать за Христа. С радостью склонил он свою голову под меч палача и крестился в собственной крови (это был 259 год).

Что нельзя делать 9 января

Запрещается пришивать пуговицы – будут проблемы в жизни.

Не следует злоупотреблять алкогольными напитками.

Нельзя ругаться, ссориться, потому что ссора затянется.

Народные приметы и традиции на 9 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: на дереве сидят вороны — к сильным морозам;

ясная погода – ждите богатый урожай;

кот лежит животом вверх – будет потепление;

кошка на ночь лезет на печь – к похолоданию.

9 января кошка на ночь лезет на печь — до похолодания. / Фото: Unsplash

После зимних праздников наши предки приступали к важным домашним делам, которые начинали накапливаться. Например, убирали в хлеву и стирали одежду.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 9 января

Какие завтра именины: Захар, Павел, Петр, Филипп, Антонина.

Талисманом человека, рожденного 9 января, является александрит. Камень изменяющий оттенок под действием солнечного света. Александрит подходит людям с сильным характером, настоящим лидером.

В этот день родились:

1924 год — украинский и армянский кинорежиссер Сергей Параджанов;

1987 год — украинская биатлонистка, заслуженный мастер спорта Украины, чемпионка Олимпийских игр Елена Пидгрушная;

1993 год — офицер ВВС Украины, Герой Украины Степан Тарабалка.

Памятные даты 9 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 9 января:

475 год — восточно-римского императора Флавия Зенона свергает с престола Василиск, родственник жены Зенона;

1431 год — в Руане начинается судебный процесс над Жанной д'Арк под председательством епископа Кошона;

1449 год — первое письменное упоминание о лотерее, организованной в Милане для финансирования войны против Венеции;

1599 год — в Масселбурге (Шотландия) создают древнейшую из официально зарегистрированных масонских лож;

1648 год — Богдана Хмельницкого избирают гетманом Запорожской Сечи;

1799 год — в Великобритании впервые в мире вводят налог на прибыль;

1816 год — первое испытание лампы Дэви на приисках Геббурна, Северо-Восточная Англия;

1878 год — Умберто I становится королем Италии;

1916 год — поражением Антанты завершилась попытка захватить проливы Дарданеллы и Босфор во время Первой мировой войны;

1923 год — испанский изобретатель Хуан де Ла Сьерва совершает первый полет на изобретенном им автожире;

1923 год — объявлен дефолт Германии из-за невыполнения ею обязательств по репарациям по Версальскому договору; два дня спустя Франция и Бельгия оккупировали Рур;

1927 год — в кинотеатре Монреаля из-за паники, вызванной небольшим взрывом кинокамеры, погибает 78 человек, из них 77 — дети младше 18 лет;

1951 год — в Нью-Йорке происходит официальное открытие штаб-квартиры Организации Объединенных Наций;

1960 год — начало строительства Асуанской плотины на Ниле в Египте;

1972 год — в гавани Гонконга загорается и тонет океанский лайнер "Королева Елизавета", в то время самый большой в мире пассажирский корабль;

1992 год — Гвинея, Венесуэла и Чили признают независимость Украины;

1992 год — Украина устанавливает дипломатические отношения с КНДР;

2005 год — на президентских выборах в Палестинской автономии побеждает бывший премьер-министр Палестины Махмуд Аббас, заменивший покойного Ясира Арафата;

2007 год — CEO Apple Стив Джобс представляет первый iPhone;

2021 год — авиакатастрофа пассажирского самолета Boeing 737 в Индонезии.

Погода на 9 января

Завтра, 9 января, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе пасмурно утром, дальше ясно, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве — +4 днем и +2 ночью. Во Львове — +9 днем и +1 ночью. В Харькове — +6 днем и +3 ночью. В Одессе — +11 днем и +6 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

9 января в Украине и мире празднуют Международный день хореографа / Фото: Unsplash

9 января в Украине и мире празднуют Международный день хореографа. Этот праздник посвящен профессии хореографов, являющихся создателями танцевальных постановок и вдохновителями танцевального искусства. Оно направлено на признание их вклада в развитие культуры, искусства и общества в целом. Дата выбрана в честь дня рождения Жана-Жоржа Новера (1727-1810), которого называют "отцом современного балета". Он заложил основы драматического танца и революционно изменил представление о балете как чисто техническом искусстве, придав к нему эмоциональность и сюжетность. Праздник является прекрасной возможностью для танцоров и хореографов отметить свою любовь к искусству, а также для поклонников танца – выразить благодарность мастерам за их работу.

Также 9 января День словесного ботаника. Это неофициальный праздник, который отмечают любители красивого, утонченного языка, языковых экспериментов и игры со словами. Он посвящен людям, которые наслаждаются сложными литературными формами, неожиданными словесными конструкциями и богатством языка. Этот праздник напоминает важность языка как средства выражения, творчества и общения. Оно вдохновляет развитие словарного запаса и языкового вкуса, а также способствует популяризации культуры грамотного высказывания.