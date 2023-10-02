Кактус разрастется, как безумный: нужно всего несколько ложек этого средства

Раньше мы рассказывали, чем можно уничтожить проволочников, которые наносят особый вред картофелю. Но нужно задумываться не только о огороде, но и комнатных растениях. Они часто нуждаются в особом уходе. К примеру, кактусы. О них часто забывают, считая, что кактусам не нужна подкормка. Но это не совсем так.

Вы можете запросто приготовить подкормку для кактусов самостоятельно. Для этого возьмите пол-литровую банку луковой шелухи, прокипятите его в двух литрах воды в течение 5-6 минут, затем остудите и отфильтруйте жидкость.

Такую подкормку следует хранить в холодильнике и использовать как основную поливку не чаще двух раз в месяц. Совсем скоро вы заметите, что кактус начал очень быстро расти. В луковой шелухе содержатся калий и фосфор, которые чрезвычайно полезны для кактусов.

Как правильно подкармливать кактус: когда

Эксперты рекомендуют вносить питательные вещества только в период активного роста кактуса. Удобряют исключительно здоровые экземпляры. Не рекомендуется подпитывать растения в жаркие или солнечные дни.

Также не стоит подкармливать кактус, который вы только что пересадили. Ему нужно сначала адаптироваться к новому месту и развить корневую систему. Только тогда растение сможет усвоить все полезные вещества, которые вы внесете, а затем направить их на рост стебля или формирование бутонов.

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