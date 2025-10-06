Какую бытовую технику нельзя подключать через удлинитель: угроза перегрузки

Не подключайте эти приборы к удлинителю

Использование удлинителей в повседневной жизни стало привычным, но эти устройства имеют четкие ограничения по мощности. Перегрузка чревата перегревом, коротким замыканием и даже пожаром, причем этот риск значительно возрастает в случае недорогих моделей. Важно понимать, что удлинитель не добавляет электрической мощности, а только распределяет имеющуюся, поэтому существует строгий перечень техники, которую запрещено подключать через него.

Какую технику нельзя подключать через удлинитель

Высокомощные бытовые приборы и нагревательные элементы

Наибольший риск представляют приборы, характеризующиеся высоким уровнем потребления электроэнергии и нагревательными элементами. Эксперты подчеркивают, что любая бытовая техника, потребляющая более 1500 Вт, должна подключаться непосредственно к стационарной розетке.

Начнем с кухни — подключать микроволновку через удлинитель категорически нельзя из-за возможной перегрузки переноски. Так же запрещено подключать электроплиты . Нельзя использовать удлинители и для мелкой, но мощной техники, такой как кофеварка, чайники и тостеры , поскольку при нагревании они создают резкую нагрузку на сеть.

Подключение стиральной машины или посудомойки запрещено, поскольку эти устройства при включении режима нагрева воды потребляют огромное количество энергии. Также нежелательно включать через переноску фены, плойки и выравниватели для волос , поскольку они быстро потребляют большую мощность.

Негативный ответ следует и на актуальный вопрос о подключении обогревателя. Известно, что они потребляют очень много электроэнергии, из-за чего легко может произойти перегрев и пожар.

Техника, работающая постоянно, и приборы с пусковым током

Дополнительную категорию риска составляют приборы, имеющие высокий пусковой ток (т.е. потребляющие много энергии при включении) или работающие круглосуточно.

Прежде всего, категорически запрещено подключать холодильник через удлинитель, ведь работает круглосуточно и постоянно включает компрессор, что может привести к его перегреву или поломке.

Из-за высокого пускового тока нельзя подключать такие устройства, как кондиционеры, компрессоры и сварочные аппараты, так как они могут привести к перегрузке удлинителя.

Чувствительная электроника

Также не рекомендуется подключать через переноски приборы, чувствительные к стабильности электропитания. Это касается компьютера, телевизора и аудиоаппаратуры. Из-за возможных перепадов напряжения при использовании переноски они могут работать некорректно или даже выйти из строя. Поэтому их всегда следует подключать к розетке.

Для зарядки телефона лучше использовать качественные сетевые фильтры, которые убирают фактор перепадов напряжения, что может повредить батарею или микросхемы в телефоне.

Помимо ограничений по мощности, существует и главный общий запрет: строго запрещено подключать один удлинитель к другому, поскольку это влечет за собой мгновенную перегрузку и пожар. Также опасно эксплуатировать переноску, когда поврежден шнур, вилку или корпус, или ослаблены контактные зажимы.