Какую еду купить на случай блекаута: список непортящихся продуктов

Из-за угрозы длительных отключений света украинцы вынуждены адаптировать свой быт к новым реалиям. Ключевым вопросом становится формирование запасов пищи, которая не требует охлаждения и может сохраняться длительное время.

Об этом пишет «Главред».

Если отсутствует электроснабжение и холодильник не держит температуру, базовый рацион семьи могут составить овощи и фрукты, которые долго не портятся при комнатной температуре, а также консервация.

В перечень продуктов, которые «выживают» без холода, входят:

Овощи: картофель, морковь, свекла, лук, капуста;

Фрукты: яблоки, цитрусовые (лимоны, апельсины), киви;

Консервы: мясные, рыбные и овощные (домашние или магазинные);

Сушеные продукты: вяленое мясо (джерки), сушеная рыба;

Молочная продукция: ультрапастеризованное молоко в тетрапаках (хранится до +25 °C).

Отдельное внимание следует уделить крупам (рис, овсянка, чечевица, фасоль) и муке. Их рекомендуется пересыпать в стеклянную тару. Чтобы избежать появления моли или жучков, в емкости следует положить лавровый лист.

Еда, которая «никогда» не портится

Существует категория продуктов, которые фактически не имеют срока годности при правильном хранении (в сухом и темном месте). Именно они должны составлять основу стратегического запаса на случай худших сценариев.

К продуктам «вечного» хранения относятся:

соль и сахар;

натуральный мед;

Белый рис;

Сушеная фасоль;

Уксус и соевый соус;

Сухое молоко;

Крепкий алкоголь.

Эти продукты могут оставаться пригодными для потребления десятилетиями, не теряя своих свойств и вкуса.

Что можно положить в «тревожный чемоданчик» и взять в укрытие

Во время воздушных тревог или длительных блекаутов, когда нет возможности готовить пищу, важно иметь под рукой калорийные продукты, готовые к употреблению.

Для «тревожного чемодана» идеально подходят:

Сгущенка (источник быстрой энергии);

Орехи и семена;

Галетное печенье, сухари, хлебцы;

Каши и супы быстрого приготовления (требуют только кипятка);

Питьевая вода и пакетированные соки;

Консервы с ключом для открывания.

Специалисты рекомендуют регулярно проверять запасы и обновлять продукты, которые семья потребляет в повседневной жизни, чтобы избежать порчи.

Напомним, из-за постоянных атак России на критическую инфраструктуру Украины в случае длительного блекаута могут не работать электронные платежные системы. Специалисты советуют иметь дома запас наличных денег на 1–2 недели автономной жизни с учетом ежедневных расходов семьи и хранить деньги купюрами разного номинала.

Даже при обесточивании снять средства можно в очередных банковских отделениях сети Power Banking, банкоматах на генераторах или через услугу «наличные деньги на кассе».