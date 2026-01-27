- Дата публикации
Какую еду купить на случай блекаута: список непортящихся продуктов
Отсутствие электроэнергии заставляет пересмотреть подход к формированию домашних запасов.
Из-за угрозы длительных отключений света украинцы вынуждены адаптировать свой быт к новым реалиям. Ключевым вопросом становится формирование запасов пищи, которая не требует охлаждения и может сохраняться длительное время.
Об этом пишет «Главред».
Если отсутствует электроснабжение и холодильник не держит температуру, базовый рацион семьи могут составить овощи и фрукты, которые долго не портятся при комнатной температуре, а также консервация.
В перечень продуктов, которые «выживают» без холода, входят:
Овощи: картофель, морковь, свекла, лук, капуста;
Фрукты: яблоки, цитрусовые (лимоны, апельсины), киви;
Консервы: мясные, рыбные и овощные (домашние или магазинные);
Сушеные продукты: вяленое мясо (джерки), сушеная рыба;
Молочная продукция: ультрапастеризованное молоко в тетрапаках (хранится до +25 °C).
Отдельное внимание следует уделить крупам (рис, овсянка, чечевица, фасоль) и муке. Их рекомендуется пересыпать в стеклянную тару. Чтобы избежать появления моли или жучков, в емкости следует положить лавровый лист.
Еда, которая «никогда» не портится
Существует категория продуктов, которые фактически не имеют срока годности при правильном хранении (в сухом и темном месте). Именно они должны составлять основу стратегического запаса на случай худших сценариев.
К продуктам «вечного» хранения относятся:
соль и сахар;
натуральный мед;
Белый рис;
Сушеная фасоль;
Уксус и соевый соус;
Сухое молоко;
Крепкий алкоголь.
Эти продукты могут оставаться пригодными для потребления десятилетиями, не теряя своих свойств и вкуса.
Что можно положить в «тревожный чемоданчик» и взять в укрытие
Во время воздушных тревог или длительных блекаутов, когда нет возможности готовить пищу, важно иметь под рукой калорийные продукты, готовые к употреблению.
Для «тревожного чемодана» идеально подходят:
Сгущенка (источник быстрой энергии);
Орехи и семена;
Галетное печенье, сухари, хлебцы;
Каши и супы быстрого приготовления (требуют только кипятка);
Питьевая вода и пакетированные соки;
Консервы с ключом для открывания.
Специалисты рекомендуют регулярно проверять запасы и обновлять продукты, которые семья потребляет в повседневной жизни, чтобы избежать порчи.
Напомним, из-за постоянных атак России на критическую инфраструктуру Украины в случае длительного блекаута могут не работать электронные платежные системы. Специалисты советуют иметь дома запас наличных денег на 1–2 недели автономной жизни с учетом ежедневных расходов семьи и хранить деньги купюрами разного номинала.
Даже при обесточивании снять средства можно в очередных банковских отделениях сети Power Banking, банкоматах на генераторах или через услугу «наличные деньги на кассе».