Какую информацию можно узнать из символов на скорлупе яйца в магазине

Яйца можно назвать одним из самых доступных продуктов, но, покупая их в магазине, мы редко обращаем внимание на маркировку. Как оказалось – зря.

Маркировка состоит из цифр и букв и может очень многое рассказать о продукте и его правильном хранении.

К примеру, если вы видите на скорлупе букву "Д" красного цвета, то это означает, что яйцо диетическое. А потому срок его реализации составляет всего одну неделю. Такую продукцию нужно правильно хранить только при минусовой температуре.

На рынке диетические яйца считаются редкостью, но иногда их можно встретить на прилавках магазинов.

Буква "С" означает столовое яйцо. И этот вариант встречается чаще всего. Его главное отличие от диетического заключается в сроке реализации – вне холодильника его можно хранить до 25 дней. А если поместить яйцо в любую холодную среду, например тот же холодильник, то можно продлить этот период до 4 месяцев.

Еще одним важным моментом в маркировке яиц является их категория. Она зависит от веса и размера продукции. К примеру, яйца, принадлежащие к 1 категории, маркируют С1. Они имеют вес 50-65 г. Яйца, относящиеся ко 2 категории, маркируются С2 и имеют вес 45-55 г. Отборная продукция обозначается "0". Такие яйца весят 65-75 г.

Самая тяжелая категория яиц весит от 75 г и выше. Такие тяжеловесы обозначаются буквой "В". В народе, однако, существует мнение, чем меньше яйцо, тем оно натуральнее. Хотя яйца категории 0 имеют высший ценный продукт 2 категории.

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