Какую краску нельзя выбирать для маскировки седины: эти советы уберегут от роковой ошибки

Большинство женщин стремятся замаскировать седину так, чтобы волосы имели ухоженный, естественный и привлекательный вид. Однако не все могут правильно выбрать краску. Из-за чего седина становится еще более отчетливой, чем до окрашивания. Чтобы избежать такой неприятной ситуации, следует придерживаться простых рекомендаций от парикмахеров при выборе средства для окрашивания седых волос. И тогда результат вас непременно приятно удивит.

Какие краски не подходят для маскировки седых волос

Слишком светлые оттенки. Краски из холодной светлой палитры — платиновые, пепельные, жемчужные, плохо перекрывают седые волосы. Седина не имеет пигмента, поэтому светлые красители будут просто скользить по волосам, оставляя их полупрозрачными или желтоватыми.

Краски без аммиака. Безаммиачные формулы подходят для тонировки, но не для устойчивого окрашивания седины. Они не проникают глубоко в структуру волоса, из-за чего седые пряди проявляются уже после третьего мытья.

Яркие красные и медные цвета. Рыжие, бордовые и ярко-медные оттенки на седине часто выглядят неравномерно. Волосы могут окрашиваться пятнами или приобретать неестественный розовый или оранжевый оттенок.

Краски с холодным подтоном. Пепельные и фиолетовые оттенки без добавления натурального пигмента могут подчеркнуть седину, сделав волосы тусклыми или грязными на вид.

Что советуют профессиональные мастера выбирать вместо этого

Краски с пометкой «для седых волос».

Выбирать натуральные или теплые оттенки.

Смешивать выбранный цвет с натуральной базой (N-серия).

Избегать экспериментов без тестирования на отдельной пряди.

Лучше всего седину маскируют оттенки светло-каштанового, темно-русого, шоколадного и теплого блонда.