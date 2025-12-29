ТСН в социальных сетях

Какую краску нельзя выбирать для маскировки седины: эти советы уберегут от роковой ошибки

Если следовать этим простым рекомендациям, можно получить ровный, стойкий и естественный цвет волос без неприятных сюрпризов.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие краски не подходят для маскировки седины

Большинство женщин стремятся замаскировать седину так, чтобы волосы имели ухоженный, естественный и привлекательный вид. Однако не все могут правильно выбрать краску. Из-за чего седина становится еще более отчетливой, чем до окрашивания. Чтобы избежать такой неприятной ситуации, следует придерживаться простых рекомендаций от парикмахеров при выборе средства для окрашивания седых волос. И тогда результат вас непременно приятно удивит.

Какие краски не подходят для маскировки седых волос

  • Слишком светлые оттенки. Краски из холодной светлой палитры — платиновые, пепельные, жемчужные, плохо перекрывают седые волосы. Седина не имеет пигмента, поэтому светлые красители будут просто скользить по волосам, оставляя их полупрозрачными или желтоватыми.

  • Краски без аммиака. Безаммиачные формулы подходят для тонировки, но не для устойчивого окрашивания седины. Они не проникают глубоко в структуру волоса, из-за чего седые пряди проявляются уже после третьего мытья.

  • Яркие красные и медные цвета. Рыжие, бордовые и ярко-медные оттенки на седине часто выглядят неравномерно. Волосы могут окрашиваться пятнами или приобретать неестественный розовый или оранжевый оттенок.

  • Краски с холодным подтоном. Пепельные и фиолетовые оттенки без добавления натурального пигмента могут подчеркнуть седину, сделав волосы тусклыми или грязными на вид.

Что советуют профессиональные мастера выбирать вместо этого

  • Краски с пометкой «для седых волос».

  • Выбирать натуральные или теплые оттенки.

  • Смешивать выбранный цвет с натуральной базой (N-серия).

  • Избегать экспериментов без тестирования на отдельной пряди.

Лучше всего седину маскируют оттенки светло-каштанового, темно-русого, шоколадного и теплого блонда.

