Какую краску выбрать для стен: самый популярный цвет в этом году (фото)

Какую краску выбрать для стен

Если раньше серый цвет считался безоговорочным лидером среди нейтральных оттенков для дома, то последние тенденции в дизайне интерьера свидетельствуют о том, что серый ушел в прошлое.

По информации британской компании Сrown Paints, наиболее востребованным цветом 2025 признан mellow sage. Этот мягкий зеленый оттенок возглавил рейтинги продаж и быстро завоевал признание у дизайнеров интерьеров.

mellow sage// фото: buypaintsonline.co.uk

Почему шалфейно-зеленый цвет — новый универсальный нейтральный цвет для дома.

По данным ведущего бренда красок оттенок mellow sage (мягкий шалфейно-зеленый) возглавил чарты продаж за 2025 год.

Специалист по цвету Кэтрин Ллойд объясняет успех этого выбора тем, что зеленый — это невероятно универсальный и восстанавливающий цвет, связывающий нас с миром природы.

В таких тонах, как шалфейно-зеленый, он достаточно мягкий, чтобы функционировать как нейтральный оттенок.

При этом он придает гораздо больше характера и тепла, чем традиционные серые или бежевые цвета.

Этот цвет называют идеальным для любого пространства в доме, от спален до кухонь, поскольку он создает успокаивающий и уравновешенный фон.

Недавно вышедшие новые зеленые оттенки, такие как evergreen echo и woodland wanderer, также стремительно набрали популярность, что подтверждает, насколько сильно эти заземляющие зеленые тона резонируют с человеческими настроениями.

Популярные нейтральные тона для создания атмосферы

Следующими по популярности оттенками, следующими за шалфейно-зеленым, как утверждают специалисты, являются теплые нейтральные цвета, такие как «античный крем» и «поджаренный миндаль».

Среди популярных оттенков — терракотовые и галечно-серый (pebble grey) оттенки.

Кроме покраски стен, интерьер можно дополнить другими элементами, влияющими на настроение и создающими особую атмосферу.

Для повышения настроения и внесения теплоты в пространство можно использовать мягкие желтые и оранжевые цвета. Эти оттенки часто ассоциируются у людей с чувством счастья.

Если окрашивание стен в ярко-желтый цвет кажется слишком смелым решением, его следует использовать в качестве акцентного цвета. Для этого достаточно добавить текстиль или декор желтых тонов, например пледы, подушки или картины.