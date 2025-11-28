- Дата публикации
Какую модель пуховика нельзя носить зимой 2025–2026: что выбрать, чтобы было тепло и стильно
Смена модных сезонов всегда диктует свои правила. Некоторые модели пуховиков мгновенно содают устаревший стиль, в то время как другие делают образ современным и аккуратным.
Этой зимой модные эксперты выделяют одну модель, которую точно следует оставить в прошлом, и одну, которая станет самой удачной инвестицией в свой стиль и комфорт.
Антитренд: блестящий пуховик с большими горизонтальными прошивками.
Глянцевый материал имеет дешевый и устаревший вид. Тренд на блестящие ткани завершился несколько лет назад.
Горизонтальные широкие прошивки придают объем там, где этого не нужно. Эта модель визуально расширяет фигуру и делает силуэт неуклюжим.
Очень короткая длина — непрактичная и неактуальная. Она разрезает фигуру, подчеркивает недостатки и плохо защищает от холода.
Модная модель: матовый удлиненный пуховик-кокон с легким приталиванием
Матовый текстурированный материал имеет премиальный вид. Такая ткань не блестит, не подчеркивает неровности и создает аккуратный силуэт.
Форма «кокон» подходит почти всем фигурам. Она делает силуэт более стройным и одновременно оставляет свободу движения.
Удлиненный крой визуально вытягивает фигуру. Идеально для низкого, среднего и высокого роста.
Легкое приталение придает женственности, но без драматического пережатия.
Минимум деталей — максимум стиля. Никаких больших надписей, блестящих элементов или лишнего меха — это главный тренд сезона.
Идеальный баланс практичности и стиля. Теплая, легкая, подходит к спортивной и классической одежде.
Именно такие модели показывают в новых коллекциях европейские бренды и стилисты считают их удачным вариантом на каждый день.