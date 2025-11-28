ТСН в социальных сетях

Какую модель пуховика нельзя носить зимой 2025–2026: что выбрать, чтобы было тепло и стильно

Смена модных сезонов всегда диктует свои правила. Некоторые модели пуховиков мгновенно содают устаревший стиль, в то время как другие делают образ современным и аккуратным.

Какой пуховик не стоит покупать этой зимой

Какой пуховик не стоит покупать этой зимой / © pixabay.com

Этой зимой модные эксперты выделяют одну модель, которую точно следует оставить в прошлом, и одну, которая станет самой удачной инвестицией в свой стиль и комфорт.

Антитренд: блестящий пуховик с большими горизонтальными прошивками.

Немодный пуховик / © Фото из открытых источников

Немодный пуховик / © Фото из открытых источников

  • Глянцевый материал имеет дешевый и устаревший вид. Тренд на блестящие ткани завершился несколько лет назад.

  • Горизонтальные широкие прошивки придают объем там, где этого не нужно. Эта модель визуально расширяет фигуру и делает силуэт неуклюжим.

  • Очень короткая длина — непрактичная и неактуальная. Она разрезает фигуру, подчеркивает недостатки и плохо защищает от холода.

Модная модель: матовый удлиненный пуховик-кокон с легким приталиванием

Модный пуховик / © Фото из открытых источников

Модный пуховик / © Фото из открытых источников

  • Матовый текстурированный материал имеет премиальный вид. Такая ткань не блестит, не подчеркивает неровности и создает аккуратный силуэт.

  • Форма «кокон» подходит почти всем фигурам. Она делает силуэт более стройным и одновременно оставляет свободу движения.

  • Удлиненный крой визуально вытягивает фигуру. Идеально для низкого, среднего и высокого роста.

  • Легкое приталение придает женственности, но без драматического пережатия.

  • Минимум деталей — максимум стиля. Никаких больших надписей, блестящих элементов или лишнего меха — это главный тренд сезона.

  • Идеальный баланс практичности и стиля. Теплая, легкая, подходит к спортивной и классической одежде.

Именно такие модели показывают в новых коллекциях европейские бренды и стилисты считают их удачным вариантом на каждый день.

