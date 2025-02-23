Какую одежду нельзя стирать гелевыми капсулами: эту ошибку совершают практически все

Капсулы – достаточно удобное и эффективное средство для стирки большинства видов одежды, но важно помнить о вещах, требующих особого внимания.
Если придерживаться простых рекомендаций по стирке вещей, можно продлить срок их службы и сохранить привлекательный внешний вид, цвет и форму. Рассказываем, ссылаясь на ресурс Ukr.Media, какую одежду нельзя стирать гелевыми капсулами.
Какие вещи нельзя стирать гелевыми капсулами, потому что это средство их испортит
- Вещи из деликатных тканей. Такое средство для стирки может повредить шелк, кашемир или кружево. Ткани могут потерять под действием концентрированного геля свой цвет, текстуру и форму.
- Одежда с пятнами. Для таких загрязнений лучше использовать пятновыводители, потому что капсулы могут не справиться с ними, особенно если это следы от жира, масла, травы, вина или других веществ, содержащих красители. Лучше стирать порошком, так как он содержит активные пятновыводители.
- Яркие или разноцветные вещи. В составе гелевых капсул есть вещества, вымывающие красители из тканей, особенно это касается синтетических изделий. Для стирки таких вещей лучше использовать обычный порошок.
- Водоотталкивающая одежда. Вещи с водоотталкивающей пропиткой могут потерять свои свойства после такой стирки. Эксперты вообще рекомендуют не класть такую одежду в стиральную машинку, а чистить ее специально предназначенными средствами.
- Пуховики и верхняя одежда. Такие вещи лучше сдавать в химчистку или чистить специальными жидкостями, чтобы средства для стирки не повредили наполнитель зимней одежды.
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