Какую одежду нельзя стирать гелевыми капсулами: эту ошибку совершают практически все

Капсулы – достаточно удобное и эффективное средство для стирки большинства видов одежды, но важно помнить о вещах, требующих особого внимания.

Если придерживаться простых рекомендаций по стирке вещей, можно продлить срок их службы и сохранить привлекательный внешний вид, цвет и форму. Рассказываем, ссылаясь на ресурс Ukr.Media, какую одежду нельзя стирать гелевыми капсулами.

Какие вещи нельзя стирать гелевыми капсулами, потому что это средство их испортит

Вещи из деликатных тканей. Такое средство для стирки может повредить шелк, кашемир или кружево. Ткани могут потерять под действием концентрированного геля свой цвет, текстуру и форму.

Такое средство для стирки может повредить шелк, кашемир или кружево. Ткани могут потерять под действием концентрированного геля свой цвет, текстуру и форму. Одежда с пятнами. Для таких загрязнений лучше использовать пятновыводители, потому что капсулы могут не справиться с ними, особенно если это следы от жира, масла, травы, вина или других веществ, содержащих красители. Лучше стирать порошком, так как он содержит активные пятновыводители.

Для таких загрязнений лучше использовать пятновыводители, потому что капсулы могут не справиться с ними, особенно если это следы от жира, масла, травы, вина или других веществ, содержащих красители. Лучше стирать порошком, так как он содержит активные пятновыводители. Яркие или разноцветные вещи. В составе гелевых капсул есть вещества, вымывающие красители из тканей, особенно это касается синтетических изделий. Для стирки таких вещей лучше использовать обычный порошок.

В составе гелевых капсул есть вещества, вымывающие красители из тканей, особенно это касается синтетических изделий. Для стирки таких вещей лучше использовать обычный порошок. Водоотталкивающая одежда. Вещи с водоотталкивающей пропиткой могут потерять свои свойства после такой стирки. Эксперты вообще рекомендуют не класть такую одежду в стиральную машинку, а чистить ее специально предназначенными средствами.

Вещи с водоотталкивающей пропиткой могут потерять свои свойства после такой стирки. Эксперты вообще рекомендуют не класть такую одежду в стиральную машинку, а чистить ее специально предназначенными средствами. Пуховики и верхняя одежда. Такие вещи лучше сдавать в химчистку или чистить специальными жидкостями, чтобы средства для стирки не повредили наполнитель зимней одежды.

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