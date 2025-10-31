ТСН в социальных сетях

Какую породу средних собак категорически не хотел бы иметь ветеринар

Хоть шарпеи выглядят эффектно, ветеринары признают: эта порода приносит больше хлопот, чем радости.

Шарпей

Шарпей / © Getty Images

Выбор собаки для семьи — важное решение, которое требует не только эмоций, но и знаний. Ветеринары предупреждают, что отдельные породы среднего размера могут оказаться слишком проблемными даже для опытных владельцев.

Об этом сообщило издание Parade Pets.

Известный ветеринар и кинолог доктор Марк объяснил, что шарпей — одна из пород, которую он никогда бы не завел. Причина — ограниченный генофонд, из-за которого у этих собак накопилось множество наследственных болезней. Когда шарпеи попали в США, из Китая ввезли всего около двух сотен животных — слишком мало, чтобы сформировать здоровую популяцию.

Из-за этого шарпеи часто страдают на:

  • кожные инфекции через глубокие складки;

  • хронические отиты (воспаление ушей);

  • энтропион — заворот век;

  • дисплазию тазобедренных и локтевых суставов;

  • лихорадку шарпея, SPAID (аутоиммунное воспаление) и кожный муциноз.

Короткая морда добавляет проблем: затрудненное дыхание, гипотиреоз, вывих надколенника, амилоидоз, воспалительные болезни кишечника — все это частые диагнозы для породы.

И это еще не все. Ветеринары предупреждают и о поведенческих рисках. Шарпеи могут быть агрессивными — из-за страха или желания доминировать. К чужим относятся настороженно, не всегда ладят с собаками. Исторически они были охранниками и даже участвовали в боях, так что инстинкт не исчез.

Специалисты советуют начинать социализацию щенков как можно раньше — до 16 недель. Это поможет уменьшить риски агрессии во взрослом возрасте.

Еще одна порода со «сложным» набором проблем — английский бульдог. Несмотря на популярность, он тоже страдает из-за инбридинга. Короткая морда вызывает брахицефальный синдром — затрудненное дыхание, к которому добавляются частые кожные инфекции, суставные проблемы и генетические болезни.

Бульдоги добрые и милые, но требуют регулярных визитов к ветеринару, дорогостоящего лечения и иногда операций. Так что эта порода может стать финансовым вызовом даже для заботливого владельца.

Эксперты заключают: перед тем как выбирать собаку, стоит оценить не только ее внешность и характер, но и свои возможности — время, финансы и условия проживания. Ведь некоторые породы просто не созданы для жизни в съемных квартирах или в семьях, где животное часто оставляют одно.

В то же время ветеринары называют несколько пород среднего размера, которые являются более надежными, здоровыми и подходят для семей:

  1. Австралийская пастушья собака — выносливая, активная и умная, но требует много физических нагрузок.

  2. Стандартный шнауцер — универсальная порода, хорошо ладит с детьми, охраняет дом и легко поддается дрессировке.

  3. Стаффордширский бультерьер — преданный и уравновешенный, при условии правильной социализации.

  4. Пес-пария — природно крепкая и здоровая собака, не требующая сложного ухода.

Напомним, ветеринары назвали пять признаков помогут определить, именно вы — любимый хозяин собаки.

