Какую посуду категорически запрещено греть в микроволновке

Игнорирование этих правил чревато не только порчей самих продуктов, но даже и техники.

Наличие микроволновки существенно облегчает процесс разогрева пищи

Наличие микроволновки существенно облегчает процесс разогрева пищи / © pixabay.com

Микроволновка — это прибор, в котором можно подогревать и готовить блюда с помощью электромагнитного излучения. Ее специфика работы в том, что ставить в нее можно не любую посуду, а только из определенных материалов и с определенными характеристиками.

Какую посуду категорически нельзя использовать в микроволновке

  • Тарелки и чашки, декорированные блестящими элементами из позолоты, особенно на наружных сторонах или внутри посуды, — это табу для микроволновки. Их не рекомендуют использовать потому, что в позолоченном декоре содержатся металлические частицы. После нагревания таких элементов может начаться искрение, а пища приобретет характерный привкус гари.

  • Фарфор — тонкий материал, который нельзя подвергать воздействию высоких температур.

  • Глина — обычная, без защитного слоя.

  • Металл — не только в виде тарелок, чашек, но и как элемент рисунка. От этого внутри появятся искры, и микроволновка выйдет из строя.

  • Пластик — если используете режим гриля: он потеряет свойства, расплавится.

