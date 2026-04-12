Какую посуду категорически запрещено греть в микроволновке

Наличие микроволновки существенно облегчает процесс разогрева пищи

Реклама

Микроволновка — это прибор, в котором можно подогревать и готовить блюда с помощью электромагнитного излучения. Ее специфика работы в том, что ставить в нее можно не любую посуду, а только из определенных материалов и с определенными характеристиками.

Какую посуду категорически нельзя использовать в микроволновке

Тарелки и чашки, декорированные блестящими элементами из позолоты, особенно на наружных сторонах или внутри посуды, — это табу для микроволновки. Их не рекомендуют использовать потому, что в позолоченном декоре содержатся металлические частицы. После нагревания таких элементов может начаться искрение, а пища приобретет характерный привкус гари.

Фарфор — тонкий материал, который нельзя подвергать воздействию высоких температур.

Глина — обычная, без защитного слоя.

Металл — не только в виде тарелок, чашек, но и как элемент рисунка. От этого внутри появятся искры, и микроволновка выйдет из строя.

Пластик — если используете режим гриля: он потеряет свойства, расплавится.

