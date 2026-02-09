ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Какую посуду нельзя мыть в посудомойке и замачивать, потому что придется покупать новую

Какие виды посуды могут испортиться от длительного контакта с водой и агрессивным действием посудомоечных машин и почему некоторые материалы требуют особенно деликатного ухода.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какую посуду нельзя мыть в посудомойке

Какую посуду нельзя мыть в посудомойке / © unsplash.com

Посудомоечная машина стала надежным помощником на кухне, но далеко не все предметы быта выдерживают интенсивную мойку, высокую температуру и агрессивные моющие средства. Некоторые виды посуды могут испортиться после всего одного цикла, а другие — потерять внешний вид или даже стать опасными для здоровья. На самом деле, есть несколько категорий материалов, которые категорически нельзя ни мыть в посудомойке, ни надолго замачивать в воде. И если игнорировать эти запреты, придется покупать новую посуду.

Какую посуду нельзя мыть в посудомоечной машине и замачивать

  • Деревянные доски и ложки. Дерево очень чувствительно к воде. Длительное замачивание или цикл в посудомоечной машине приводит к его деформации, растрескиванию и потере защитного слоя. Под влиянием высокой температуры дерево расслаивается, а агрессивная химия вымывает природные растительные масла. В результате такие доски и ложки становятся пористыми и быстро впитывают запахи и бактерии.

  • Чугунные сковородки и котлы. Чугун обязательно должен быть сухим и защищенным натуральной пленкой жира. Замачивание разрушает эту пленку, а посудомойка вообще способна лишить чугунную поверхность прижигания, из-за чего она начинает ржаветь.

  • Посуда с ручной росписью или позолотой. Роспись, позолота и декоративные элементы очень плохо переносят контакт с горячей водой и агрессивными средствами. Даже короткий цикл в посудомойке быстро снимет рисунок, а длительное замачивание приведет к его отшелушиванию. Такую посуду рекомендуют мыть исключительно вручную и максимально бережно.

  • Хрустальные бокалы и вазы. Хрусталь содержит примеси, которые делают его чувствительным к перепадам температур и химии. После мытья в посудомоечной машине он тускнеет, теряет блеск и может покрываться микротрещинами. Хрусталь не любит и долгого замачивания: вода способна съедать его блеск и даже немного изменять цвет.

