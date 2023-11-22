Какую прическу сделать на Новый 2024 год: на длинные, средние и короткие волосы

Хотите быть настоящей королевой новогодней вечеринки? Даже если вы собираетесь встречать Новый год 2024 в кругу семьи, можно сделать хорошую прическу.
Сегодня в прическах актуальна непринужденность и естественность. Поэтому в новогоднюю ночь отдавайте предпочтение спокойным и не слишком сложным прическам. Должно сложиться впечатление, будто вы только что вышли из душа, немного подсушили волосы и отправились на вечеринку.
Прически на Новый 2024 год: важные нюансы
При выборе прически для новогодней вечеринки всегда обращайте внимание на длину своих волос, платье и форму лица.
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Основной принцип таков: если у вас платье с открытыми плечами и обнаженной спиной, лучше распустить пряди и одеть серьги-капельки. Если же платье закрыто, длиной ниже колена, вам подойдут собранные волосы и массивные акцентные серьги.
Форма лица также играет не последнюю роль:
- треугольное лицо (широкие скулы и узкий подбородок) — локоны, прикрывающие скулы, асимметричную челку, важно добавить объем в нижней части лица;
- квадратный (скульптурный подбор, скулы выступают) — важно "смягчить" углы, обрамляя лицо прядями волос, подойдут асимметричные прически и многоуровневые стрижки;
- круглое (мягкие и плавные округлые линии) — лицо нужно визуально "подтянуть", сделав лоб высоким, а скулы сузить;
- овальное (идеал) – подойдет любая прическа.
Прически на Новый год на длинные волосы
Длинные волосы – отличное поле для экспериментов. Но для новогодней вечеринки 2024 года стилисты все же рекомендуют придерживаться классики.
Локоны "подруга серфера"
Хотите выглядеть так, словно вы только что вернулись из Майами? Тогда эта прическа точно для вас. Тем более что она делает женщину более воздушной и младшей. Кстати, именно такую прическу больше всего любит Дженнифер Энистон, а ее называют "самой солнечной девушкой Калифорнии".
Голливудская волна
Новогодняя прическа, которая способна сделать любой наряд нарядным и элегантным. Лучше всего подойдет для длинного скромного платья. Важный совет – не стоит делать слишком объемные локоны у лица, ведь это будет мешать вам веселиться. Лучше сделать их более объемными по бокам.
Прически на Новый год на средние волосы
Волосы средней длины будут выглядеть великолепно как в распущенном, так и в собранном виде. А вот два варианта, которые вы можете попробовать в новогоднюю ночь.
Пучок
Он может быть высоким или низким, идеально гладким или свободно собранным. Здесь выбирать вам. Если вы решили свободно собрать свои волосы, придерживайтесь основного правила – пучок должен быть небрежным. Чем проще вы отнесетесь к такой прически, тем лучше.
Ретро укладка
Ретро прически не теряют своей актуальности. Такие локоны идеально подойдут романтической натуре, придадут образу загадочности и элегантности. Если же дополнительно подобрать к этой прически платье в стиле ретро, получится шикарный новогодний образ. Также не забудьте о красной помаде.
Прически на Новый год на короткие волосы
Из укороченных стрижек легко создавать праздничные прически, ведь они отрезняются игривостью.
Эффект мокрых волос
Такая прическа подойдет смелым девушкам, которые не боятся обращать на себя внимание. Недаром ее часто используют звезды. Так короткие волосы выглядят сексуально и чувственно. А чтобы получить еще большее внимание в новогоднюю ночь, используйте красную помаду. Она придаст нужный акцент.
Небрежные волны
На самом деле, это те же локоны "подружки серфера", только на короткой стрижке. Главная особенность этой прически состоит в том, что она позволяет произвести объем в прикорневой зоне. А это для новогоднего настроения именно то, что нужно. Такая укладка выглядит игривой и легкомысленной.
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