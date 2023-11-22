Какую прическу сделать на Новый 2024 год: на длинные, средние и короткие волосы

Хотите быть настоящей королевой новогодней вечеринки? Даже если вы собираетесь встречать Новый год 2024 в кругу семьи, можно сделать хорошую прическу.

Сегодня в прическах актуальна непринужденность и естественность. Поэтому в новогоднюю ночь отдавайте предпочтение спокойным и не слишком сложным прическам. Должно сложиться впечатление, будто вы только что вышли из душа, немного подсушили волосы и отправились на вечеринку.

Прически на Новый 2024 год: важные нюансы

При выборе прически для новогодней вечеринки всегда обращайте внимание на длину своих волос, платье и форму лица.

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Основной принцип таков: если у вас платье с открытыми плечами и обнаженной спиной, лучше распустить пряди и одеть серьги-капельки. Если же платье закрыто, длиной ниже колена, вам подойдут собранные волосы и массивные акцентные серьги.

Форма лица также играет не последнюю роль:

треугольное лицо (широкие скулы и узкий подбородок) — локоны, прикрывающие скулы, асимметричную челку, важно добавить объем в нижней части лица;

квадратный (скульптурный подбор, скулы выступают) — важно "смягчить" углы, обрамляя лицо прядями волос, подойдут асимметричные прически и многоуровневые стрижки;

круглое (мягкие и плавные округлые линии) — лицо нужно визуально "подтянуть", сделав лоб высоким, а скулы сузить;

овальное (идеал) – подойдет любая прическа.

Прически на Новый год на длинные волосы

Длинные волосы – отличное поле для экспериментов. Но для новогодней вечеринки 2024 года стилисты все же рекомендуют придерживаться классики.

Локоны "подруга серфера"

Прически на Новый год на длинные волосы / Фото: Pexels

Хотите выглядеть так, словно вы только что вернулись из Майами? Тогда эта прическа точно для вас. Тем более что она делает женщину более воздушной и младшей. Кстати, именно такую прическу больше всего любит Дженнифер Энистон, а ее называют "самой солнечной девушкой Калифорнии".

Голливудская волна

Прически на Новый год на длинные волосы / Фото: pixabay.com

Новогодняя прическа, которая способна сделать любой наряд нарядным и элегантным. Лучше всего подойдет для длинного скромного платья. Важный совет – не стоит делать слишком объемные локоны у лица, ведь это будет мешать вам веселиться. Лучше сделать их более объемными по бокам.

Прически на Новый год на средние волосы

Волосы средней длины будут выглядеть великолепно как в распущенном, так и в собранном виде. А вот два варианта, которые вы можете попробовать в новогоднюю ночь.

Пучок

Прически на Новый год на средние волосы / Фото: Pexels

Он может быть высоким или низким, идеально гладким или свободно собранным. Здесь выбирать вам. Если вы решили свободно собрать свои волосы, придерживайтесь основного правила – пучок должен быть небрежным. Чем проще вы отнесетесь к такой прически, тем лучше.

Ретро укладка

Прически на Новый год на средние волосы / Фото: Pexels

Ретро прически не теряют своей актуальности. Такие локоны идеально подойдут романтической натуре, придадут образу загадочности и элегантности. Если же дополнительно подобрать к этой прически платье в стиле ретро, получится шикарный новогодний образ. Также не забудьте о красной помаде.

Прически на Новый год на короткие волосы

Из укороченных стрижек легко создавать праздничные прически, ведь они отрезняются игривостью.

Эффект мокрых волос

Прически на Новый год на короткие волосы / Фото: Pexels

Такая прическа подойдет смелым девушкам, которые не боятся обращать на себя внимание. Недаром ее часто используют звезды. Так короткие волосы выглядят сексуально и чувственно. А чтобы получить еще большее внимание в новогоднюю ночь, используйте красную помаду. Она придаст нужный акцент.

Небрежные волны

Прически на Новый год на короткие волосы / Фото: Pexels

На самом деле, это те же локоны "подружки серфера", только на короткой стрижке. Главная особенность этой прически состоит в том, что она позволяет произвести объем в прикорневой зоне. А это для новогоднего настроения именно то, что нужно. Такая укладка выглядит игривой и легкомысленной.

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