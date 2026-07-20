Какую программу нельзя часто включать, потому что стиральная машина сломается: советы экспертов

Каким циклом стирки нельзя часто пользоваться / © pexels.com

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В современных стиральных машинах есть десятки режимов стирки, которые значительно облегчают уход за одеждой. Однако некоторые программы не следует использовать слишком часто. Они создают повышенную нагрузку на основные узлы техники, что может сократить срок службы и привести к дорогостоящему ремонту. Эксперты по ремонту бытовой техники объяснили, какой режим следует включать только при необходимости и как правильно пользоваться стиральной машиной, чтобы она прослужила много лет.

Какая программа больше всего нагружает стиральную машину

Наибольшую нагрузку на технику создает режим стирки при температуре 90 градусов.

Такой цикл предназначен для очень грязных вещей, белого хлопка, полотенец или постельного белья, когда необходимо максимально уничтожить бактерии и микроорганизмы.

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Из-за высокой температуры сильнее работает нагревательный элемент, дольше функционирует насос, а барабан и двигатель выполняют более интенсивный цикл работы. Если использовать этот режим без необходимости, некоторые детали могут изнашиваться гораздо быстрее.

Почему горячая стирка может сократить срок службы техники

При регулярной стирке на максимальной температуре нагревательный элемент работает практически непрерывно в течение длительного времени.

Если вода жесткая, на ТЭНе быстро накапливается известковый налет, который ухудшает теплопроводность. Поэтому элемент начинает перегреваться, потребляет больше электроэнергии и со временем может выйти из строя.

Кроме того, высокие температуры постепенно ускоряют износ уплотнителей, патрубков и некоторых резиновых деталей.

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Как часто можно использовать этот режим

Специалисты рекомендуют стирать при температуре 90 градусов только тогда, когда это действительно необходимо.

Для большинства повседневной одежды достаточно температуры до 40 градусов, а полотенца или постельное белье обычно можно эффективно постирать при 60 градусах.

Современные стиральные средства хорошо работают даже при невысоких температурах, поэтому постоянно использовать самый горячий режим нет никакой необходимости.

Какие программы следует выбирать для регулярной стирки

Для ежедневной стирки эксперты советуют использовать стандартные или экономичные режимы с температурой до 40 градусов.

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Такие программы меньше нагружают двигатель, нагревательный элемент и насос, позволяют экономить электроэнергию и воду, а также помогают дольше сохранять качество тканей.

Если одежда не имеет сильных загрязнений, нет смысла запускать длительные циклы с максимальной температурой.

Что еще может быстро испортить стиральную машину

Не менее вредны для техники регулярная перегрузка барабана, избыток стирального средства, использование неподходящих моющих средств и отсутствие очистки машины.

С течением времени остатки порошка, ворс, жир и грязь накапливаются внутри системы, из-за чего ухудшается работа насоса, уплотнителей и сливного фильтра.

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Также эксперты рекомендуют периодически очищать лоток для порошка, резиновую манжету люка и фильтр насоса.

Как продлить срок службы стиральной машины

После завершения стирки желательно оставлять дверцу люка и контейнер для моющих средств открытыми, чтобы внутри не накапливалась влага.

Раз в один-два месяца рекомендуется запускать специальный цикл очистки барабана или пустую стирку при высокой температуре со средством для удаления накипи.

Также следует следить за дозировкой порошка и не превышать максимально допустимую загрузку белья.

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