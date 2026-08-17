Какую рыбу врачи советуют исключить из своего рациона, потому что она содержит токсичные вещества

Какую рыбу лучше не есть, потому что в ней много ртути / © www.freepik.com/free-photo

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Рыба считается одним из полезных продуктов в рационе, поскольку содержит полноценный белок, витамины, минералы и жирные кислоты омега-3. Однако это не означает, что все виды рыбы можно есть без ограничений. Некоторые крупные хищные рыбы способны накапливать значительное количество метилртути — токсичной формы ртути, которая попадает в водные экосистемы и скапливается в организмах рыб. Одним из продуктов, к которому следует относиться осторожно, является тунец, но важно учитывать его вид. Не весь тунец одинаково опасен, а полностью исключать его из рациона большинства людей оснований нет.

Почему именно тунец может содержать много ртути

Тунец относится к большим хищным рыбам, которые живут довольно долго и питаются другими морскими организмами. Поэтому ртуть может постепенно накапливаться в их тканях.

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Особенно это касается большого большеглазого тунца. Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) и Агентство по охране окружающей среды США (EPA) относят его к категории рыбы, которую советуют избегать из-за высокого содержания ртути.

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В то же время консервированный светлый тунец, обычно изготавливаемый из более мелких видов, имеет значительно более низкие показатели ртути и относится к категории лучшего выбора. Поэтому утверждение, что любой тунец нужно полностью исключить из питания, неправильно.

Чем опасно чрезмерное количество ртути

Основная обеспокоенность специалистов связана с влиянием метилртути на нервную систему. Особенно чувствительны к ней развивающийся плод и организм маленького ребенка. Именно поэтому беременным женщинам, кормящим грудью матерям и детям рекомендуют особенно внимательно выбирать виды рыбы для питания.

Для здоровых взрослых людей рыба остается важной частью сбалансированного питания. Проблема возникает прежде всего тогда, когда человек регулярно употребляет одни и те же виды рыбы с высоким содержанием ртути.

Какую рыбу лучше выбирать для своего рациона

Отказываться от рыбы из-за риска ртутного загрязнения не стоит. Значительно разумнее разнообразить рацион и чаще выбирать виды с низким содержанием ртути.

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К более безопасным вариантам относятся, в частности, лосось, сардины, анчоусы, атлантическая скумбрия, минтай и консервированный светлый тунец.

Специалисты также отмечают, что польза рыбы связана не только с омега-3. Она является источником белка, витамина B12, витамина D, йода, селена и других питательных веществ.

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