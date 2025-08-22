- Дата публикации
Какую рыбу запрещено ловить в Украине: правила и штрафы
С наступлением сезона активной рыбалки каждый рыбак должен знать ключевые правила, ведь за незаконный вылов грозят большие штрафы.
Завершение нерестового запрета в Украине означает, что рыбаки снова могут заниматься любимым хобби. В то же время стоит помнить о правилах любительского и спортивного рыболовства, ведь их нарушение может стоить немалых денег.
Об этом пишет Agronews.ua.
Основные правила рыбалки в Украине
Использовать можно удочки и спиннинги любых типов, с естественной или искусственной наживкой.
Общее количество крючков — не более семи на одного рыбака.
С собой обязательно нужно иметь средства для измерения длины и веса улова.
Суточная норма вылова составляет 3 кг + одна дополнительная рыба, если она превышает минимально разрешенный размер.
Минимальные размеры рыбы для вылова во внутренних водоемах
сом — от 80 см;
щука — от 50 см;
судак — от 42 см;
лещ, карп (сазан) — 35 см в днепровских водохранилищах и 30 см в других водоемах;
линь — от 20 см;
плотва — от 18 см в днепровских водохранилищах (в других водоемах ограничений нет).
Рыба, которую можно ловить без ограничений
Не лимитируется вылов некоторых инвазивных и малоценных видов: рапана, атерина, уклейка, карликовый американский сом, ротань-головешка, солнечный окунь, тюлька, чебачок амурский.
Категорически запрещено ловить такую рыбу
Под полным запретом — рыба, занесенная в Красную книгу Украины: белуга, осетр, севрюга, стерлядь, хариус европейский, дунайский и черноморский лосось, вырезуб причерноморский, марена днепровская, вяз, подуст, карась золотой и другие.
Кроме того, местные власти могут вводить дополнительные ограничения на рыбалку во время военного положения.
Штрафы и возмещение убытков
Нарушение правил рыбалки в Украине наказывается административной или даже уголовной ответственностью, а также возмещением убытков рыбному хозяйству.
Размер компенсации за незаконно выловленную рыбу:
сом — 5117 грн;
карп (сазан) — 3706 грн;
судак — 3587 грн;
щука — 3468 грн;
окунь — 3162 грн;
лещ — 1649 грн;
линь — 1598 грн;
карась серебристый — 1581 грн;
плотва, красноперка, плоскирка — 1564 грн за особь.
К слову, в Украине разрешена рыбалка в частных и арендованных прудах, но при условии, что арендатор не установил ограничений для общего пользования. Любительская рыбалка разрешена почти везде, кроме заповедных зон, рыборазводных хозяйств и водоемов специального назначения. Обычно это бесплатно, но на водоемах, принадлежащих общественным объединением, могут требовать платную карточку. Бесплатно рыбачить в таких водоемах имеют право люди с инвалидностью I и II групп, участники ликвидации аварии на ЧАЭС I и II категорий, а также дети до 16 лет.