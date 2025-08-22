Какую рыбу запрещено ловить в Украине: правила и штрафы

Рыбалка / © pexels.com

Реклама

Завершение нерестового запрета в Украине означает, что рыбаки снова могут заниматься любимым хобби. В то же время стоит помнить о правилах любительского и спортивного рыболовства, ведь их нарушение может стоить немалых денег.

Об этом пишет Agronews.ua.

Основные правила рыбалки в Украине

Использовать можно удочки и спиннинги любых типов, с естественной или искусственной наживкой.

Реклама

Общее количество крючков — не более семи на одного рыбака.

С собой обязательно нужно иметь средства для измерения длины и веса улова.

Суточная норма вылова составляет 3 кг + одна дополнительная рыба, если она превышает минимально разрешенный размер.

Минимальные размеры рыбы для вылова во внутренних водоемах

сом — от 80 см;

щука — от 50 см;

судак — от 42 см;

лещ, карп (сазан) — 35 см в днепровских водохранилищах и 30 см в других водоемах;

линь — от 20 см;

плотва — от 18 см в днепровских водохранилищах (в других водоемах ограничений нет).

Рыба, которую можно ловить без ограничений

Не лимитируется вылов некоторых инвазивных и малоценных видов: рапана, атерина, уклейка, карликовый американский сом, ротань-головешка, солнечный окунь, тюлька, чебачок амурский.

Реклама

Категорически запрещено ловить такую рыбу

Под полным запретом — рыба, занесенная в Красную книгу Украины: белуга, осетр, севрюга, стерлядь, хариус европейский, дунайский и черноморский лосось, вырезуб причерноморский, марена днепровская, вяз, подуст, карась золотой и другие.

Кроме того, местные власти могут вводить дополнительные ограничения на рыбалку во время военного положения.

Штрафы и возмещение убытков

Нарушение правил рыбалки в Украине наказывается административной или даже уголовной ответственностью, а также возмещением убытков рыбному хозяйству.

Размер компенсации за незаконно выловленную рыбу:

Реклама

сом — 5117 грн;

карп (сазан) — 3706 грн;

судак — 3587 грн;

щука — 3468 грн;

окунь — 3162 грн;

лещ — 1649 грн;

линь — 1598 грн;

карась серебристый — 1581 грн;

плотва, красноперка, плоскирка — 1564 грн за особь.

К слову, в Украине разрешена рыбалка в частных и арендованных прудах, но при условии, что арендатор не установил ограничений для общего пользования. Любительская рыбалка разрешена почти везде, кроме заповедных зон, рыборазводных хозяйств и водоемов специального назначения. Обычно это бесплатно, но на водоемах, принадлежащих общественным объединением, могут требовать платную карточку. Бесплатно рыбачить в таких водоемах имеют право люди с инвалидностью I и II групп, участники ликвидации аварии на ЧАЭС I и II категорий, а также дети до 16 лет.