ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
72
Время на прочтение
1 мин

Какую специю нельзя добавлять в суп, она портит вкус блюда, но многие хозяйки ее используют

Какая приправа перебивает аромат бульона и придает первым блюдам горечь. А какие специи, напротив, сделают ваше блюдо идеальным.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какую специю нельзя добавлять в суп

Какую специю нельзя добавлять в суп / © Pixabay

Опытные хозяйки привыкли щедро приправлять супы разными специями, считая, что так блюдо станет более ароматным. Однако профессиональные повара предупреждают: есть приправы, совсем не подходящие для первых блюд. И одна из них — тмин.

Почему не стоит добавлять тмин в супы

Тмин имеет очень яркий, резкий и специфический аромат. В выпечке или при тушении мяса он может подчеркнуть вкус, но в супе эта специя часто:

  • перебивает нежный аромат овощей и бульона;

  • делает блюдо тяжелым на вкус;

  • придает неприятную горчинку, особенно если тмина добавить слишком много.

Поэтому даже правильно сваренный бульон может потерять естественный вкус и аромат.

Какие специи лучше всего подходят для супов

Чтобы блюдо получилось вкусным и ароматным, лучше использовать:

  • лавровый лист — придает глубины вкусу;

  • черный и душистый перец — подчеркивает аромат овощей и мяса;

  • чабрец или орегано — придают легкие травяные нотки;

  • петрушку и укроп — делают вкус более свежим и легким.

Такие приправы не перебивают вкус и аромат супов, а только дополняют их, оставляя естественный вкус ингредиентов.

Дата публикации
Количество просмотров
72
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie