Какую сумму денег нельзя хранить в банке и почему: об єтом надо знать украинцам

Как правильно хранить свои деньги / © iStock

Многие считают банк самым надежным местом для хранения всех своих денег. И действительно, финансовые учреждения обеспечивают определенный уровень защиты и удобства. Однако эксперты отмечают: сохранять абсолютно все сбережения в одном банке и на одном счете — не самое разумное решение. Есть определенная сумма, которую не стоит держать под одной крышей во избежание ненужных рисков и чтобы сохранить финансовую свободу.

Почему опасно держать все деньги в одном месте

Главное правило финансовой безопасности — диверсификация. Это означает, что средства лучше распределять между разными инструментами: часть держать в банке, часть в наличных, часть в других надежных формах сбережений. Если вся сумма лежит на одном счете, то любая техническая ошибка, блокировка, задержка операций или форс-мажор могут временно лишить вас доступа ко всем деньгам сразу.

Какую сумму не советуют хранить на одном счете

Финансовые консультанты рекомендуют не держать в одном банке сумму, превышающую размер финансовой подушки безопасности более чем в 2–3 раза. Подушка безопасности — это средства, которых хватит на 3–6 месяцев жизни без дохода.

Все, что превышает эту сумму, лучше распределять:

между разными банками;

между разными счетами;

в разных валютах;

частично вне банковской системы.

Так уменьшается риск потери доступа к большим средствам в один момент.

Почему большие суммы в банке могут быть неудобными

Чем больше сумма на счете, тем больше ограничений может возникнуть. Банки могут:

проверять происхождение средств;

временно ограничивать операции;

запрашивать дополнительные документы;

блокировать счет до выяснения обстоятельств.

Это нормальная практика финансового контроля, но она может создать дискомфорт, если все ваши сбережения сосредоточены в одном месте.

Оптимальный подход к хранению средств

Финансовые эксперты советуют придерживаться баланса:

часть денег держать в банке для безопасности и удобства;

часть иметь в быстром доступе наличными;

часть хранить в альтернативных формах сбережений;

не концентрировать большие суммы в одном месте.

Такой подход позволяет сохранить контроль над финансами даже в нестабильных ситуациях.

Какая сумма в банке считается комфортной

Наиболее разумным считается хранить в одном банке сумму, которая покрывает:

ежедневные расходы;

резерв на 3–6 месяцев жизни;

запланированные большие покупки в ближайшее время.

Все остальное лучше распределять между несколькими финансовыми инструментами, чтобы деньги не только хранились, но и работали на вашу стабильность.