Какую температуру ставить на кондиционере в жару: почему эксперты не рекомендуют 26 градусов

Какую температуру кондиционера выставить в жару

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В летнюю жару многим кажется, что 26 градусов — это идеальный компромисс. Вроде бы и не слишком холодно, и устройство не работает на полную мощность. Однако опытные мастера по обслуживанию климатической техники разрушают этот миф. На самом деле, такая настройка не является лучшим выбором ни для вашего кошелька, ни для микроклимата в доме.

Миф о 26 градусах: почему это не экономит деньги

Существует популярное мнение: чем более высокую температуру мы выставляем на кондиционере летом, тем меньше электроэнергии он потребляет. Но логика работы климатических систем несколько иная.

Кондиционер работает с максимальной эффективностью и минимальными потерями ресурсов, когда на нем выставлено 24–25 градусов. В этом диапазоне аппарат быстрее достигает баланса, оптимизирует циклы работы компрессора и охлаждает помещение в наиболее экономичном режиме. По данным экспертов, снижение температуры всего на 1–2 градуса от начальных настроек в пределах оптимума позволяет существенно облегчить работу устройства. Это помогает уменьшить расход энергии на 5–10%, что заметно сократит сумму в ваших коммунальных счетах в конце лета.

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Как температура влияет на здоровье: влажность и бактерии

Правильно подобранная температура — это не только вопрос финансов, но и залог хорошего самочувствия. Когда на кондиционере выставлено 26 градусов, он работает слишком слабо и перестает убирать лишнюю влагу из воздуха. Поэтому в закрытой комнате становится душно, как в парилке, потому что влага от нашего дыхания и пота просто накапливается в помещении.

Высокая влажность в сочетании с теплом создает идеальную среду для:

размножение болезнетворных бактерий;

активного роста черной плесени;

распространение пылевых клещей.

Это становится серьезной проблемой для людей, страдающих хроническими респираторными заболеваниями, имеющими аллергию или астму. В то время как настройка на 24–25 градусов помогает кондиционеру эффективнее осушать воздух, создавая здоровый и безопасный микроклимат.

Очистка кондиционера не менее важна

Даже самые идеальные настройки не помогут, если внутри сплит-системы скопилась грязь. Пыль и плесень на фильтрах препятствуют нормальному обмену воздуха и заставляют технику работать на износ.

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Чтобы кондиционер служил долго и не мешал здоровью, эксперты рекомендуют регулярно проводить базовое обслуживание внутреннего блока.

Как правильно почистить кондиционер самостоятельно:

Обесточьте технику. Обязательно выключите прибор пультом, а затем извлеките вилку из розетки. Промойте фильтры. Аккуратно снимите защитную сетку (воздушный фильтр) и промойте ее под проточной водой. Перед установкой обратно полностью высушите ее. Очистите корпус. Протрите наружную панель внутреннего блока влажной салфеткой. Удалите пыль изнутри. Аккуратно удалите видимые накопления пыли из доступных внутренних элементов. Проверьте дренаж. Убедитесь, что трубка для вывода конденсата не забита. Соберите устройство. Поверните все детали на место и произведите тестовый запуск.

Важно, что самостоятельно можно чистить только внутренний блок и его съемные фильтры. Глубокую дезинфекцию испарителя, дозаправку фреоном и обслуживание наружного блока следует доверять только сертифицированным специалистам.

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