Какую температуру установить на бойлере, чтобы экономить электроэнергию: специалисты назвали оптимальные показатели

Оптимальная температура бойлера

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Электрический бойлер — один из бытовых приборов, который может оказывать существенное влияние на счета за электроэнергию. Особенно это заметно в холодное время года, когда горячая вода нужна каждый день, а ее нагрев требует дополнительных затрат.

Многие владельцы бойлеров даже не задумываются, какую температуру лучше устанавливать. Одни постоянно нагревают воду до максимума, другие стараются экономить, снижая температуру до минимальных значений. Однако оба подхода имеют свои недостатки.

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Какой нужен температурный диапазон, чтобы объединить комфортное пользование горячей водой с умеренным потреблением электроэнергии рассказов, пишет издание Xataka Home, ссылаясь на рекомендации Института диверсификации и энергосбережения Испании (IDAE).

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Какая температура бойлера лучшая для экономии электроэнергии

По рекомендациям, приведенным в материале, для накопительных электрических водонагревателей оптимальным ориентиром температура 55–60 °C.

Хотя большинство современных бойлеров способны нагревать воду до 70–80 °C, постоянно использовать максимальные настройки обычно не требуется. Дело в том, что для душа, мытья рук и других повседневных потребностей столь горячая вода не нужна. Обычно комфортная температура воды после смешивания с холодной составляет около 40 °C.

При этом вода в самом баке должна быть горячей, ведь при пользовании ее смешивают с холодной. Именно поэтому для накопительных бойлеров рекомендуют поддерживать более высокую температуру, чем та, которая непосредственно поступает из крана.

Настройка в пределах 55–60 °C позволяет избегать излишнего нагревания воды до максимальных значений, одновременно сохраняя достаточный запас для бытовых нужд.

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Однако точная настройка зависит от модели бойлера, объема бака, количества жильцов и требований производителя.

Почему не стоит постоянно нагревать бойлер до 80 градусов

Чем выше температура воды в баке, тем больше энергии требуется для ее нагревания. Кроме того, увеличиваются теплопотери: даже хорошо утепленный бойлер постепенно отдает тепло окружающему воздуху. Поэтому водонагреватель вынужден периодически включаться, чтобы поддерживать заданную температуру.

Если установить термостат на 75–80 °C, расходы на поддержание горячей воды обычно будут больше, чем при более умеренных настройках.

Однако есть ситуации, когда повышение температуры может оказаться полезным. К примеру, если дома установлен бойлер небольшого объема, а горячей водой одновременно пользуются несколько человек, более высокий нагрев позволяет получить больший объем теплой воды после смешивания с холодной. Это может пригодиться, когда приехали гости или потребление горячей воды временно увеличилось.

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Однако постоянно держать бойлер на максимальной температуре только ради такого запаса не всегда экономически целесообразно.

Почему слишком низкая температура тоже нежелательна

На первый взгляд, может показаться, что самый простой способ сэкономить электроэнергию — установить температуру бойлера на уровне 40–45 °C. Однако в накопительных водонагревателях такой режим может создавать другую проблему.

В теплой воде при благоприятных условиях способны размножаться бактерии, в частности легионеллы, которые могут вызвать опасные заболевания. Поэтому температура хранения воды должна учитывать не только экономию, но и санитарную безопасность.

Для накопительных систем часто рекомендуется поддерживать температуру около 60 °C. Если производитель предусмотрел специальную программу термической дезинфекции, ее следует использовать в соответствии с инструкцией.

Важно понимать, что кратковременный нагрев воды не всегда обеспечивает полное обеззараживание системы. Эффективность зависит от температуры, длительности нагрева и конструкции водонагревателя.

Когда температуру бойлера можно повысить

Иногда даже при настройке 55–60 °C вода из крана может казаться недостаточно горячей. Такое случается, если бойлер расположен вдали от ванной комнаты или кухни, а трубопроводы имеют значительные теплопотери. В такой ситуации можно проверить состояние теплоизоляции труб и при необходимости скорректировать температуру водонагревателя.

Также более высокий нагрев может потребоваться, когда объем бойлера невелик, а горячей воды нужно больше обычного.

В то же время следует помнить о риске ожогов. Вода температурой 60 °C и выше может быстро повредить кожу, поэтому для безопасного использования желательно предусмотреть термостатический смесительный клапан или другую соответствующую защиту от ошпаривания. Такое устройство позволяет хранить воду в баке горячей, но подавать к кранам воду более комфортной температуры.

Как еще уменьшить расход электроэнергии на бойлер

Правильно выбранная температура — лишь один из способов экономии. Важно также следить за техническим состоянием водонагревателя. Со временем на нагревательном элементе и внутренних поверхностях бака может накапливаться накипь, особенно если вода жесткая. Регулярное обслуживание в соответствии с инструкцией изготовителя помогает поддерживать исправность прибора и предотвращать неисправности.

Дополнительно следует проверить, хорошо ли изолированы трубы горячего водоснабжения. Если они проходят через холодные помещения, часть тепла может утрачиваться еще до того, как вода попадет в кран.

При наличии двухзонного тарифа на электроэнергию можно рассмотреть нагрев воды преимущественно в часы более дешевого электричества. Однако эффективность такого подхода зависит от объема бака, режима потребления и возможностей бойлера.

Не менее важно рационально пользоваться горячей водой, устранение протечек, экономные душевые воронки и сокращение лишних расходов воды помогают уменьшить количество энергии, необходимой для ее нагревания.

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