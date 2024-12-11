Какую температуру выставить на бойлере: он будет эффективно работать, а вы сэкономите

В современном доме бойлер является незаменимым помощником. Но его сложно назвать энергоэффективным. Поэтому важно знать, какую температуру выставить, чтобы она была оптимальной и помогала немного сэкономить.

Правильно выставленная температура на бойлере оказывает влияние сразу на три вещи: образование накипи, энергопотребление и долговечность самого устройства.

Давайте разберем каждую из них раздельно с точки зрения температуры. Накипь скорее образуется на тэнах бойлера, чем горячее вода. Это работает, как с чайником: чаще вы кипятите воду, тем больше накипи будет.

Что касается энергопотребления, все происходит так: чем выше температура, тем, конечно, больше вы тратите электроэнергии. Бойлер быстро нагревает воду, но будет часто включаться, чтобы поддерживать высокую температуру. Повышенная температура в бойлере также приводит к тому, что все его элементы изнашиваются быстрее.

Какая оптимальная температура для бойлера

На самом деле, говорят специалисты, оптимальная температура — это некий компромисс между экономией и удобством. Обычно рекомендуется выставлять ее в диапазоне между 50 и 60 градусами.

50-55 градусов – это наименее затратная с точки зрения электроэнергии температура. Вы получаете достаточно теплую воду, чтобы использовать ее повседневно, но тратите меньше электричества. К тому же накипь образуется значительно дольше.

– это наименее затратная с точки зрения электроэнергии температура. Вы получаете достаточно теплую воду, чтобы использовать ее повседневно, но тратите меньше электричества. К тому же накипь образуется значительно дольше. 60 градусов – если нужно много воды "летней температуры". При необходимости ее можно разбавить холодной для хозяйственных нужд.

Специалисты не рекомендуют выставлять температуру более 65 градусов. Это не только совсем неэкономно, но может быть опасно для самого устройства. Тены быстрее покроются накипью, а термостат будет постоянно работать под погрузкой.

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