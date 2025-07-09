Какую траву лучше посадить в курнике: эти виды растений домашние птицы любят больше всего

Какую траву можно посеять для кур / © unsplash.com

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Трава для кур является настоящим суперфудом. Она помогает обогатить рацион минералами, витаминами, клетчаткой, поэтому снижает стресс и поддерживает пищеварение. Те птицы, которые имеют постоянный доступ к свежей траве, меньше болеют, несут более крепкие яйца с более ярким желтком.

Дополнительно наличие травы помогает экономить на кормах, ведь куры поедают зелень и нуждаются в меньшем зерне.

Какую траву можно посеять для кур

Выбирая траву, обращайте внимание на климат, потребности кур и тип почвы. Для птичьего рациона больше всего подходят следующие:

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Клевер белый — низкорослое растение, богатое кальцием, белоком, магнием, а они укрепляют кости и скорлупу яиц. Клевер также довольно быстро восстанавливается после вытаптывания, может расти даже на бедных почвах. А куры ее просто обожают.

Пырий ползучий — трава, которая является естественным антибиотиком. Она нужна для борьбы с паразитами в пищеварительной системе, растет почти всюду. Однако эксперты советуют сеять ее умеренно, потому что пырей агрессивен и может вытеснять другие культуры.

Люцерна — она содержит витамины A, C, E, а также железо, которые необходимы для поддержания иммунитета. Особенно важно ее сеять в регионах с засушливым климатом, где она отлично растет. Обратите внимание, что люцерне требуется дренированная почва.

Эспарцет — питательная трава, которая дополнительно привлечет к участку пчел. Она богата антиоксидантами, которые помогают укрепить здоровье кур. Растет только на солнечных участках.

Райграс многолетний — быстрорастущая и многолетняя трава. Она содержит большое количество клетчатки, которая улучшает пищеварение кур.

Помните, чтобы куры получили максимальное количество полезных веществ из травы, следует сеять не один вид, а несколько раз. Также не следует использовать химические удобрения, ведь это вредит птицам.