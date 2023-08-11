Какую зелень, овощи можно посеять в августе, какие цветы посадить в последний месяц лета

Какие культуры посадить в августе, чтобы успеть получить урожай? Какие цветы посеять, пересадить в августе.

В августе обычно собирают урожай многих овощей. Возникает вопрос, до холодов еще есть время, что посадить в августе на освободившееся место.

Какую зелень посеять в августе

В июле зеленые культуры обычно достигают максимальных размеров. Чтобы в дальнейшем смаковать зелень, в августе можно посеять:

Лук на перо.

на перо. Укроп. Это растение опытные огородники рекомендуют высаживать каждые три недели.

Это растение опытные огородники рекомендуют высаживать каждые три недели. Листовый салат, который обязательно нужно поливать в жаркую погоду.

который обязательно нужно поливать в жаркую погоду. Шпинат, который можно высаживать каждые 3 недели, из-за того, что он за это время успевает вырасти.

который можно высаживать каждые 3 недели, из-за того, что он за это время успевает вырасти. Петрушку, она успеет набраться сил до холодов.

она успеет набраться сил до холодов. Руколу, которая хорошо сходит и быстро созревает.

Какие овощи сажать в августе

Быстро созревающие овощи которые стоит посадить во второй половине лета:

Редис лучше сеять в начале августа.

лучше сеять в начале августа. Для повторного плодоношения до самых заморозков можно снова посадить ранние сорта огурцов.

Раннеспелые сорта разной капусты — цветную, кольраби, белокочанную, брюссельскую капусты сеять самое время в августе.

— цветную, кольраби, белокочанную, брюссельскую капусты сеять самое время в августе. Репу также лучше сеять в первой половине месяца, чтобы успеть получить большие корнеплоды.

также лучше сеять в первой половине месяца, чтобы успеть получить большие корнеплоды. Посеянный в начале августа горох начинает созревать в конце сентября. С началом дождливой погоды стручки наливаются влагой, становятся вкуснее.

начинает созревать в конце сентября. С началом дождливой погоды стручки наливаются влагой, становятся вкуснее. Спаржевая фасоль имеет более короткий период вегетации, поэтому повторно выращивают только ее.

имеет более короткий период вегетации, поэтому повторно выращивают только ее. Свеклу и морковь можно посеять повторно.

Какие цветы посадить и посеять в августе

Какие цветы посадить в августе

Китайская гвоздика. Выбирайте двухлетние холодостойкие бордюрные гвоздики с большими цветами и крепким стеблем.

Выбирайте двухлетние холодостойкие бордюрные гвоздики с большими цветами и крепким стеблем. Посадите двухлетние флоксы, в августе они будут хорошо расти в цветнике, на альпийской горке, в саду.

Посадите вдоль стен, заборов и заборов, или на заднем плане цветника в августе мальвы . Это высокие растения, которые нужно подвязывать.

в августе они будут хорошо расти в цветнике, на альпийской горке, в саду. Посадите вдоль стен, заборов и заборов, или на заднем плане цветника в августе . Это высокие растения, которые нужно подвязывать. Садовая ромашка неприхотлива, поэтому сажать и пересаживать ее можно не только в августе, но и в любое время, когда растение не цветет.

неприхотлива, поэтому сажать и пересаживать ее можно не только в августе, но и в любое время, когда растение не цветет. Дельфиниум посадите в августе в хорошо освещенных местах, помните, что засухоустойчивое растение, не любит сырости и застоя вод.

посадите в августе в хорошо освещенных местах, помните, что засухоустойчивое растение, не любит сырости и застоя вод. Многолетнюю рудбекию высаживать следует в хорошо дренированную почву, на солнечном месте или в небольшой тени.

высаживать следует в хорошо дренированную почву, на солнечном месте или в небольшой тени. Маргаритки цветут весной и летом, но возможно повторное цветение осенью. Посеянные в июне в открытую землю, маргаритки в начале августа образуют прочные кустики рассады, которую можно пересаживать на постоянное место.

цветут весной и летом, но возможно повторное цветение осенью. Посеянные в июне в открытую землю, маргаритки в начале августа образуют прочные кустики рассады, которую можно пересаживать на постоянное место. Если на участке растут взрослые клематисы , их кусты также в августе можно разделить на получение полноценных новых растений.

, их кусты также в августе можно разделить на получение полноценных новых растений. Август – это период, когда пионы можно делить и высаживать на новое место в саду. И не только пионы В августе делят и пересаживают разросшиеся кусты многолетников — ирисов, лилий, ландышей, примул.

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