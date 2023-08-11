Какую зелень, овощи можно посеять в августе, какие цветы посадить в последний месяц лета

Какие культуры посадить в августе, чтобы успеть получить урожай? Какие цветы посеять, пересадить в августе.
В августе обычно собирают урожай многих овощей. Возникает вопрос, до холодов еще есть время, что посадить в августе на освободившееся место.
Какую зелень посеять в августе
В июле зеленые культуры обычно достигают максимальных размеров. Чтобы в дальнейшем смаковать зелень, в августе можно посеять:
- Лук на перо.
- Укроп. Это растение опытные огородники рекомендуют высаживать каждые три недели.
- Листовый салат, который обязательно нужно поливать в жаркую погоду.
- Шпинат, который можно высаживать каждые 3 недели, из-за того, что он за это время успевает вырасти.
- Петрушку, она успеет набраться сил до холодов.
- Руколу, которая хорошо сходит и быстро созревает.
Какие овощи сажать в августе
Быстро созревающие овощи которые стоит посадить во второй половине лета:
- Редис лучше сеять в начале августа.
- Для повторного плодоношения до самых заморозков можно снова посадить ранние сорта огурцов.
- Раннеспелые сорта разной капусты — цветную, кольраби, белокочанную, брюссельскую капусты сеять самое время в августе.
- Репу также лучше сеять в первой половине месяца, чтобы успеть получить большие корнеплоды.
- Посеянный в начале августа горох начинает созревать в конце сентября. С началом дождливой погоды стручки наливаются влагой, становятся вкуснее.
- Спаржевая фасоль имеет более короткий период вегетации, поэтому повторно выращивают только ее.
- Свеклу и морковь можно посеять повторно.
Какие цветы посадить и посеять в августе
- Китайская гвоздика. Выбирайте двухлетние холодостойкие бордюрные гвоздики с большими цветами и крепким стеблем.
- Посадите двухлетние флоксы, в августе они будут хорошо расти в цветнике, на альпийской горке, в саду.
Посадите вдоль стен, заборов и заборов, или на заднем плане цветника в августе мальвы. Это высокие растения, которые нужно подвязывать.
- Садовая ромашка неприхотлива, поэтому сажать и пересаживать ее можно не только в августе, но и в любое время, когда растение не цветет.
- Дельфиниум посадите в августе в хорошо освещенных местах, помните, что засухоустойчивое растение, не любит сырости и застоя вод.
- Многолетнюю рудбекию высаживать следует в хорошо дренированную почву, на солнечном месте или в небольшой тени.
- Маргаритки цветут весной и летом, но возможно повторное цветение осенью. Посеянные в июне в открытую землю, маргаритки в начале августа образуют прочные кустики рассады, которую можно пересаживать на постоянное место.
- Если на участке растут взрослые клематисы, их кусты также в августе можно разделить на получение полноценных новых растений.
- Август – это период, когда пионы можно делить и высаживать на новое место в саду. И не только пионы В августе делят и пересаживают разросшиеся кусты многолетников — ирисов, лилий, ландышей, примул.
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