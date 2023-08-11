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Какую зелень, овощи можно посеять в августе, какие цветы посадить в последний месяц лета

Автор
Анна НосоваАнна Носова
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Какую зелень, овощи можно посеять в августе, какие цветы посадить в последний месяц лета

Что посадить в августе

Какие культуры посадить в августе, чтобы успеть получить урожай? Какие цветы посеять, пересадить в августе.

В августе обычно собирают урожай многих овощей. Возникает вопрос, до холодов еще есть время, что посадить в августе на освободившееся место.

Какую зелень посеять в августе

В июле зеленые культуры обычно достигают максимальных размеров. Чтобы в дальнейшем смаковать зелень, в августе можно посеять:

  • Лук на перо.
  • Укроп. Это растение опытные огородники рекомендуют высаживать каждые три недели.
  • Листовый салат, который обязательно нужно поливать в жаркую погоду.
  • Шпинат, который можно высаживать каждые 3 недели, из-за того, что он за это время успевает вырасти.
  • Петрушку, она успеет набраться сил до холодов.
  • Руколу, которая хорошо сходит и быстро созревает.

Какие овощи сажать в августе

Быстро созревающие овощи которые стоит посадить во второй половине лета:

  • Редис лучше сеять в начале августа.
  • Для повторного плодоношения до самых заморозков можно снова посадить ранние сорта огурцов.
  • Раннеспелые сорта разной капусты — цветную, кольраби, белокочанную, брюссельскую капусты сеять самое время в августе.
  • Репу также лучше сеять в первой половине месяца, чтобы успеть получить большие корнеплоды.
  • Посеянный в начале августа горох начинает созревать в конце сентября. С началом дождливой погоды стручки наливаются влагой, становятся вкуснее.
  • Спаржевая фасоль имеет более короткий период вегетации, поэтому повторно выращивают только ее.
  • Свеклу и морковь можно посеять повторно.

Какие цветы посадить и посеять в августе

Какие цветы посадить в августе / ©
Какие цветы посадить в августе
  • Китайская гвоздика. Выбирайте двухлетние холодостойкие бордюрные гвоздики с большими цветами и крепким стеблем.
  • Посадите двухлетние флоксы, в августе они будут хорошо расти в цветнике, на альпийской горке, в саду.
    Посадите вдоль стен, заборов и заборов, или на заднем плане цветника в августе мальвы. Это высокие растения, которые нужно подвязывать.
  • Садовая ромашка неприхотлива, поэтому сажать и пересаживать ее можно не только в августе, но и в любое время, когда растение не цветет.
  • Дельфиниум посадите в августе в хорошо освещенных местах, помните, что засухоустойчивое растение, не любит сырости и застоя вод.
  • Многолетнюю рудбекию высаживать следует в хорошо дренированную почву, на солнечном месте или в небольшой тени.
  • Маргаритки цветут весной и летом, но возможно повторное цветение осенью. Посеянные в июне в открытую землю, маргаритки в начале августа образуют прочные кустики рассады, которую можно пересаживать на постоянное место.
  • Если на участке растут взрослые клематисы, их кусты также в августе можно разделить на получение полноценных новых растений.
  • Август – это период, когда пионы можно делить и высаживать на новое место в саду. И не только пионы В августе делят и пересаживают разросшиеся кусты многолетников — ирисов, лилий, ландышей, примул.

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Дата публикации
Просмотры
379
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