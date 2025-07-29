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Календарь консервации на лето: что закрывать на зиму в июле и августе
Все овощи и фрукты имеют свой сезон, когда их лучше закрывать на зиму.
Традиционно в июле-августе дачники и огородники начинают активно убирать урожаи овощей и фруктов. Именно на два последних месяца лета приходится самый активный период заготовки витаминных вкусностей на зиму.
Что закрыть на зиму в июле
В июле продолжают закрывать овощи и фрукты, собранные в июне. К ним прилагается много видов ягод.
Помимо варенья и компотов, можно закрыть алкогольные вишневые наливки.
Начинают созревать абрикосы — можно заготавливать абрикосовое варенье, джем, компоты.
В июле делают заготовки из многих ягод — варенье из смородины, крыжовника, ежевики.
Как и в июне, продолжают закрывать кабачки. К ним присоединяются баклажаны. Готовят баклажаны на зиму, баклажанную икру и закуску из баклажанов.
Август — самый щедрый месяц лета. В этом месяце можно консервировать практически все, чего пожелает душа.
Чаще всего в последний месяц лета закрывают следующие фрукты и овощи:
сладкий перец
острый перец
огурцы
помидоры
кабачки
баклажаны
морковь
фасоль
сливу
арбуз
дыню
грушу
яблоки
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