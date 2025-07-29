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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Время на прочтение
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Календарь консервации на лето: что закрывать на зиму в июле и августе

Все овощи и фрукты имеют свой сезон, когда их лучше закрывать на зиму.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Август считается самым лучшим месяцем, чтобы делать запасы на зиму

Август считается лучшим месяцем, чтобы делать запасы на зиму / © Pixabay

Традиционно в июле-августе дачники и огородники начинают активно убирать урожаи овощей и фруктов. Именно на два последних месяца лета приходится самый активный период заготовки витаминных вкусностей на зиму.

Что закрыть на зиму в июле

В июле продолжают закрывать овощи и фрукты, собранные в июне. К ним прилагается много видов ягод.

Помимо варенья и компотов, можно закрыть алкогольные вишневые наливки.

Начинают созревать абрикосы — можно заготавливать абрикосовое варенье, джем, компоты.

В июле делают заготовки из многих ягод — варенье из смородины, крыжовника, ежевики.

Как и в июне, продолжают закрывать кабачки. К ним присоединяются баклажаны. Готовят баклажаны на зиму, баклажанную икру и закуску из баклажанов.

Август — самый щедрый месяц лета. В этом месяце можно консервировать практически все, чего пожелает душа.

Чаще всего в последний месяц лета закрывают следующие фрукты и овощи:

  • сладкий перец

  • острый перец

  • огурцы

  • помидоры

  • кабачки

  • баклажаны

  • морковь

  • фасоль

  • сливу

  • арбуз

  • дыню

  • грушу

  • яблоки

Раньше мы писали, какой уксус не подходит для консервирования. Больше об этом читайте в новости.

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Дата публикации
Количество просмотров
76
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