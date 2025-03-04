Календарь космических событий на март 2025 года: "кровавая" Луна, солнечное затмение и другие

В марте 2025 года на небе можно будет увидеть не только мерцание звезд, но и удивительные астрономические явления — стремительное движение ярких планет, "кровавую Луну" и частичное солнечное затмение.

В NASA поделились советами, как наблюдать за Меркурием и раскрыть секреты красной части Луны.

Начало марта – уникальный парад планет

В конце февраля семь планет Солнечной системы выровнялись в одну линию. Венера, Марс, Юпитер, а также Сатурн, Уран, Меркурий и Нептун будут видны на ночном небе в первые дни марта.

Подобные пары планет, видимые невооруженным глазом, встречаются каждые несколько лет. Научный директор обсерватории Ловелла (США) Жерар ван Белл отметил, что такое выравнивание планет не имеет мистического значения и не является особенно редким. Однако это прекрасная возможность насладиться красотой ночного небосклона.

7-9 марта – наблюдайте за Меркурием

Меркурий, самая быстрая планета Солнечной системы, будет просматриваться в первые полтора воскресенья марта. Он будет появляться на вечернем небе примерно через 30 минут после захода Солнца.

Чтобы увидеть эту малейшую планету, нужно устремить взгляд на небо на высоте около 10 градусов над горизонтом.

13-14 марта – полное лунное затмение

13 и 14 марта состоится полное лунное затмение, во время которого Луна приобретет глубокий красный оттенок. Это явление, из-за своего характерного цвета, часто называют "кровавой Луной".

Лунное затемнение можно будет наблюдать с любой точки земной поверхности, когда Луна будет расположена близко к горизонту. Лучшее это явление будет видно на безоблачном небе, как отмечает Space.

По оценкам ученых, только 13% населения планеты сможет увидеть это явление — более миллиарда человек увидят его частично или полностью. Прогнозируется, что украинцы кроме жителей восточных регионов страны также смогут насладиться этим зрелищем.

Для жителей Европы лучшее время для наблюдения лунного затмения будет 14 марта, когда Луна будет постепенно погружаться в тень Земли в течение более 75 минут. Однако самое полное затмение будет длиться всего несколько десятков минут, начиная с 8:26 по киевскому времени.

Видимость планет в течение всего марта 2025 года / Фото: Фото из открытых источников

По словам ученых NASA, во время этого явления Луна будет двигаться через тень Земли. Сначала он будет выглядеть, будто его часть отсутствует с одной стороны, а впоследствии спутник станет темно-красным шаровым объектом.

"Этот цвет возникает из-за света, проходящего через атмосферу Земли, создавая эффект солнечных закатов и лестниц, которые можно было бы увидеть, будь вы астронавтом на поверхности Луны", — пояснили ученые.

После этого затемнение будет происходить в обратном порядке — красный оттенок будет постепенно исчезать, а темная часть Луны становиться меньше, пока она не приобретет свой привычный вид.

29 марта – частичное солнечное затмение

"Интересная особенность: затмения обычно случаются парами. Через несколько недель после или до полного лунного затмения всегда происходит солнечное. На этот раз мы будем наблюдать частичное солнечное затмение, которое будет просматриваться в Восточной Канаде, Гренландии и Северной Европе", — отметили в космическом агентстве.

Интерактивная карта Google указывает, что 29 марта 2025 года Луна закроет 94% Солнца. Таким образом, 814 миллионов человек, включая украинцев, попадут в зону частичного солнечного затмения.

При таких астрономических явлениях опасно смотреть на Солнце без специальных средств защиты, таких как специальные очки для наблюдения.

Весь март – прекрасная видимость планет на ночном небе.

В течение марта будет возможность наблюдать за несколькими планетами даже после завершения их парада. В частности, в начале месяца, сразу после захода Солнца, будет видна Венера.

В это время также можно будет увидеть Марс, который будет оставаться видимым до около 3 часов ночи.

После наступления темноты, высоко на западе, появится Юпитер, который будет исчезать из виду ориентировочно в 1 час ночи.

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