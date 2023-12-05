Календарь новогодних праздников 2023-2024 года: полный список выходных дней и новых дат

Уже совсем скоро начинается цикл новогодних праздников 2023-2024 в Украине. И хотя в стране все еще идет война, эти даты помогут принести уют, подарят немного надежды и станут еще одним поводом загадать это самое важное для украинцев желание.

Календарь новогодних праздников 2023-2024 года: полный список

Новогодние праздники 2023-2024 года – лучшее время, чтобы провести время со своей семьей, прожить вместе ценные моменты жизни и загадать самые заветные желания. Когда будут новогодние праздники в Украине 2023-2024 года:

День святого Николая — 6 декабря : это, наверное, самый любимый праздник всех ребятишек, ведь этот святой приносит им подарки под подушку. Согласно исследованиям историков, праздник имеет дохристианские корни и образ святого Николая имеет много общего с богом Велесом, покровителем скота и зверей. Сочельник — 24 декабря : в этот день украинцы украшают свои дома соломенными дедушками, паучками, вышитыми полотенцами. До появления на небе первой звезды верующие не едят ничего, а затем сидят за праздничным столом, на котором обязательно должно стоять 12 блюд (по количеству месяцев в году и апостолов Христа). Рождество Христово — 25 декабря : один из самых больших христианских праздников, который чествует рождение Сына Божия, Иисуса Христа, в Вифлееме. В этот день верующие сначала посещают службу, а затем начинается Коляда. Щедрый вечер — 31 декабря : праздничный вечер перед Новым годом, который еще называют "Щедрая кутья". В этот день молодежь переодевается, водит "козу" и щедрует, желая всем хорошего Нового года. За пение щедривки получают деньги и сладости. Календарь новогодних праздников на 2023-2024 год / Фото: Pexels Новый год — ночь на 1 января : календарный праздник многих народов мира, означающий начало нового календарного года. Празднуют его всей семьей или с друзьями за праздничным столом. А когда часы бьют 12 раз и приходят на север, обязательно загадывают самое заветное желание. Верят, что оно обязательно сбудется. День святого Василия Великого – 1 января : мальчики утром ходят от дома к дому и засевают зерно, которое считается символом достатка и новой жизни. Позже зерно собирают и отдают домашней птице, чтобы хорошо неслось. Крещение — 6 января : один из самых больших христианских праздников зимнего цикла, который чествует крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Верующие обязательно посещают службу, а затем освящают воду. Ее набирают и несут к себе домой. Верят, что освященная на Крещение вода обладает целебными свойствами. Сретение Господне — 2 февраля : последний рождественско-новогодний праздник, который очень важен для христиан. Верующие идут на службу в церковь, где освящают воду и свечу-громницу. Последнюю принято зажигать во время непогоды.

Будут ли дополнительные выходные во время рождественско-новогодних праздников 2023-2024 года

Во время нынешних зимних праздников выходными будут только следующие даты: 30 и 31 декабря, 6 и 7 января. Это суббота и воскресенье.

Некоторые работодатели могут предоставлять дополнительные выходные на новогодние праздники 2023-2024, но официально в Украине во время военного положения все дополнительные выходные отменяются.

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