Календарь праздников на декабрь 2023 года: государственные, церковные и профессиональные, список выходных

Какие государственные и профессиональные праздники празднуем в декабре 2023 — сохраните этот календарь, чтобы не забыть.

В начале зимы мы будем праздновать немало профессиональных праздников, в частности, День Вооруженных сил Украины. Также украинцев ждет празднование Рождества по-новому и новогодняя ночь. Дополнительных выходных не предусматривается из-за действия закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" (президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении военного положения от 16 ноября еще на 90 суток).

Ранее мы писали о выходных и государственных праздниках в ноябре 2023 года.

Декабрь 2023 года: сколько рабочих дней и выходных

В декабре традиционно 31 день, а именно 2023 21 рабочий день и 10 – официальных выходных (суббота и воскресенье).

То есть украинцы будут работать 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 и 29 декабря. А будут отдыхать 2 и 3, 9 и 10, 16 и 17, 23 и 24, 30 и 31 декабря.

Так, в начале зимы украинцев будет ждать День святого Николая (6 декабря) и Рождество Христово (25 декабря). Также мы будем праздновать многие профессиональные праздники: День Вооруженных сил Украины (6 декабря), День Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (12 декабря), День работников суда (15 декабря), День дипломатической службы Украины (22 декабря). А еще в первый месяц зимы будет несколько важных дней: Всемирный день борьбы со СПИДом (1 декабря), Международный день борьбы против коррупции (9 декабря), Международный день кино (28 декабря).

Международные и государственные праздники в декабре 2023 года: что и когда празднуем

Международные и государственные праздники в декабре 2023 года / Фото: ТСН.ua

1 декабря – Всемирный день борьбы против СПИДа, День работников прокуратуры;

– Всемирный день борьбы против СПИДа, День работников прокуратуры; 2 декабря — Международный день борьбы за отмену рабства;

— Международный день борьбы за отмену рабства; 3 декабря — Международный день инвалидов;

— Международный день инвалидов; 4 декабря — День объятий;

— День объятий; 5 декабря — День работников статистики, Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития;

— День работников статистики, Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития; 6 декабря — День Вооруженных Сил Украины, День святого Николая;

— День Вооруженных Сил Украины, День святого Николая; 7 декабря — Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления;

— Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления; 9 декабря — Международный день борьбы против коррупции;

— Международный день борьбы против коррупции; 10 декабря — День прав человека;

— День прав человека; 11 декабря — Международный день гор;

— Международный день гор; 12 декабря — День Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины;

— День Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины; 13 декабря — Всемирный день детского телевидения и радиовещания;

— Всемирный день детского телевидения и радиовещания; 14 декабря — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (День ликвидатора);

— День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (День ликвидатора); 15 декабря — День работников суда;

— День работников суда; 17 декабря — День работника государственной исполнительной службы;

— День работника государственной исполнительной службы; 18 декабря — Международный день мигрантов;

— Международный день мигрантов; 19 декабря — День адвокатуры;

— День адвокатуры; 20 декабря — Международный день солидарности людей;

— Международный день солидарности людей; 22 декабря — День энергетика, День дипломатической службы Украины;

— День энергетика, День дипломатической службы Украины; 24 декабря — День работников архивных учреждений;

— День работников архивных учреждений; 25 декабря — Рождество Христово;

— 28 декабря — Международный день кино.

Напомним, что именно с 1 сентября 2023 ПЦУ и греко-католическая церковь Украины перешли на новый календарь. Поэтому украинцы будут праздновать два больших церковных праздника в декабре по-новому. В частности, День святого Николая приходится теперь на 6 декабря, а Рождество Христово на 25 декабря. Соответственно, Сочельник будет 24 декабря.