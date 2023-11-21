Календарь праздников на декабрь 2023 года: государственные, церковные и профессиональные, список выходных

Какие государственные и профессиональные праздники празднуем в декабре 2023 — сохраните этот календарь, чтобы не забыть.
В начале зимы мы будем праздновать немало профессиональных праздников, в частности, День Вооруженных сил Украины. Также украинцев ждет празднование Рождества по-новому и новогодняя ночь. Дополнительных выходных не предусматривается из-за действия закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" (президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении военного положения от 16 ноября еще на 90 суток).
Ранее мы писали о выходных и государственных праздниках в ноябре 2023 года.
Декабрь 2023 года: сколько рабочих дней и выходных
В декабре традиционно 31 день, а именно 2023 21 рабочий день и 10 – официальных выходных (суббота и воскресенье).
То есть украинцы будут работать 1, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 и 29 декабря. А будут отдыхать 2 и 3, 9 и 10, 16 и 17, 23 и 24, 30 и 31 декабря.
Так, в начале зимы украинцев будет ждать День святого Николая (6 декабря) и Рождество Христово (25 декабря). Также мы будем праздновать многие профессиональные праздники: День Вооруженных сил Украины (6 декабря), День Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины (12 декабря), День работников суда (15 декабря), День дипломатической службы Украины (22 декабря). А еще в первый месяц зимы будет несколько важных дней: Всемирный день борьбы со СПИДом (1 декабря), Международный день борьбы против коррупции (9 декабря), Международный день кино (28 декабря).
Международные и государственные праздники в декабре 2023 года: что и когда празднуем
- 1 декабря – Всемирный день борьбы против СПИДа, День работников прокуратуры;
- 2 декабря — Международный день борьбы за отмену рабства;
- 3 декабря — Международный день инвалидов;
- 4 декабря — День объятий;
- 5 декабря — День работников статистики, Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития;
- 6 декабря — День Вооруженных Сил Украины, День святого Николая;
- 7 декабря — Международный день гражданской авиации, День местного самоуправления;
- 9 декабря — Международный день борьбы против коррупции;
- 10 декабря — День прав человека;
- 11 декабря — Международный день гор;
- 12 декабря — День Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины;
- 13 декабря — Всемирный день детского телевидения и радиовещания;
- 14 декабря — День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (День ликвидатора);
- 15 декабря — День работников суда;
- 17 декабря — День работника государственной исполнительной службы;
- 18 декабря — Международный день мигрантов;
- 19 декабря — День адвокатуры;
- 20 декабря — Международный день солидарности людей;
- 22 декабря — День энергетика, День дипломатической службы Украины;
- 24 декабря — День работников архивных учреждений;
- 25 декабря — Рождество Христово;
- 28 декабря — Международный день кино.
Напомним, что именно с 1 сентября 2023 ПЦУ и греко-католическая церковь Украины перешли на новый календарь. Поэтому украинцы будут праздновать два больших церковных праздника в декабре по-новому. В частности, День святого Николая приходится теперь на 6 декабря, а Рождество Христово на 25 декабря. Соответственно, Сочельник будет 24 декабря.