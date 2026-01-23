Календарь праздников февраль 2026 / © pexels.com

Какие праздники будут праздновать украинцы в феврале 2026 года и следует ли ожидать дополнительных выходных.

Будут ли дополнительные выходные в феврале 2026 года

Из-за военного положения в Украине дополнительных выходных в феврале не предусмотрено. Согласно Закону Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», отдыхать украинцы будут только в субботу и воскресенье.

Выходные дни: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 и 28 февраля.

Рабочие дни: 2-6, 9-12, 14, 16-20, 23-27 февраля.

Таким образом, в феврале украинцы будут иметь 8 выходных и 20 рабочих дней.

Календарь праздников в феврале 2026 года

Праздники и важные дни в феврале 2026 года / © ТСН

2 февраля — Сретение Господне;

4 февраля — Всемирный день борьбы против рака;

6 февраля — Международный день бармена;

9 февраля — Международный день стоматолога;

10 февраля — День безопасного Интернета;

11 февраля — Всемирный день больного; Международный день женщин и девушек в науке;

13 февраля — Всемирный день радио;

14 февраля — День Святого Валентина; День компьютерщика;

15 февраля — Международный день детей, больных раком; День чествования участников боевых действий на территории других государств;

16 февраля — День единения Украины; начало Масленицы;

19 февраля — День Государственного герба Украины;

20 февраля — День Героев Небесной Сотни; Всемирный день социальной справедливости;

21 февраля — Международный день родного языка;

22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений;

23 февраля — начало Великого поста;

25 февраля — День инженерно-авиационной службы ВСУ;

26 февраля — День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя;

28 февраля — День штурманской службы авиации ВСУ.

Февраль 2026 года обещает быть насыщенным праздниками и важными датами, которые объединяют украинцев в общих традициях и памяти. Знание календаря праздников поможет заранее спланировать как рабочие, так и праздничные дни, а также не пропустить особые даты, как День Святого Валентина или День единения Украины.