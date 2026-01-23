- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 147
- Время на прочтение
- 2 мин
Календарь праздников на февраль 2026 года: будет ли дополнительный выходной на День Влюбленных, сколько украинцы будут работать
Февраль — последний месяц зимы, полон праздников и удобств для отдыха. У Украинцев будет немало поводов для празднований и приятных моментов в кругу близких.
Какие праздники будут праздновать украинцы в феврале 2026 года и следует ли ожидать дополнительных выходных.
Будут ли дополнительные выходные в феврале 2026 года
Из-за военного положения в Украине дополнительных выходных в феврале не предусмотрено. Согласно Закону Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», отдыхать украинцы будут только в субботу и воскресенье.
Выходные дни: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22 и 28 февраля.
Рабочие дни: 2-6, 9-12, 14, 16-20, 23-27 февраля.
Таким образом, в феврале украинцы будут иметь 8 выходных и 20 рабочих дней.
Календарь праздников в феврале 2026 года
2 февраля — Сретение Господне;
4 февраля — Всемирный день борьбы против рака;
6 февраля — Международный день бармена;
9 февраля — Международный день стоматолога;
10 февраля — День безопасного Интернета;
11 февраля — Всемирный день больного; Международный день женщин и девушек в науке;
13 февраля — Всемирный день радио;
14 февраля — День Святого Валентина; День компьютерщика;
15 февраля — Международный день детей, больных раком; День чествования участников боевых действий на территории других государств;
16 февраля — День единения Украины; начало Масленицы;
19 февраля — День Государственного герба Украины;
20 февраля — День Героев Небесной Сотни; Всемирный день социальной справедливости;
21 февраля — Международный день родного языка;
22 февраля — Международный день поддержки жертв преступлений;
23 февраля — начало Великого поста;
25 февраля — День инженерно-авиационной службы ВСУ;
26 февраля — День сопротивления оккупации Крыма и Севастополя;
28 февраля — День штурманской службы авиации ВСУ.
Февраль 2026 года обещает быть насыщенным праздниками и важными датами, которые объединяют украинцев в общих традициях и памяти. Знание календаря праздников поможет заранее спланировать как рабочие, так и праздничные дни, а также не пропустить особые даты, как День Святого Валентина или День единения Украины.