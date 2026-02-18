- Дата публикации
Календарь праздников на март 2026 года: эти даты нельзя пропустить
Март — месяц, который объединяет уважение всех, кто отстаивает нашу страну: тех, кто мужественно стоит на передовой, тех, кто работает в тылу врага, и тех, кто ежедневно вносит свой вклад внутри страны, приближая нас к победе.
Какие праздники будут праздновать украинцы в марте 2026 года и следует ли ожидать дополнительных выходных.
Будут ли дополнительные выходные в марте 2026 года
Из-за военного положения в Украине дополнительных выходных в марты не предусмотрено, хотя обычно 8 Марта является государственным выходным. Согласно Закону Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», отдыхать украинцы будут только в субботу и воскресенье.
Выходные дни: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 марта.
Рабочие дни: 2-6, 9-13, 16-20, 23-27, 30-31 марта.
Таким образом, в марте украинцы будут иметь 9 выходных и 22 рабочих дня.
Календарь праздников в марте 2026 года
1 марта — Всемирный день гражданской обороны;
3 марта — Всемирный день писателя;
8 марта — Международный женский день;
9 марта — Международный день ди-джея;
14 марта — День украинского добровольца; День землеустроителя; День защиты прав потребителей;
15 марта — День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения;
21 марта — Всемирный день поэзии; Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации; Международный день кукольника;
22 марта — Всемирный день водных ресурсов; День таксиста;
23 марта — Всемирный метеорологический день;
24 марта — Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом (Всемирный день борьбы против туберкулеза); ;
25 марта — Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли; День Службы безопасности Украины;
26 марта — День Национальной гвардии;
27 марта — Международный день театра.
Начало весны обещает быть насыщенным праздниками и важными датами, объединяющими украинцев в общих традициях и памяти. Знание календаря праздников поможет заранее спланировать как рабочие, так и праздничные дни, а также не пропустить особые даты, как День украинского добровольца или День Национальной гвардии.