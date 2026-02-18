Календарь праздников на март 2026 года: эти даты нельзя пропустить

Календарь праздников на март 2026 / © pexels.com

Какие праздники будут праздновать украинцы в марте 2026 года и следует ли ожидать дополнительных выходных.

Будут ли дополнительные выходные в марте 2026 года

Из-за военного положения в Украине дополнительных выходных в марты не предусмотрено, хотя обычно 8 Марта является государственным выходным. Согласно Закону Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», отдыхать украинцы будут только в субботу и воскресенье.

Выходные дни: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28 и 29 марта.

Рабочие дни: 2-6, 9-13, 16-20, 23-27, 30-31 марта.

Таким образом, в марте украинцы будут иметь 9 выходных и 22 рабочих дня.

Календарь праздников в марте 2026 года

Календарь праздников на март 2026 года / © ТСН

1 марта — Всемирный день гражданской обороны;

3 марта — Всемирный день писателя;

8 марта — Международный женский день;

9 марта — Международный день ди-джея;

14 марта — День украинского добровольца; День землеустроителя; День защиты прав потребителей;

15 марта — День работников ЖКХ и бытового обслуживания населения;

21 марта — Всемирный день поэзии; Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации; Международный день кукольника;

22 марта — Всемирный день водных ресурсов; День таксиста;

23 марта — Всемирный метеорологический день;

24 марта — Всеукраинский день борьбы с заболеваемостью туберкулезом (Всемирный день борьбы против туберкулеза); ;

25 марта — Международный день памяти жертв рабства и трансатлантической работорговли; День Службы безопасности Украины;

26 марта — День Национальной гвардии;

27 марта — Международный день театра.

Начало весны обещает быть насыщенным праздниками и важными датами, объединяющими украинцев в общих традициях и памяти. Знание календаря праздников поможет заранее спланировать как рабочие, так и праздничные дни, а также не пропустить особые даты, как День украинского добровольца или День Национальной гвардии.