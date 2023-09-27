Календарь праздников на октябрь 2023 года: сколько дней украинцы будут работать

Именно в октябре украинцы чествуют защитников и защитниц Украины. Следует обратить внимание, что дата этого праздника изменилась. Также мы поздравляем с профессиональным праздником учителей.

Традиционно в октябре у украинцев были дополнительные выходные, связанные с государственным праздником Днем защитников и защитниц Украины. Однако, согласно закону "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения", из-за продления действия военного положения до 18 ноября 2023 дополнительных выходных не предусмотрено.

Ранее мы писали о выходных и государственных праздниках в сентябре 2023 года.

Сколько выходных и рабочих дней в октябре 2023 года

В октябре традиционно 31 день, из них в 2023 году 22 рабочих дня и 9 – официальных выходных (суббота и воскресенье).

То есть украинцы будут работать 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 и 31 октября. А будут отдыхать 1, 7 и 8, 14 и 15, 21 и 22, 28 и 29 октября.

Также в октябре 2023 года нас ждет несколько важных событий государственного и международного значения. Традиционно в октябре мы будем праздновать День защитников и защитниц Украины, но по приказу президента Владимира Зеленского из-за реформы церковного календаря этот праздник теперь приходится на 1 октября (ранее праздновался 14 октября). Также в первое воскресенье октября поздравляем учителей с их профессиональным праздником (1 октября 2023). В октябре нас ждет День территориальной обороны (1 октября), Всеукраинский день юриста (8 октября), Международный день повара и кулинара (20 октября).

Международные и государственные праздники в октябре 2023 года

Календарь праздников на октябрь 2023 года / Фото: ТСН.ua

1 октября – День Защитников и Защитниц Украины; День учителя в Украине; День территориальной обороны; День украинского казачества; Международный день пожилых людей;

– День Защитников и Защитниц Украины; День учителя в Украине; День территориальной обороны; День украинского казачества; Международный день пожилых людей; 2 октября — Международный день врача; международный день архитектора; Международный день ненасилия;

— Международный день врача; международный день архитектора; Международный день ненасилия; 4 октября — Всемирная неделя космоса; Всемирный день животных;

— Всемирная неделя космоса; Всемирный день животных; 5 октября — Всемирный день учителей;

— Всемирный день учителей; 8 октября – День юриста; День художника; День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы;

– День юриста; День художника; День работников Государственной санитарно-эпидемиологической службы; 9 октября — Всемирный день почты; День риэлтора;

— Всемирный день почты; День риэлтора; 10 октября — Всемирный день психического здоровья; День работников стандартизации и метрологии; Европейский день борьбы против смертной казни;

— Всемирный день психического здоровья; День работников стандартизации и метрологии; Европейский день борьбы против смертной казни; 12 октября — Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий; День кадрового работника;

— Международный день по уменьшению опасности стихийных бедствий; День кадрового работника; 15 октября — Всемирный день деревенской женщины; Международный день белого тростника; День работников пищевой промышленности;

— Всемирный день деревенской женщины; Международный день белого тростника; День работников пищевой промышленности; 16 октября — Всемирный день продовольствия; День анестезиолога;

— Всемирный день продовольствия; День анестезиолога; 17 октября — Международный день борьбы за ликвидацию нищеты;

— Международный день борьбы за ликвидацию нищеты; 19 октября — Международный день кредитных союзов;

— Международный день кредитных союзов; 20 октября — Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы;

— Всеукраинский день борьбы против заболевания раком молочной железы; 21 октября — День работников целлюлозно-бумажной промышленности;

— День работников целлюлозно-бумажной промышленности; 23 октября — День рекламиста (День работников рекламы);

— День рекламиста (День работников рекламы); 24 октября — Всемирный день информации о развитии; День Организации Объединенных Наций; Неделя разоружения; День маркетолога;

— Всемирный день информации о развитии; День Организации Объединенных Наций; Неделя разоружения; День маркетолога; 25 октября — День маркетолога;

— День маркетолога; 28 октября — День освобождения Украины от фашистских захватчиков;

— День освобождения Украины от фашистских захватчиков; 29 октября — День автомобилиста и дорожника; День работников службы вневедомственной охраны;

— День автомобилиста и дорожника; День работников службы вневедомственной охраны; 31 октября — Международный день Черного моря.

Напомним, что именно с 1 сентября 2023 ПЦУ и Греко-католическая церковь Украины перешли на новый календарь. Поэтому следует посмотреть церковный календарь на октябрь 2023 года, чтобы знать, когда мы будем праздновать важные религиозные события.