Календарь праздников по-новому: когда будем праздновать Покров, Рождество и святого Николая

После полного перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь даты большинства праздников изменились. Как изменится церковный календарь на 2024 год и изменятся ли даты государственных праздников?
С 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, что повлекло за собой изменения в праздновании большинства важных церковных праздников. Кстати, новый календарь тоже появился и для некоторых государственных событий. Что и когда мы будем праздновать в 2024 году?
Новый календарь праздников 2024: даты основных праздников, которые были перенесены
Согласно закону №3258 от 28 июля 2023 отныне Рождество Христово украинцы будут праздновать не 7 января, а 25 декабря. Также были перенесены даты некоторых других церковных и государственных праздников:
- День семьи в Украине — 15 мая (было 8 июля);
- День Украинской Государственности — 15 июля (было 28 июля);
- День защитников и защитниц Украины — 1 октября (было 14 октября);
- День украинской письменности и языка – 27 октября (было 9 ноября).
Даты других государственных праздников останутся без изменений.
Календарь на 2024 год с праздниками: государственные выходные
Календарь на 2024 год с основными государственными праздниками выглядит так:
- 1 января 2024 года — Новый год;
- 8 марта 2024 года — Международный день борьбы за права женщин и международный мир;
- 1 мая 2024 года — День труда;
- 5 мая 2024 года – Пасха;
- 8 мая 2024 года — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов;
- 23 июня 2024 года — Троица (Зеленые праздники);
- 28 июня 2024 года — День Конституции Украины;
- 15 июля 2024 года — День Украинской Государственности;
- 24 августа 2024 года — День Независимости Украины;
- 1 октября 2024 года — День защитников и защитниц Украины;
- 25 декабря 2024 — Рождество Христово.
В соответствии с Законом Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" при наличии военного положения дополнительных выходных не будет. В противном случае, если праздничные дни выпадают на выходные, происходит перенос:
- выходной 5 мая, воскресенье, Пасха переносится на понедельник 6 мая;
- выходной 23 июня, воскресенье, Троица переносится на понедельник 24 июня;
- выходной 24 августа, суббота, День независимости переносится на понедельник 26 августа.
С учетом этих перенесений 2024 года украинцев могут ожидать такие "длинные" выходные:
- от 08 по 10 марта (итого 3) 8 марта;
- от 04 по 06 мая (итого 3) Пасха;
- от 22 по 24 июня (итого 3) Троица;
- от 28 по 30 июня (итого 3) День Конституции;
- от 13 по 15 июля (разом 3) День Государственности;
- от 24 по 26 августа (итого 3) День независимости.
Церковный календарь на 2024 год: сохраните даты, чтобы не потерять
- Обрезание Господне 2024 — 1 января (вместо 14 января).
- Богоявления, Крещение 2024 — 6 января (вместо 19 января).
- Сретение Господне 2024 — 2 февраля (вместо 15 февраля).
- Благовещение Девы Марии 2024 — 25 марта (вместо 7 апреля).
- Великий пост 2024 – с 7 марта до 23 апреля (дата не меняется).
- День святого Юрия — 23 апреля (вместо 6 мая).
- Вербное воскресенье 2024 – 9 апреля (дата не меняется).
- Пасха 2024 – 16 апреля (дата не меняется).
- Вознесение Господне 2024 — 25 мая (дата не меняется).
- Троица 2024 – 4 июня (дата не меняется).
- Рождество Иоанна Крестителя 2024 (или Иоанна Купала) — 24 июня (вместо 7 июля).
- Апостолов Петра и Павла 2024 — 29 июня (вместо 12 июля).
- Пророка Илии 2024 – 20 июля (вместо 2 августа).
- Маковея (Медовый Спас) 2024 – 1 августа (вместо 14 августа).
- Преображение Господне 2024 — 6 августа (вместо 19 августа).
- Успение Пресвятой Богородицы 2024 — 15 августа (вместо 28 августа).
- Рождество Пресвятой Богородицы 2024 — 8 сентября (вместо 21 сентября).
- Воздвижение Креста Господня 2024 — 14 сентября (вместо 27 сентября).
- Покров Пресвятой Богородицы 2024 — 1 октября (вместо 14 октября).
- Архистратига Михаила 2024 — 8 ноября (вместо 21 ноября).
- Введение в храм Пресвятой Богородицы 2024 — 21 ноября (вместо 4 декабря).
- Андрея Первозванного 2024 — 21 ноября (вместо 4 декабря).
- День святого Николая 2024 — 6 декабря (вместо 19 декабря).
- Рождество Христово 2024 — 25 декабря (вместо 7 января).
- Собор Пресвятой Богородицы 2024 — 26 декабря (вместо 8 января).
- Щедрый вечер, день святой Маланки 2024 — 31 декабря (вместо 13 января).
Как видим, Пасха и другие подвижные праздники, связанные с ней (Вербное Воскресенье, Троица) и Великий пост будут исчисляться с сохранением действующей Пасхалии.