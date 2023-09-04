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Календарь праздников по-новому: когда будем праздновать Покров, Рождество и святого Николая

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
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Время на прочтение
3 мин
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Календарь праздников по-новому: когда будем праздновать Покров, Рождество и святого Николая

Календарь церковных праздников на 2024 год: изменения дат празднования / Фото: Pexels

После полного перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь даты большинства праздников изменились. Как изменится церковный календарь на 2024 год и изменятся ли даты государственных праздников?

С 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, что повлекло за собой изменения в праздновании большинства важных церковных праздников. Кстати, новый календарь тоже появился и для некоторых государственных событий. Что и когда мы будем праздновать в 2024 году?

Новый календарь праздников 2024: даты основных праздников, которые были перенесены

Согласно закону №3258 от 28 июля 2023 отныне Рождество Христово украинцы будут праздновать не 7 января, а 25 декабря. Также были перенесены даты некоторых других церковных и государственных праздников:

  • День семьи в Украине — 15 мая (было 8 июля);
  • День Украинской Государственности — 15 июля (было 28 июля);
  • День защитников и защитниц Украины — 1 октября (было 14 октября);
  • День украинской письменности и языка – 27 октября (было 9 ноября).

Даты других государственных праздников останутся без изменений.

Календарь на 2024 год с праздниками: государственные выходные

Календарь на 2024 год с основными государственными праздниками выглядит так:

Календарь праздников по-новому на 2024 год / © ТСН.ua
Календарь праздников по-новому на 2024 год / Фото: ТСН.ua
  • 1 января 2024 года — Новый год;
  • 8 марта 2024 года — Международный день борьбы за права женщин и международный мир;
  • 1 мая 2024 года — День труда;
  • 5 мая 2024 года – Пасха;
  • 8 мая 2024 года — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов;
  • 23 июня 2024 года — Троица (Зеленые праздники);
  • 28 июня 2024 года — День Конституции Украины;
  • 15 июля 2024 года — День Украинской Государственности;
  • 24 августа 2024 года — День Независимости Украины;
  • 1 октября 2024 года — День защитников и защитниц Украины;
  • 25 декабря 2024 — Рождество Христово.

В соответствии с Законом Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" при наличии военного положения дополнительных выходных не будет. В противном случае, если праздничные дни выпадают на выходные, происходит перенос:

  • выходной 5 мая, воскресенье, Пасха переносится на понедельник 6 мая;
  • выходной 23 июня, воскресенье, Троица переносится на понедельник 24 июня;
  • выходной 24 августа, суббота, День независимости переносится на понедельник 26 августа.

С учетом этих перенесений 2024 года украинцев могут ожидать такие "длинные" выходные:

  • от 08 по 10 марта (итого 3) 8 марта;
  • от 04 по 06 мая (итого 3) Пасха;
  • от 22 по 24 июня (итого 3) Троица;
  • от 28 по 30 июня (итого 3) День Конституции;
  • от 13 по 15 июля (разом 3) День Государственности;
  • от 24 по 26 августа (итого 3) День независимости.

Церковный календарь на 2024 год: сохраните даты, чтобы не потерять

  • Обрезание Господне 2024 — 1 января (вместо 14 января).
  • Богоявления, Крещение 2024 — 6 января (вместо 19 января).
  • Сретение Господне 2024 — 2 февраля (вместо 15 февраля).
  • Благовещение Девы Марии 2024 — 25 марта (вместо 7 апреля).
  • Великий пост 2024 – с 7 марта до 23 апреля (дата не меняется).
  • День святого Юрия — 23 апреля (вместо 6 мая).
  • Вербное воскресенье 2024 – 9 апреля (дата не меняется).
  • Пасха 2024 – 16 апреля (дата не меняется).
  • Вознесение Господне 2024 — 25 мая (дата не меняется).
  • Троица 2024 – 4 июня (дата не меняется).
  • Рождество Иоанна Крестителя 2024 (или Иоанна Купала) — 24 июня (вместо 7 июля).
  • Апостолов Петра и Павла 2024 — 29 июня (вместо 12 июля).
  • Пророка Илии 2024 – 20 июля (вместо 2 августа).
  • Маковея (Медовый Спас) 2024 – 1 августа (вместо 14 августа).
  • Преображение Господне 2024 — 6 августа (вместо 19 августа).
  • Успение Пресвятой Богородицы 2024 — 15 августа (вместо 28 августа).
  • Рождество Пресвятой Богородицы 2024 — 8 сентября (вместо 21 сентября).
  • Воздвижение Креста Господня 2024 — 14 сентября (вместо 27 сентября).
  • Покров Пресвятой Богородицы 2024 — 1 октября (вместо 14 октября).
  • Архистратига Михаила 2024 — 8 ноября (вместо 21 ноября).
  • Введение в храм Пресвятой Богородицы 2024 — 21 ноября (вместо 4 декабря).
  • Андрея Первозванного 2024 — 21 ноября (вместо 4 декабря).
  • День святого Николая 2024 — 6 декабря (вместо 19 декабря).
  • Рождество Христово 2024 — 25 декабря (вместо 7 января).
  • Собор Пресвятой Богородицы 2024 — 26 декабря (вместо 8 января).
  • Щедрый вечер, день святой Маланки 2024 — 31 декабря (вместо 13 января).

Как видим, Пасха и другие подвижные праздники, связанные с ней (Вербное Воскресенье, Троица) и Великий пост будут исчисляться с сохранением действующей Пасхалии.

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