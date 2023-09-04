Календарь праздников по-новому: когда будем праздновать Покров, Рождество и святого Николая

После полного перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь даты большинства праздников изменились. Как изменится церковный календарь на 2024 год и изменятся ли даты государственных праздников?

С 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, что повлекло за собой изменения в праздновании большинства важных церковных праздников. Кстати, новый календарь тоже появился и для некоторых государственных событий. Что и когда мы будем праздновать в 2024 году?

Новый календарь праздников 2024: даты основных праздников, которые были перенесены

Согласно закону №3258 от 28 июля 2023 отныне Рождество Христово украинцы будут праздновать не 7 января, а 25 декабря. Также были перенесены даты некоторых других церковных и государственных праздников:

День семьи в Украине — 15 мая (было 8 июля);

День Украинской Государственности — 15 июля (было 28 июля);

День защитников и защитниц Украины — 1 октября (было 14 октября);

День украинской письменности и языка – 27 октября (было 9 ноября).

Даты других государственных праздников останутся без изменений.

Календарь на 2024 год с праздниками: государственные выходные

Календарь на 2024 год с основными государственными праздниками выглядит так:

Календарь праздников по-новому на 2024 год / Фото: ТСН.ua

1 января 2024 года — Новый год;

— Новый год; 8 марта 2024 года — Международный день борьбы за права женщин и международный мир;

— Международный день борьбы за права женщин и международный мир; 1 мая 2024 года — День труда;

— День труда; 5 мая 2024 года – Пасха;

– Пасха; 8 мая 2024 года — День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов;

— День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов; 23 июня 2024 года — Троица (Зеленые праздники);

— Троица (Зеленые праздники); 28 июня 2024 года — День Конституции Украины;

— День Конституции Украины; 15 июля 2024 года — День Украинской Государственности;

— День Украинской Государственности; 24 августа 2024 года — День Независимости Украины;

— День Независимости Украины; 1 октября 2024 года — День защитников и защитниц Украины;

— День защитников и защитниц Украины; 25 декабря 2024 — Рождество Христово.

В соответствии с Законом Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" при наличии военного положения дополнительных выходных не будет. В противном случае, если праздничные дни выпадают на выходные, происходит перенос:

выходной 5 мая, воскресенье, Пасха переносится на понедельник 6 мая;

выходной 23 июня, воскресенье, Троица переносится на понедельник 24 июня;

выходной 24 августа, суббота, День независимости переносится на понедельник 26 августа.

С учетом этих перенесений 2024 года украинцев могут ожидать такие "длинные" выходные:

от 08 по 10 марта (итого 3) 8 марта;

от 04 по 06 мая (итого 3) Пасха;

от 22 по 24 июня (итого 3) Троица;

от 28 по 30 июня (итого 3) День Конституции;

от 13 по 15 июля (разом 3) День Государственности;

от 24 по 26 августа (итого 3) День независимости.

Церковный календарь на 2024 год: сохраните даты, чтобы не потерять

Обрезание Господне 2024 — 1 января (вместо 14 января).

— 1 января (вместо 14 января). Богоявления, Крещение 2024 — 6 января (вместо 19 января).

— 6 января (вместо 19 января). Сретение Господне 2024 — 2 февраля (вместо 15 февраля).

— 2 февраля (вместо 15 февраля). Благовещение Девы Марии 2024 — 25 марта (вместо 7 апреля).

— 25 марта (вместо 7 апреля). Великий пост 2024 – с 7 марта до 23 апреля (дата не меняется).

– с 7 марта до 23 апреля (дата не меняется). День святого Юрия — 23 апреля (вместо 6 мая).

— 23 апреля (вместо 6 мая). Вербное воскресенье 2024 – 9 апреля (дата не меняется).

– 9 апреля (дата не меняется). Пасха 2024 – 16 апреля (дата не меняется).

– 16 апреля (дата не меняется). Вознесение Господне 2024 — 25 мая (дата не меняется).

— 25 мая (дата не меняется). Троица 2024 – 4 июня (дата не меняется).

– 4 июня (дата не меняется). Рождество Иоанна Крестителя 2024 (или Иоанна Купала) — 24 июня (вместо 7 июля).

— 24 июня (вместо 7 июля). Апостолов Петра и Павла 2024 — 29 июня (вместо 12 июля).

— 29 июня (вместо 12 июля). Пророка Илии 2024 – 20 июля (вместо 2 августа).

– 20 июля (вместо 2 августа). Маковея (Медовый Спас) 2024 – 1 августа (вместо 14 августа).

– 1 августа (вместо 14 августа). Преображение Господне 2024 — 6 августа (вместо 19 августа).

— 6 августа (вместо 19 августа). Успение Пресвятой Богородицы 2024 — 15 августа (вместо 28 августа).

— 15 августа (вместо 28 августа). Рождество Пресвятой Богородицы 2024 — 8 сентября (вместо 21 сентября).

— 8 сентября (вместо 21 сентября). Воздвижение Креста Господня 2024 — 14 сентября (вместо 27 сентября).

— 14 сентября (вместо 27 сентября). Покров Пресвятой Богородицы 2024 — 1 октября (вместо 14 октября).

— 1 октября (вместо 14 октября). Архистратига Михаила 2024 — 8 ноября (вместо 21 ноября).

— 8 ноября (вместо 21 ноября). Введение в храм Пресвятой Богородицы 2024 — 21 ноября (вместо 4 декабря).

— 21 ноября (вместо 4 декабря). Андрея Первозванного 2024 — 21 ноября (вместо 4 декабря).

— 21 ноября (вместо 4 декабря). День святого Николая 2024 — 6 декабря (вместо 19 декабря).

— 6 декабря (вместо 19 декабря). Рождество Христово 2024 — 25 декабря (вместо 7 января).

— 25 декабря (вместо 7 января). Собор Пресвятой Богородицы 2024 — 26 декабря (вместо 8 января).

— 26 декабря (вместо 8 января). Щедрый вечер, день святой Маланки 2024 — 31 декабря (вместо 13 января).

Как видим, Пасха и другие подвижные праздники, связанные с ней (Вербное Воскресенье, Троица) и Великий пост будут исчисляться с сохранением действующей Пасхалии.