Календарь праздников в ноябре 2023: будут ли дополнительные выходные, сколько дней будем работать

Какие государственные и профессиональные праздники празднуем в ноябре 2023 — сохраните этот календарь, чтобы не забыть.

В последний месяц осени мы будем праздновать многие профессиональные праздники, в частности Международный день студента. Дополнительных выходных не предполагается. Тем более что действует закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" (из-за продления действия военного положения до 18 ноября 2023 года).

Ранее мы писали о выходных и государственных праздниках в октябре 2023 года.

Ноябрь 2023 года: сколько рабочих дней и выходных

В ноябре традиционно 30 дней, из них в 2023 году 22 рабочих дня и 8 – официальных выходных (суббота и воскресенье).

То есть украинцы будут работать 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 ноября. А будут отдыхать 4 и 5, 11 и 12, 18 и 19, 25 и 26 ноября.

Так, в последний месяц осени украинцев будет ждать Международный день студента (17 ноября). Также мы будем праздновать многие профессиональные праздники: День ракетных войск и артиллерии Украины (3 ноября), День железнодорожника Украины (4 ноября), День работников радио, телевидения и связи Украины (16 ноября), День работников сельского хозяйства Украины (19 ноября) ). А еще в ноябре есть несколько важных дней: Международный день борьбы с фашизмом, расизмом и антисемитизмом (9 ноября), Международный день мужчин (19 ноября), День достоинства и свободы (21 ноября).

Международные и государственные праздники в ноябре 2023: что и когда празднуем

Календарь празднико на ноябрь 2023 года / Фото: ТСН.ua

1 ноября – День нулевого меридиана, День всех святых;

– День нулевого меридиана, День всех святых; 3 ноября — День ракетных войск и артиллерии Украины, День инженерных войск;

— День ракетных войск и артиллерии Украины, День инженерных войск; 4 ноября — День железнодорожника Украины;

— День железнодорожника Украины; 6 ноября — День освобождения Киева от фашистских оккупантов во времена Второй мировой;

— День освобождения Киева от фашистских оккупантов во времена Второй мировой; 9 ноября — Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма;

— Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма; 10 ноября — Международный день бухгалтерии, Международный день вышивальщиц;

— Международный день бухгалтерии, Международный день вышивальщиц; 11 ноября — День памяти погибших в Первой мировой войне, Международный день энергосбережения;

— День памяти погибших в Первой мировой войне, Международный день энергосбережения; 12 ноября — День виноградарей, виноделов и садоводов Украины;

— День виноградарей, виноделов и садоводов Украины; 13 ноября — Всемирный день доброты;

— Всемирный день доброты; 16 ноября — День работников радио, телевидения и связи Украины, Всемирный день рукоделия;

— День работников радио, телевидения и связи Украины, Всемирный день рукоделия; 17 ноября — День студента в Украине и Международный день студента, День общественных организаций;

— День студента в Украине и Международный день студента, День общественных организаций; 18 ноября – День сержанта Вооруженных Сил Украины, Международный день противодействия буллингу;

– День сержанта Вооруженных Сил Украины, Международный день противодействия буллингу; 19 ноября – День работников гидрометеорологической службы Украины, День работника стекольной промышленности, Международный день женского предпринимательства, Всемирный день зерна, День работников сельского хозяйства Украины, Международный день мужчин;

– День работников гидрометеорологической службы Украины, День работника стекольной промышленности, Международный день женского предпринимательства, Всемирный день зерна, День работников сельского хозяйства Украины, Международный день мужчин; 20 ноября — Всемирный день ребенка, День педиатра;

— Всемирный день ребенка, День педиатра; 21 ноября — День десантно-штурмовых войск, День достоинства и свободы;

— День десантно-штурмовых войск, День достоинства и свободы; 25 ноября — День памяти жертв Голодоморов;

— День памяти жертв Голодоморов; 27 ноября — День основания Национальной Академии Наук (НАНУ);

— День основания Национальной Академии Наук (НАНУ); 30 ноября – День радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, День защиты информации, Всемирный день домашних животных .

Напомним, что именно с 1 сентября 2023 ПЦУ и Греко-католическая церковь Украины перешли на новый календарь. Поэтому следует посмотреть церковный календарь на ноябрь 2023 года, чтобы знать, когда мы будем праздновать важные религиозные события.