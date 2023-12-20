Календарь праздников в январе 2024 года: государственные и профессиональные, будут ли дополнительные выходные

Какие государственные и профессиональные праздники празднуем в январе 2024 года? Будут ли дополнительные выходные и сколько рабочих дней в первый месяц года?

Первый месяц года принесет много праздников: как государственных, так и профессиональных. В частности, мы будем праздновать 1 января – Первый день Нового 2024 года. Этот день традиционно был дополнительным выходным, но из-за действия закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" (президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении военного положения от 16 ноября еще на 90 суток), официального выходного не будет. Однако некоторые работодатели могут по желанию создавать для своих работников выходной.

Ранее мы писали о выходных и государственных праздниках в декабре 2023 года.

Январь 2024 года: сколько рабочих дней и выходных

В январе традиционно 31 день, а именно в 2024 году 22 рабочих дня и 8 – официальных выходных (суббота и воскресенье).

То есть украинцы будут работать 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 и 31 января. А будут отдыхать 6 и 7, 13 и 14, 20 и 21, 27 и 28 января.

Стоит обратить внимание, что в начале года украинцев будут ждать такие важные дни: 1 января — Новый год, 20 января — День Автономной Республики Крым, 22 января — День Соборности и Свободы Украины, 26 января — Всемирный день таможни, 26 января — День работника контрольно-ревизионной службы Украины, 27 января — Международный день памяти жертв Холокоста, 29 января — День памяти героев Крут.

Международные и государственные праздники в январе 2024: что и когда празднуем по дням

Какие праздники в январе 2024 года: будут ли дополнительные выходные / Фото: ТСН.ua

1 января — Новый год и Всемирный день мира;

— Новый год и Всемирный день мира; 2 января – День научной фантастики и Всемирный день интроверта;

– День научной фантастики и Всемирный день интроверта; 3 января — День рождения соломинки для коктейлей;

— День рождения соломинки для коктейлей; 4 января — Всемирный день азбуки Брайля;

— Всемирный день азбуки Брайля; 5 января — Международный разгрузочный день;

— Международный разгрузочный день; 11 января — Всемирный день "Спасибо";

— Всемирный день "Спасибо"; 12 января — Всемирный день дочери, День украинского политзаключенного;

— Всемирный день дочери, День украинского политзаключенного; 16 января — Всемирный день Битлз и День ледника;

— Всемирный день Битлз и День ледника; 17 января — Всемирный день снега;

— Всемирный день снега; 20 января — День Автономной Республики Крым и День памяти защитников Донецкого аэропорта;

— День Автономной Республики Крым и День памяти защитников Донецкого аэропорта; 21 января — Международный день объятий;

— Международный день объятий; 22 января — День Соборности и Свободы Украины;

— День Соборности и Свободы Украины; 23 января — День ручного письма;

— День ручного письма; 24 января — Международный день образования и День внешней разведки Украины;

— Международный день образования и День внешней разведки Украины; 26 января — Международный день таможенника и День работника контрольно-ревизионной службы Украины;

— Международный день таможенника и День работника контрольно-ревизионной службы Украины; 27 января — Международный день памяти жертв Холокоста;

— Международный день памяти жертв Холокоста; 28 января — Международный день мобилизации против ядерной войны, Международный день защиты персональных данных;

— Международный день мобилизации против ядерной войны, Международный день защиты персональных данных; 29 января — День памяти Героев Крут и День работника пожарной охраны;

— День памяти Героев Крут и День работника пожарной охраны; 30 января — День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины;

— День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины; 31 января — Всемирный день ювелира.

Многих украинцев интересует вопрос, у нас будет дополнительный выходной 8 января. Напомним, что до 1 сентября 2023 года в Украине Рождество Христово праздновали 7 января, а потому, когда оно приходилось на воскресенье, всегда выходной переносился на понедельник. Однако после перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь даже в тех организациях, где работодатели делают для своих работников дополнительные выходные, 8 января таким не будет.

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