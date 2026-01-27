Календарь рыбака на февраль 2026 года: лучшие дни и советы для зимней рыбалки

Календарь рыбака на февраль 2026 года / © pexels.com

Реклама

Главная проблема февраля – пассивность белой рыбы. Лещ и сплетня прячутся в глубокие ямы, где температура воды остается стабильной. Чтобы расшевелить рыбу, приходится использовать тонкие жилки и мелкие мормышки. Фуррор в феврале зависит не от количества прикормки, а от активного поиска рыбы и знания рельефа дна.

Лунный календарь и его влияние на поклевку

Лунные фазы традиционно являются главным ориентиром для планировки рыбалки. В феврале рыба особенно чувствительна к гравитационным изменениям.

Лучшие дни для ловли:

Реклама

Первая и вторая четверти месяца – самые перспективные . В эти дни обмен веществ у рыб ускоряется и они активнее выходят на поиски пищи.

Если молодая Луна совпадает с оттепелью, можно рассчитывать на хорошую поклевку плотвы и подлещика на глубинах 4–6 метров.

Периоды низкой активности :

В полнолуние активность рыбы часто падает до минимума . Это объясняется не только фазой Луны, но и скачками атмосферного давления, характерными для февраля.

В такие дни следует подготовить снасти или ловить хищника на жерлице, потому что щука менее зависима от лунных циклов, чем мирная рыба.

Какую рыбу ловить в конце зимы

Даже в сложных условиях февраль может порадовать хорошими трофеями, если знать особенности каждого вида:

Окунь: держится у коряг и на бровках. Эффективные балансиры и безмотыльные мормышки. Клев короткий — утренние и вечерние часы.

Щука: во второй половине февраля выходит на мелководье, где больше кислорода. Жерлицы с заживо – самый надежный метод.

Судак: активен преимущественно ночью. Ищут на больших глубинах и чистых руслах рек.

Сплетня и лещ: хорошо клюют во время оттепелей. Мотыль остается самой эффективной наживкой.

Техника поиска рыбы в глухозимя

Сидеть на одной лунке — бесполезно. Рыба не подходит на запах прикормки издалека, поэтому тактика «высиживания» почти не работает.

Реклама

Самая успешная стратегия — активное обловление большой площади . Начинайте с перепадов глубин и мест с небольшим течением, которое приносит кислород. Используйте эхолот или глубомер для поиска ям, выходов и затопленных деревьев. Если после 10-15 минут мормышки нет клева - смело переходите на следующую лунку.

Погодные условия и их влияние

Февраль известен меняющейся погодой, непосредственно влияющей на активность рыбы . Резкое похолодание с северным ветром практически останавливает клев всех видов, кроме миня. Стабильная пасмурная погода без скачков давления – идеальна для ловли леща.

Обращайте внимание на ветер: западный и южный приносит потепление, стимулирующее активность белой рыбы. Во время сильных морозов рыба замирает, поэтому в такие дни следует использовать максимально деликатные снасти.

Безопасность на льду

Хотя лед в феврале кажется самым крепким, к концу месяца появляются опасные участки. Солнце и подводные течения делают его хрупким у камыша и впадения ручьев.

Реклама