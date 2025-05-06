Календарь рыбака на май 2025 года: что ловить в последний месяц весны

Календарь рыбака на май 2025 года / © Pixabay

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В Украине рыбалка осуществляется в соответствии с законодательными актами и сезонными ограничениями, направленными на сохранение водных биоресурсов. Основными нормативными документами, регламентирующими эту сферу, являются:

постановление Кабинета Министров Украины №1209 от 30 октября 2013;

Правила любительского и спортивного рыболовства, утвержденные приказом Государственного агентства рыбного хозяйства №580 от 24 июля 2012 г. и приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины №700 от 19 сентября 2022 г.;

а также ежегодные сезонные ограничения, вводимые на время весенне-летнего нереста рыбы.

В 2025 году основной период нерестового запрета продлится примерно до середины или конца мая, однако точные даты зависят от региона и конкретного водоема.

Согласно действующим правилам, во время действия запрета:

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разрешено вылавливать не более трех килограммов рыбы в сутки;

можно пользоваться только одной поплавковой или донной удочкой с одним крючком;

рыбалка разрешается исключительно с берега и только в пределах населенных пунктов.

На больших реках и водохранилищах ограничения могут длиться до 25 мая, а иногда и до 10 июня. Чтобы не нарушить закон, следует регулярно проверять официальный сайт Госрыбагентства Украины, где размещается обновленная карта с точными сроками запретов для каждого региона.

Какую рыбу ловят в мае

Какую рыбу ловят в мае / © unsplash.com

Хотя в мае и действуют сезонные ограничения, этот месяц остается чрезвычайно удачным для рыбалки — сейчас многие виды рыб проявляют высокую активность после нереста.

Карп активно кормится после отложения икры — лучше ловится в вечерние часы, когда вода хорошо прогрета.

Лещ предпочитает глубокие участки с течением, охотно берет на опарыша.

Карась оживлен в теплых, мелководных водоемах — особенно хорошо реагирует в солнечные дни.

Щука постепенно восстанавливает аппетит в начале мая, но на ее отлов действуют отдельные запреты.

Судак хорошо ловится на черенки или искусственные приманки, особенно в местах с течением.

Впрочем, прежде чем отправляться на хищника, стоит дождаться официального завершения нерестового запрета — это происходит во второй половине мая.

ТОП-локации для майской рыбалки

Среди лучших мест для ловли в этот период следует выделить:

Каневское водохранилище — популярное среди любителей карпа, щуки и леща.

Днестр и его притоки — тихое течение и разнообразие мирной рыбы делают эти места идеальными.

Шацкие озера на Волыни — чистые воды и стабильный клев привлекают как опытных, так и новичков.

В этот период рыба часто держится ближе к берегу, что делает ловлю более доступной, даже без лодки или сложного снаряжения.

Лучшие приманки для весенней ловли

Весной рыба хорошо реагирует на проверенную классику.

Червь — универсальный выбор для ловли карпа, леща и карася.

Опарыш — эффективен для подлещика, сплетни и другой мелкой рыбы.

Манка или тесто — сладкая приманка, привлекающая мирные виды.

Черенок — действенный на хищную рыбу, в частности щуку и судака, но использовать его можно только после завершения нерестового запрета.