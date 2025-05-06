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Календарь рыбака на май 2025 года: что ловить в последний месяц весны
Май считается одним из самых благоприятных периодов для рыбалки в Украине: природа полностью просыпается, вода уже теплая, а рыба после нереста активно ищет корм и хорошо реагирует на наживку. Впрочем, чтобы избежать нарушений, важно ориентироваться не только в местах и способах ловли, но и знать действующие правила и ограничения, установленные законодательством.
В Украине рыбалка осуществляется в соответствии с законодательными актами и сезонными ограничениями, направленными на сохранение водных биоресурсов. Основными нормативными документами, регламентирующими эту сферу, являются:
постановление Кабинета Министров Украины №1209 от 30 октября 2013;
Правила любительского и спортивного рыболовства, утвержденные приказом Государственного агентства рыбного хозяйства №580 от 24 июля 2012 г. и приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины №700 от 19 сентября 2022 г.;
а также ежегодные сезонные ограничения, вводимые на время весенне-летнего нереста рыбы.
В 2025 году основной период нерестового запрета продлится примерно до середины или конца мая, однако точные даты зависят от региона и конкретного водоема.
Согласно действующим правилам, во время действия запрета:
разрешено вылавливать не более трех килограммов рыбы в сутки;
можно пользоваться только одной поплавковой или донной удочкой с одним крючком;
рыбалка разрешается исключительно с берега и только в пределах населенных пунктов.
На больших реках и водохранилищах ограничения могут длиться до 25 мая, а иногда и до 10 июня. Чтобы не нарушить закон, следует регулярно проверять официальный сайт Госрыбагентства Украины, где размещается обновленная карта с точными сроками запретов для каждого региона.
Какую рыбу ловят в мае
Хотя в мае и действуют сезонные ограничения, этот месяц остается чрезвычайно удачным для рыбалки — сейчас многие виды рыб проявляют высокую активность после нереста.
Карп активно кормится после отложения икры — лучше ловится в вечерние часы, когда вода хорошо прогрета.
Лещ предпочитает глубокие участки с течением, охотно берет на опарыша.
Карась оживлен в теплых, мелководных водоемах — особенно хорошо реагирует в солнечные дни.
Щука постепенно восстанавливает аппетит в начале мая, но на ее отлов действуют отдельные запреты.
Судак хорошо ловится на черенки или искусственные приманки, особенно в местах с течением.
Впрочем, прежде чем отправляться на хищника, стоит дождаться официального завершения нерестового запрета — это происходит во второй половине мая.
ТОП-локации для майской рыбалки
Среди лучших мест для ловли в этот период следует выделить:
Каневское водохранилище — популярное среди любителей карпа, щуки и леща.
Днестр и его притоки — тихое течение и разнообразие мирной рыбы делают эти места идеальными.
Шацкие озера на Волыни — чистые воды и стабильный клев привлекают как опытных, так и новичков.
В этот период рыба часто держится ближе к берегу, что делает ловлю более доступной, даже без лодки или сложного снаряжения.
Лучшие приманки для весенней ловли
Весной рыба хорошо реагирует на проверенную классику.
Червь — универсальный выбор для ловли карпа, леща и карася.
Опарыш — эффективен для подлещика, сплетни и другой мелкой рыбы.
Манка или тесто — сладкая приманка, привлекающая мирные виды.
Черенок — действенный на хищную рыбу, в частности щуку и судака, но использовать его можно только после завершения нерестового запрета.