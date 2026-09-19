Календарь рыбака на октябрь 2026: дни, когда рыба будет клевать лучше всего

Календарь рыбака на октябрь 2026 года / © pexels.com

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Чтобы правильно спланировать выезд на водоем, следует учитывать не только дату календаря. Температура воды, атмосферное давление, ветер, осадки и резкие изменения погоды способны существенно повлиять на поклевку. Календарь рыбака на октябрь 2026 поможет сориентироваться, когда стоит уделить рыбалке особое внимание и какую тактику выбрать.

Лунный календарь рыбака на октябрь 2026 года

В октябре 2026 года основные фазы Луны приходятся на следующие даты:

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3 октября — последняя четверть;

10 октября — новолуние;

18 октября — первая четверть;

26 октября — полнолуние.

В то же время лунный календарь клев рыб лучше использовать как дополнительный ориентир, а не как безошибочный прогноз. Даже в перспективный день резкое похолодание, сильный ветер или скачок атмосферного давления могут изменить поведение рыбы.

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1–3 октября

В начале месяца поклевка ожидается умеренной. Из-за постепенного охлаждения воды рыба начинает отходить от мелководных участков.

Хищника следует искать вблизи бровок, перепадов глубин и выходов из ям. Если активных атак нет, попробуйте снизить скорость проведения приманки.

4–9 октября

В этот период активность рыбы может изменяться даже в течение одного дня. Щука, судак и окунь нередко выходят на кормление на непродолжительное время, поэтому рыбаку важно экспериментировать.

Изменяйте глубину, темп проведения и размер приманки. Если перспективная точка не приносит результата, лучше перейти на другой участок, чем часами ждать поклевки.

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10–12 октября

На 10 октября приходится новолуние. Клев в этот период может быть нестабильным, поэтому особое значение приобретают погодные условия.

Пассивной рыбе следует предлагать приманку максимально естественно. Для хищника можно использовать более медленное проведение, а при ловле мирной рыбы — уменьшить количество прикормки и уделить больше внимания точности заброса.

13–18 октября

Период растущей Луны может стать интересным для поклонников спиннинговой и фидерной ловли.

На более глубоких участках следует искать судака, у бровок и коряг — щуку, а неподалеку от скоплений малька можно встретить активного окуня. Любителям фидера следует проверять русловые участки, где осенью может держаться лещ.

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19–25 октября

При стабильной осенней погоде этот отрезок луны может подарить хорошие результаты.

Хищную рыбу целесообразно искать на глубине, русловых бровках, у коряг и других природных укрытий. Для щуки можно попробовать объемные воблеры, колеблющиеся мормышки и силиконовые приманки. Во время охоты на судака эффективным вариантом остается джиг.

26–28 октября

26 октября наступает полнолуние. Активность рыбы может быть изменчивой, поэтому не стоит делать выводы после первого часа без поклевок.

Перспективными могут оказаться утренние и вечерние часы. Экспериментируйте с горизонтом ловли, цветом приманки и скоростью проводки.

29–31 октября

В конце месяца вода становится еще холоднее, поэтому значительная часть рыбы концентрируется на более глубоких участках.

Проверяйте нижнюю часть свалов, русловые ямы и бровки. Во время спиннинговой ловли следует замедлять проведение, а любителям фидера — не перегружать точку большим количеством корма.

Какая рыба клюет в октябре

Осенняя рыбалка имеет свои особенности. Если в теплое время года рыбак может рассчитывать на большое количество видов, то с понижением температуры поведение обитателей водоемов заметно меняется.

Щука. Октябрь — перспективное время для охоты на зубастую хищницу. Искать ее следует у бровок, коряг, перепадов глубин и остатков водной растительности. Для ловли подойдут воблеры, колеблющиеся мормышки и силиконовые приманки.

Судак. Со снижением температуры судак все чаще тяготеет к глубине. Перспективными местами становятся русловые ямы, звали и участки с неровным рельефом дна. Одним из популярных способов его ловли осенью остается джиг.

Окунь. Полосатого хищника целесообразно искать там, где концентрируется малек. Если удалось найти активную стаю, за короткий промежуток времени можно получить несколько поклевок подряд.

Лещ и плитка. Мирная рыба продолжает кормиться, но постепенно смещается на более глубокие участки. Для фидерной рыбалки лучше использовать умеренное количество прикормки, а среди насадок попробовать мотыля, опарыша или червя.

Карп и карась. В теплые и спокойные октябрьские дни еще могут порадовать поклевками. Однако после сильного похолодания их активность, как правило, заметно снижается.

На что ловить рыбу в октябре

Осенняя рыбалка требует готовности быстро менять тактику. То, что работало утром, после смены погоды или направления ветра может перестать давать результат.

Для спиннинговой ловли следует иметь несколько типов приманок: воблеры с разной рабочей глубиной, колеблющиеся мормышки и силикон. Это позволит быстрее определить горизонт, в котором находится хищник.

Для фидерной рыбалки понадобятся кормушки разного веса и несколько вариантов поводков. Осенью не всегда оправдана обильная прикормка — часто лучший результат дает аккуратная подача небольших порций корма.

Среди насадок особенно актуальными становятся животные компоненты: мотыль, опарыш и червь.

Где искать рыбу в октябре

Одна из главных ошибок осенью — продолжать ловить исключительно в тех местах, которые хорошо работали летом.

С охлаждением воды малек постепенно оставляет мелководье. Следом за кормовой рыбой перемещаются и хищники. Поэтому особое внимание следует уделить:

русловым бровкам;

входам и выходам из ям;

резким перепадам глубин;

корягам и другим подводным укрытиям;

границам остатков водной растительности;

участкам, где концентрируется кормовая рыба.

Если в течение длительного времени нет даже намека на активность, следует изменить точку. Осенью поиск рыбы часто приносит больше результата, чем продолжительное ожидание на одном месте.

Когда лучше ловить рыбу в октябре

В теплый солнечный день перспективными остаются утренние и вечерние часы. Однако с похолоданием ситуация может изменяться.

После холодной ночи или заморозки рыба не всегда активизируется с рассветом. Иногда поклевка начинается позже, когда вода немного прогреется.

В пасмурную погоду без резких перепадов атмосферного давления хищник может оставаться активным дольше. Именно поэтому перед поездкой следует проверять не только календарь поклевки, но и прогноз погоды.

Что взять на рыбалку в октябре

Погода в середине осени изменчива, поэтому правильно подобранное снаряжение влияет не только на результат, но и на комфорт.

Для спиннинговой ловли подготовьте набор приманок разного типа и углубления. Фидеристам понадобятся запасные кормушки, поводки и несколько видов насадок.

Не забудьте также о подсаке, экстракторе, запасной леске или шнуре и налобном фонаре.

Отдельное внимание уделите одежде. Непродуваемая куртка, водостойкая обувь и перчатки могут стать значительно важнее еще одной коробки приманок, особенно во время длительной рыбалки у холодной воды.

FAQ

Когда лучше клюет рыба в октябре 2026 года?

Клев зависит прежде всего от погоды, температуры воды, атмосферного давления и конкретного водоема. По лунному календарю перспективным может быть период растущей Луны с 13 по 25 октября, особенно если погода остается стабильной. В то же время, календарь следует использовать только как ориентир — перед рыбалкой обязательно проверьте актуальный прогноз погоды.

Какая рыба лучше клюет в октябре?

В октябре особого внимания заслуживает щука, судак и окунь. Хищники перемещаются вслед за кормовой рыбой и чаще держатся у бровок, валов, коряг и глубоких участков. Продолжают клевать лещ и сплетня, а в теплые дни можно рассчитывать на карася и карпа.

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