Календарь рыбака на сентябрь 2025 года: когда лучше всего будет клевать, а в какие даты улова можно не ждать

Календарь рыбака на сентябрь 2025 года / © Фото из открытых источников

Реклама

Сентябрь знаменуется переходным периодом: воздух становится прохладнее, вода в реках и озерах охлаждается, а активность рыбы постепенно снижается. Планируя рыбалку, следует учитывать лунный цикл, ведь он влияет на поведение рыбы.

Фазы Луны в сентябре 2025 года распределяются следующим образом:

Растущая Луна: 1–6 и 22–30 сентября

Полнолуние: 7 сентября

Убывающая Луна: 8–20 сентября

Новолуние (Новая Луна): 21 сентября

Когда в сентябре рыбалка будет самой удачной

Хотя фазы Луны дают общее представление об активности рыбы, для успешной рыбалки важно учитывать и другие факторы. По данным Vlisi, сентябрьское клевание распределяется следующим образом:

Реклама

Самые удачные дни: 10, 11, 24–29 сентября — гарантировано высокий улов.

Хорошие, но менее активные дни: 1, 2, 12–14, 23, 30 сентября — улов будет удовлетворительным.

Слабый клев: 3, 4, 9, 15–18 сентября — ожидайте меньших уловов.

Неудачные дни: 5–8, 19–22 сентября — рыбалка, вероятно, будет безрезультатной.

Как поймать больше рыбы в сентябре

В этом месяце следует делать дальние забросы, что значительно повышает шансы на большой улов.

Практические советы для сентябрьской рыбалки: