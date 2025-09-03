- Дата публикации
Календарь рыбака на сентябрь 2025 года: когда лучше всего будет клевать, а в какие даты улова можно не ждать
Считается, что Луна оказывает непосредственное влияние на нашу жизнь, в том числе на успехи в рыбалке. По наблюдениям специалистов, активность рыбы часто меняется в соответствии с фазами лунного цикла, что делает календарь Луны полезным инструментом для планирования удачного отлова.
Сентябрь знаменуется переходным периодом: воздух становится прохладнее, вода в реках и озерах охлаждается, а активность рыбы постепенно снижается. Планируя рыбалку, следует учитывать лунный цикл, ведь он влияет на поведение рыбы.
Фазы Луны в сентябре 2025 года распределяются следующим образом:
Растущая Луна: 1–6 и 22–30 сентября
Полнолуние: 7 сентября
Убывающая Луна: 8–20 сентября
Новолуние (Новая Луна): 21 сентября
Когда в сентябре рыбалка будет самой удачной
Хотя фазы Луны дают общее представление об активности рыбы, для успешной рыбалки важно учитывать и другие факторы. По данным Vlisi, сентябрьское клевание распределяется следующим образом:
Самые удачные дни: 10, 11, 24–29 сентября — гарантировано высокий улов.
Хорошие, но менее активные дни: 1, 2, 12–14, 23, 30 сентября — улов будет удовлетворительным.
Слабый клев: 3, 4, 9, 15–18 сентября — ожидайте меньших уловов.
Неудачные дни: 5–8, 19–22 сентября — рыбалка, вероятно, будет безрезультатной.
Как поймать больше рыбы в сентябре
В этом месяце следует делать дальние забросы, что значительно повышает шансы на большой улов.
Практические советы для сентябрьской рыбалки:
Жереха лучше всего ловится на живца.
Лещ, сом и язь завершают сезон клевания, поэтому следует ловить их в теплые дни в начале месяца.
Щука и окунь активно клюют: щука реагирует на мормышку или черенки, окунь — и на червя.
Выбирайте ямы и углубления в водоемах — там спрятана рыба.
Используйте большую или более заметную приманку для лучшего привлечения рыбы.
Для хищников, в частности щуки, благоприятная ветреная погода увеличивает шансы на улов.