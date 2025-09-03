ТСН в социальных сетях

Календарь рыбака на сентябрь 2025 года: когда лучше всего будет клевать, а в какие даты улова можно не ждать

Считается, что Луна оказывает непосредственное влияние на нашу жизнь, в том числе на успехи в рыбалке. По наблюдениям специалистов, активность рыбы часто меняется в соответствии с фазами лунного цикла, что делает календарь Луны полезным инструментом для планирования удачного отлова.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Календарь рыбака на сентябрь 2025 года

Календарь рыбака на сентябрь 2025 года / © Фото из открытых источников

Сентябрь знаменуется переходным периодом: воздух становится прохладнее, вода в реках и озерах охлаждается, а активность рыбы постепенно снижается. Планируя рыбалку, следует учитывать лунный цикл, ведь он влияет на поведение рыбы.

Фазы Луны в сентябре 2025 года распределяются следующим образом:

  • Растущая Луна: 1–6 и 22–30 сентября

  • Полнолуние: 7 сентября

  • Убывающая Луна: 8–20 сентября

  • Новолуние (Новая Луна): 21 сентября

Когда в сентябре рыбалка будет самой удачной

Хотя фазы Луны дают общее представление об активности рыбы, для успешной рыбалки важно учитывать и другие факторы. По данным Vlisi, сентябрьское клевание распределяется следующим образом:

  • Самые удачные дни: 10, 11, 24–29 сентября — гарантировано высокий улов.

  • Хорошие, но менее активные дни: 1, 2, 12–14, 23, 30 сентября — улов будет удовлетворительным.

  • Слабый клев: 3, 4, 9, 15–18 сентября — ожидайте меньших уловов.

  • Неудачные дни: 5–8, 19–22 сентября — рыбалка, вероятно, будет безрезультатной.

Как поймать больше рыбы в сентябре

В этом месяце следует делать дальние забросы, что значительно повышает шансы на большой улов.

Практические советы для сентябрьской рыбалки:

  • Жереха лучше всего ловится на живца.

  • Лещ, сом и язь завершают сезон клевания, поэтому следует ловить их в теплые дни в начале месяца.

  • Щука и окунь активно клюют: щука реагирует на мормышку или черенки, окунь — и на червя.

  • Выбирайте ямы и углубления в водоемах — там спрятана рыба.

  • Используйте большую или более заметную приманку для лучшего привлечения рыбы.

  • Для хищников, в частности щуки, благоприятная ветреная погода увеличивает шансы на улов.

