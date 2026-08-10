Календарь рыбака на сентябрь 2026 года: когда будет клевать рыба и какие дни будут самыми удачными

Лунный календарь рыбака на сентябрь 2026 года / © pexels.com

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После летнего зноя вода постепенно охлаждается, а большинство видов рыбы начинает активно питаться, готовясь к холодному сезону. Именно поэтому опытные рыбаки внимательно следят не только за прогнозом погоды, но и за лунным календарем клева, который помогает выбрать самый удачный день для выезда на водоем.

Календарь рыбака на сентябрь 2026 года

По наблюдениям рыболовов, лучшие дни для рыбалки в сентябре распределяются так:

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Интенсивность поклевки Дата Отличное 13–18 сентября; 28–29 сентября Хорошее 1–3 сентября; 12 сентября; 19–20 сентября; 30 сентября. Слабое 4–7 сентября; 21–22 сентября; 27 сентября. Наименее благоприятные дни 8–11 сентября; 23-26 сентября.

Следует помнить, что календарь является ориентиром. На активность рыбы также оказывают влияние атмосферное давление, температура воды, ветер, осадки и особенности конкретного водоема.

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Какая рыба лучше всего ловится в сентябре

Первый месяц осени открывает отличные возможности для любителей как хищной, так и мирной рыбы.

Активнее всего в сентябре клюют:

щука — прекрасно реагирует на мормышки, воблеры и черенки;

окунь — активно охотится почти в течение всего месяца;

судак — становится более активным с похолоданием;

карась и карп — еще продолжают хорошо кормиться в теплые дни;

плотва, ерш и елец — демонстрируют стабильный клев.

А активность сома, леща и язя постепенно уменьшается, хотя при благоприятных погодных условиях их также можно успешно ловить.

Как фазы Луны влияют на поклевку

Многие рыбаки убеждены, что фазы Луны могут сказываться на поведении рыбы. Чаще хороший клев наблюдается за несколько дней до Молодого или Полного Месяца и сразу после них. Именно поэтому лунный календарь уже много лет используют в качестве дополнительного инструмента для планирования рыбалки. В то же время, он не гарантирует большой улов, а лишь помогает выбрать потенциально благоприятный день.

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Как повысить шансы на хороший улов

Чтобы рыбалка в сентябре была удачной, следует придерживаться нескольких простых рекомендаций:

отправляйтесь на водоем рано утром или ближе к вечеру;

подбирайте снасти в соответствии с видом рыбы;

учитывайте изменения погоды и атмосферного давления;

не игнорируйте особенности конкретного водоема;

сочетайте лунный календарь с прогнозом погоды.

Именно комплексный подход значительно повышает шансы возвратиться домой с хорошим уловом.

FAQ

Когда лучше клюет рыба в сентябре 2026 года?

Самыми благоприятными днями для рыбалки считаются 13-18 и 28-29 сентября, когда, согласно лунному календарю, прогнозируется самая активная поклевка рыбы.

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Действительно ли лунный календарь влияет на рыбалку?

Лунный календарь основывается на многолетних наблюдениях за активностью рыбы. Хотя его нельзя считать стопроцентной гарантией успешного улова, многие рыбаки используют его вместе с прогнозом погоды, температурой воды и другими природными факторами для планирования выезда на водоем.

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