Календарь стрижек на октябрь 2026 года: благоприятные дни для визита парикмахера

Календарь стрижек на октябрь 2026 года / © pexels.com

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Поклонники лунных календарей считают, что результат процедур с волосами может зависеть не только от мастерства парикмахера и правильного ухода, но и от фазы Луны, лунного дня и знака зодиака, где находится ночное светило.

В октябре будут периоды как растущей, так и нисходящей Луны, а также Новолуние и Полнолуние. Поэтому перед записью в салон можно свериться с календарем и выбрать наиболее подходящие дни для стрижки в октябре 2026 года.

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Самые благоприятные дни для стрижки в октябре 2026 года

Особенно удачными датами лунного календаря этого месяца считаются 8, 17 и 21 октября. Лучшую совокупность факторов имеет 17 октября 2026 года.

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8 октября, четверг. Луна падает и находится в Деве. День подходит для стрижки и ухода за волосами. Это хороший момент для тех, кто хочет освежить форму прически и не стремится к очень быстрому отрастанию волос.

17 октября, суббота. Один из самых благоприятных дней. Луна растет и находится в Козероге. Можно планировать стрижку, смену прически и другие процедуры с волосами. Если давно хотелось обновить образ, эту дату следует принять во внимание.

21 октября, среда. Еще один благоприятный день для посещения парикмахера. Луна продолжает расти, переходя из Водолея в Рыбы. День можно использовать для стрижки и экспериментов с внешностью.

Календарь стрижек на октябрь 2026 года.

1 октября. Убывающая Луна в Близнецах. День оказывает неоднозначное влияние, поэтому радикальное изменение прически лучше хорошо обдумать.

2 октября. Луна переходит из Близнецов в Рак. Для стрижки день не относится к самым лучшим, особенно если вы планируете серьезно изменить длину волос.

3 октября. Третья четверть, Луна в Раке. Нейтральный период, когда можно ограничиться обычным уходом за волосами.

4 октября. Нисходящая Луна в Раке. Не самая удачная дата для похода к парикмахеру. Смену имиджа целесообразнее перенести.

5 октября. Луна переходит из Рака в Льва. День становится более благоприятным для работы с прической, особенно после перехода Луны к знаку Льва.

6 октября. Убывающая Луна в Леве. Можно подровнять волосы или обновить форму стрижки, если вы не стремитесь к быстрому отрастанию длины.

7 октября. Луна переходит из Льва в Деву. В общем, день можно использовать для ухода и стрижки, однако следует учитывать время перехода между знаками.

8 октября. Один из самых лучших дней первой половины месяца. Нисходящая Луна в Деве создает благоприятное сочетание для стрижки.

9 октября. Луна переходит из Девы в Весы. Энергетика дня неоднозначна, потому серьезные эксперименты с прической лучше отложить.

10 октября. Молодой человек в Весах. Для кардинального изменения прически это не самый лучший момент. День больше подходит для отдыха волос и мягкого ухода.

11 октября. Начинается период возрастающей Луны. Он переходит из Весов в Скорпиона. Результат стрижки может быть непредсказуемым, потому лучше выбирать хорошо знакомую прическу.

12 октября. Ростная Луна в Скорпионе. День обладает как положительными, так и неблагоприятными характеристиками. Если нет необходимости спешить, можно перенести стрижку на более удачную дату.

13 октября. Луна остается в Скорпионе. Не самый лучший день для кардинального превращения и сложных экспериментов с волосами.

14 октября. Луна переходит из Скорпиона в Стрельца. День неоднозначен, поэтому лучше ограничиться досмотровыми процедурами.

15 октября. Ростная Луна в Стрельце. Определенные факторы способствуют стрижке, однако день не относится к самым сильным в календаре.

16 октября. Луна переходит из Стрельца в Козерога. Если есть возможность, с серьезным изменением прически лучше подождать до следующего дня.

17 октября. Самый подходящий день для стрижки в октябре 2026 года. Ростная Луна находится в Козероге. Удачное время для посещения салона, обновления прически и смены образа.

18 октября. Первая четверть Луны в Козероге. Несмотря на благоприятный знак, другие факторы дня менее удачны, поэтому результат может полностью соответствовать ожиданиям.

19 октября. Луна переходит из Козерога в Водолее. День носит преимущественно нейтральный характер. Можно сделать обычную стрижку без радикальных изменений.

20 октября. Ростная Луна в Водолее. Подойдет для тех, кто готов к экспериментам, но для классической стрижки можно выбрать более благоприятную дату.

21 октября. Один из самых лучших дней месяца. Ростная Луна переходит из Водолея в Рыбы. День благоприятен для стрижки, хотя при выборе сложных процедур следует учитывать особенности собственных волос.

22 октября. Ростная Луна в Рыбах. Стрижку лучше планировать осторожно. Больше внимания можно уделить мягкому домашнему уходу.

23 октября. Луна переходит из Рыб в Овна. День неоднозначен и не относится к лучшим для кардинального изменения длины.

24 октября. Ростная Луна в Овне. Несмотря на некоторые благоприятные характеристики дня, положение Луны делает его неидеальным для стрижки.

25 октября. Луна остается в Овне. От серьезных перемен прически лучше удержаться и перенести запись к мастеру.

26 октября. Полнолуние. Луна переходит из Овна в Тельца. День противоречивый: часть факторов благоприятна, однако полное и изменение знака могут сделать результат менее предсказуемым.

27 октября. Начинается убывание Луны, которая находится в Тельце. День можно рассматривать для стрижки, если вы хотите подольше сохранить форму прически.

28 октября. Нисходящая Луна переходит из Тельца в Близнецов. В общем, день нейтральный. Подойдет для небольшой коррекции длины.

29 октября. Убывающая Луна в Близнецах. Не самый подходящий момент для серьезных перемен. Лучше ограничиться простыми процедурами.

30 октября. Луна переходит из Близнецов в Рак. Стрижку и радикальное обновление образа желательно перенести на другой день.

31 октября. Нисходящая Луна в Раке. День имеет смешанные характеристики, поэтому лучше выбрать привычный уход, не экспериментируя с прической.

Когда лучше стричь волосы по лунному календарю

В лунных календарях учитывается сразу несколько факторов: фаза Луны, лунные сутки и положение ночного светила в знаках Зодиака. Именно их сочетание определяет, насколько благоприятным считается день.

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Традиционно период растущей Луны выбирают те, кто хочет чаще обновлять прическу и быстрее вернуть длину после стрижки. В октябре 2026 года Луна будет расти после Молодого человека 10 октября и до Полноты 26 октября.

Нисходящую Луну, наоборот, можно выбрать, если хочется дольше сохранять форму короткой стрижки. В октябре такой период приходится на начало месяца в Новолуние, а также начинается снова после Полнолуния.

Отдельного внимания заслуживают Новолуние 10 октября и Полнолуние 26 октября. В традиции лунных календарей эти дни считаются переходными, поэтому кардинальные эксперименты с внешностью часто рекомендуют переносить на более спокойный период.

Как знак зодиака влияет на выбор дня для стрижки

При составлении лунного календаря учитывают не только фазу Луны. Значение имеет знак зодиака, через который он проходит.

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Одним из наиболее благоприятных положений традиционно считается Луна в Деве. Именно поэтому 8 октября попадает в список лучших дат месяца.

Хорошим периодом считается и Луна в Козероге. На 17 октября приходится особенно удачное сочетание лунного дня, фазы и знака Зодиака, благодаря чему дата является главным благоприятным днем месяца.

Нахождение Луны в Раке, Рыбах или Овне по традициям лунного календаря чаще рассматривают как менее подходящее время для сложных манипуляций с волосами. В такие дни можно отдать предпочтение обычному уходу.

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