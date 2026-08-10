Календарь стрижек на сентябрь 2026 года: самые благоприятные дни для смены прически и окраски волос

Лунный календарь стрижек на сентябрь 2026 года / © pexels.com

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Согласно популярным астрологическим представлениям, фазы Луны могут влиять на скорость роста волос, его силу и даже на то, насколько удачно пройдет смена имиджа.

Рассказываем, когда в сентябре 2026 года стоит записываться к мастеру, а в какие дни лучше отложить эксперименты с внешностью.

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Как Луна влияет на стрижку волос

Поклонники лунного календаря считают, что:

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растущая Луна — лучшее время для стрижки, если вы хотите ускорить рост волос;

нисходящая Луна — подходит тем, кто желает дольше сохранить форму прически;

новолуние и полнолуние часто считаются неоднозначными периодами, когда кардинальные изменения внешности лучше тщательно обдумать.

В то же время следует помнить, что на здоровье волос наиболее влияют правильный уход, сбалансированное питание и профессиональность парикмахера.

Благоприятные дни для стрижки в сентябре 2026 года

Если вы хотите освежить образ, подровнять кончики или сделать новую прическу, наиболее удачными днями считаются: 1, 8, 10, 14, 20, 21, 22, 26 и 30 сентября.

Именно в эти даты рекомендуют:

делать стрижку;

подравнивать кончики;

менять прическу;

окрашивать волосы;

проводить восстановительные процедуры.

Когда лучше не стричься

Некоторые дни традиционно называют неблагоприятными для серьезных манипуляций с волосами. Если нет необходимости, поход в салон лучше перенести.

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К таким датам в сентябре 2026 года относятся: 5, 7, 9, 13, 15, 16, 19, 24, 25, 28 и 29 сентября.

В эти дни также нежелательно проводить агрессивное осветление, химическую завивку или кардинально изменять цвет волос.

Когда красить волосы в сентябре 2026 года

Для тех, кто планирует изменение цвета, лунный календарь также подсказывает удачные периоды. Лучше всего записываться на окрашивание, когда Луна способствует сохранению насыщенности оттенка и блеска волос.

Особенно удачными считаются 1, 10, 14, 20, 21, 22, 26 и 30 сентября. В эти дни краска может дольше сохранять яркость, а волосы выглядеть более ухоженными.

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Стоит ли доверять лунному календарю

Научных доказательств того, что фазы Луны оказывают непосредственное влияние на рост или состояние волос, пока нет. Однако для многих людей лунный календарь стал удобным способом планировать процедуры ухода за собой и создавать собственные ритуалы красоты.

Если вам нравится ориентироваться на астрологические рекомендации — это может стать еще одним поводом уделить время себе. А главными составляющими красивых волос остаются качественный уход, здоровый образ жизни и опытный мастер.

FAQ

Когда лучше стричь волосы в сентябре 2026 года?

Самыми благоприятными днями для стрижки считаются 1, 8, 10, 14, 20, 21, 22, 26 и 30 сентября 2026 года. Именно эти даты рекомендуют для смены прически, подравнивания кончиков и большинства процедур с волосами.

Какие дни в сентябре 2026 неблагоприятны для стрижки?

По лунному календарю лучше избегать стрижки 5, 7, 9, 13, 15, 16, 19, 24, 25, 28 и 29 сентября. В эти дни приверженцы астрологических рекомендаций советуют отложить любые кардинальные изменения прически.

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